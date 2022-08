Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Daniel Lipovetzky.

Daniel Lipovetzky

En votación dividida se aprobó la semana pasada el dictamen para constituir la Comisión Investigadora por el juicio político al procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand. Usted se ha mostrado rotundamente en desacuerdo por esta decisión. ¿Qué consideración le merece esta postura del Frente de Todos?

Este juicio político está enmarcado dentro de lo que estamos viendo hoy que es un ataque permanente del kirchnerismo a todo lo que tiene que ver con la justicia que no responde a sus a sus intereses.

Lo vemos hoy con los ataques al fiscal Luciani en la causa de Vialidad, lo hemos visto antes intentando cooptar la justicia con las falsas reformas judicial que se hicieron, la primera durante el gobierno de Cristina y ahora con el gobierno de Alberto Fernández; la creación de una agrupación política dentro de la justicia que es Justicia Legítima…

Y en ese marco, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires quiere sacar al procurador, por supuesto, porque quiere tener un procurador que sea adicto y responda a sus intereses.

"Lo que está en juego es la independencia de la justicia en la provincia de Buenos Aires"

Nosotros vamos a defender justamente a la figura de Conte Grand, porque es un procurador que respeta la independencia de la justicia, cumple su rol, y además no hay ningún tipo de elementos ni fundamentos para que ese juicio político avance.

Por lo tanto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la cual soy yo el vicepresidente en representación de la oposición, hemos rechazado el pedido y ahora en las próximas comisiones que tengamos que intervenir nuestro bloque va a mantener esa postura porque creemos que en definitiva lo que está en juego es la independencia de la justicia en la provincia de Buenos Aires.

¿Le parece que es tan así: que justamente al kirchnerismo no le gusta Conte Grand porque no responde a sus propios intereses y busca una justicia adicta?

No hay otra explicación para eso. Si vos ves la denuncia hecha al procurador, no hay ningún tipo de elemento para justificar un juicio político, ninguno. Son todas consideraciones políticas y no sobre su accionar.

"Son todas consideraciones políticas y no sobre su accionar"

Hay que leer la Constitución para establecer cuáles son las causas del juicio político. Ninguna se enmarca en esa situación y por lo tanto la única explicación posible es que lo que quieren es cambiar al procurador para ocuparlo con alguien que responda a sus intereses.

El procurador representa al Ministerio Público, en definitiva al interés público de la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses. Se necesita alguien que tenga la experiencia y la formación que tiene Conte Grand, y la independencia necesaria que ha demostrado en montones de causas donde le ha tocado intervenir.

Justamente desde la vereda de enfrente, desde la coalición oficialista, han enviado un comunicado respaldando a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública y han denunciado persecución judicial. Como ex diputado nacional y actualmente como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿qué mirada tiene con respecto a esta situación que está atravesando la vicepresidenta de la Argentina?

El kirchnerismo confunde y cree que la justicia es política, y en definitiva la justicia lo que hace es investigar delitos. En este caso, el fiscal Luciani ha sido muy claro sobre los delitos que cree que la vicepresidenta cometió y además hay pruebas que así lo demuestran.

Es inexplicable que el Estado haya otorgado tantas licitaciones a una misma empresa, que encima está probado que tiene un vínculo personal con la familia Kirchner. Por lo tanto, desde ahí te diría que hay un delito, no hay ninguna duda.

Después, por supuesto que serán los jueces quieren tendrán que determinarlo. Respeto la independencia de la justicia. El kirchnerismo cree que esto se soluciona con una solicitada firmada por 500 intendentes o por un bloque.

Yo creo que no, que esto se resuelve a través de la investigación judicial; que se respete la independencia de los jueces, serán ellos quienes tendrán que determinar si realmente existió el delito o no