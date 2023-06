Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230609 Natalia Souto

–Diputada, ayer en el Congreso presentó el informe Cuidar Es Trabajo, junto a un proyecto de ley de protección del trabajo comunitario. Dos ejes, a mi entender, fundamentales en la sociedad actual. Me gustaría conocer los datos que ha arrojado este informe.

Bueno, principalmente, en líneas generales porque es muy extenso, lo que arroja el informe es que la mayoría de las personas que realizan trabajo comunitario, tareas de cuidado comunitario, son más del 80% mujeres; que esas tareas de cuidado comunitario se realizan en sus propias casas (en la mayoría: hay algunos centros comunitarios pero en general son en sus propios domicilios), y que en general, además, las mujeres y diversidades que realizan esas tareas de cuidado tienen este trabajo de cuidado pero además su propio trabajo y además las tareas domésticas, o sea que tienen una triple jornada laboral.

Entonces nosotros lo que planteamos, a raíz de este informe, que en principio es sólo en el AMBA, es que tenemos que visibilizar que cuidar es trabajo, pero sobre todo reconocerlo tanto socialmente como económicamente, porque si no estamos contribuyendo a la feminización de la pobreza. Básicamente eso es lo conceptual.

Y el proyecto lo que propone es que haya un relevamiento, que haya un observatorio para poder pensar políticas públicas en referencia al tema; después, una mesa interministerial que aborde esta temática; y también un reconocimiento económico igual a un salario mínimo vital y móvil.

–¿Nota que hoy faltan mayores políticas públicas en este ámbito de cuidados?

Me parece que es uno de los ejes que tenemos que trabajar, el de las mujeres y las diversidades. Así como en un momento fue la ley de divorcio, en otro momento fue la ley de identidad de género, en otro momento la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hoy me parece que el eje fundamental es en el reconocimiento de las tareas de cuidado, que es la deuda que tenemos con las mujeres y diversidades, que en general a lo largo de la historia venimos por mandato cumpliendo todas esas tareas que se nos asignaron a nosotros como un rol histórico, y que, obviamente, generan desigualdad y la feminización de la pobreza.

Entonces, me parece que estamos en general de acuerdo entre los distintos sectores del feminismo y del campo nacional y popular en que el eje que se viene ahora es ese, o sea, poder visibilizar las tareas de cuidado, que necesitan tener tanto un reconocimiento social como económico.

–Muchos de los lugares que se han relevado son ollas populares, que brindan asistencia alimentaria, pero también otros lugares donde se ofrece, además de alimentación, apoyo escolar, acceso a la salud... Son lugares clave hoy en día para nuestra sociedad, teniendo en cuenta el delicado contexto económico y social que estamos viviendo.

Claro, nosotros no sólo incluimos en las tareas de cuidado el reconocimiento a las personas que trabajan en comedores y merenderos, sino que agregamos, como vos decías, también los centros comunitarios donde hay asistencia a víctimas de violencia de género, consejería de género, acompañamiento a personas con consumo problemático, el tema de reciclado y cuidado ambiental, educación, postas de salud... O sea, no es sólo el tema de los comedores, sino también todas esas otras tareas que tienen que ver sobre todo con generar comunidad, y que si no las hacen estas compañeras o estos centros comunitarios, no las hace nadie, ¿no? Por eso también la importancia de visibilizarlo y reconocerlo.

–¿Considera que el gobierno de Alberto Fernández tiene una deuda social importante con las mujeres?

Sí, yo creo que este gobierno, pero como parte, como te decía antes, de la sociedad en general. Me parece que es un proceso más de debate histórico: que en este gobierno se avanzó un montón, pero obviamente falta. Falta, y por eso también en el Congreso Nacional hay un montón de proyectos presentados con el tema de las tareas de cuidado. Los empezamos a tratar, los dividimos en temas, porque es un universo muy grande el de todas estas tareas. También está el tema del cuidado de adultos mayores, de personas con discapacidad, entonces bueno, fuimos dividiendo por ejes y temas y avanzamos. Estamos avanzando con el tema de las licencias, que obviamente también es muy importante.

Entonces sí, creo falta un montón, pero se fueron haciendo algunas cosas. Y se están haciendo, obviamente.