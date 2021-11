Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAndrés de Leo.

Andrés de Leo

En los últimos días volvió a hablarse sobre el intento de derogación de la norma que limita los periodos en cargos legislativos y desde su espacio rechazaron rotundamente este intento. ¿Bajo qué argumentos están en contra de esta idea de avanzar del oficialismo?

Básicamente son tres los argumentos. El primero es de íntima convicción. Estamos convencidos que el avance a la limitación de las reelecciones de intendentes y legisladores contribuye a la oxigenación de la política, a incrementar la participación, a evitar que se consoliden situaciones que claramente hoy son negativas al desenvolvimiento de la función pública, y además creo que también hace a la mejora de la calidad democrática.

Cuando en la Argentina comenzó a armarse, el espíritu era limitar la reelección del Presidente y del Gobernador y no del cuerpo legislativo y lo que serían las intendencias, porque en aquel momento el espíritu era consolidar una democracia republicana e impedir justamente que quien ostentara un poder tan grande como ser Presidente o Gobernador tuvieran la suma del poder público, pero en aquel momento ni los intendentes ni los legisladores tenían la importancia ni el poder que tienen en la actualidad.

Por lo cual, ese mismo espíritu me parece que es correctamente trasladado hoy, fue impulsado por nosotros, por Juntos por el Cambio, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y ha sido un avance significativo.

El segundo argumento tiene que ver con que me parece que es extemporáneo ponerse a hablar de esto en un momento en que los argentinos y argentinas se han expresado de manera contundente no solo en rechazo al gobierno sino que me parece que hay un marcado signo de desconfianza hacia el sistema político en general.

Y esta ley ni siquiera responde a la política sino que responde a los intereses de un grupo. Por eso cuando se dice que este es un tema de la política yo digo que este es un tema de algunos dirigentes políticos que pretenden impulsar este tipo de medidas que son un retroceso. Esto me parece que golpea la creatividad del sistema político en general y de las instituciones claramente.

Y en tercer lugar, el otro argumento es estrictamente del espacio nuestro, de Juntos por el Cambio, un espacio que se autorreferencia o se autodefine como republicano y que además tuvo una conquista muy grande con este avance de esta ley. Volver sobre los pasos de lo que nosotros constituimos como una de las banderas importantes que se conquistaron durante nuestro gobierno sería un retroceso muy grande y un golpe a la credibilidad de nuestra alianza.

Ustedes sostuvieron un comunicado que esta es una conquista que no se negocia.

Nosotros no vamos a canjear este avance por cualquier otra cuestión, porque además de un retroceso sería un pésimo mensaje para la sociedad.

Nosotros tenemos en claro que este tema vino porque la democracia necesita ir avanzando hacia una mayor participación, hacia una oxigenación, hacia un camino que recupere la credibilidad de las instituciones, la credibilidad del sistema político que es la base y el corazón y el espíritu de la democracia.

¿Le sorprende el silencio del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en su momento se mostró en contra de las reelecciones indefinidas?

La verdad que no me sorprende en la medida que él hace mucho tiempo abonaba ideas contrarias a las que hoy está defendiendo. Entonces, en ese sentido, no me sorprende de él. Sí me sorprendería si proviniera de dirigentes de Juntos por el Cambio que votamos y abrazamos este avance legislativo. Ahí sí estaría sorprendido y decepcionado a la vez.

