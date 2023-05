Your browser doesn’t support HTML5 audio

–¿Cómo impacta en el FdT la carta de Cristina Fernández de Kirchner donde, una vez más, anuncia que no será candidata en las próximas elecciones? ¿Cómo modifica esta decisión el panorama político?

Yo creo que de alguna manera muchos militantes sabíamos que Cristina ya había dicho que no iba a ser candidata, y si bien teníamos la esperanza de que con el pedido del pueblo y los militantes reviera su posición, yo entiendo que es una posición tomada con mucho altruismo, con mucha entrega, con mucha inteligencia, porque nosotros estamos viendo cómo está actuando la Justicia, cómo lo hizo en Tucumán, en San Juan, cómo pretenden hacerlo también con Gildo (Insfrán) en su provincia.

Entonces, me parece que la decisión de Cristina es la decisión de una estadista, pero además de una persona que no se presta a un juego que no correspondería que fuera. Ahora nos queda a los militantes y a los dirigentes tomar las decisiones, creo, más claras, que permitan que demos lugar a ese proyecto, a ese programa de gobierno que Cristina proclama como el unificador, y seguir adelante para ganar las elecciones y gobernar el país, para terminar sacándolo adelante.

–¿Qué ejes fundamentales debería tener este programa de gobierno?

A mí me parece que ese programa de gobierno tiene que ver con parte de lo que nosotros, en el momento en que nos presentamos como Frente de Todos, les planteamos como esperanza a los argentinos. Me parece que Argentina ha sido un país muy golpeado, como otros en el mundo, pero nosotros veníamos económicamente muy golpeados, y la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en nuestro país ha significado durante tres años y medio de gobierno un ancla y un peso en la cabeza que, por supuesto, sufren los argentinos y argentinas, y particularmente los que menos tienen, con una inflación altísima, siendo que tenemos el menor índice de desocupación en años y sin embargo muchos de los argentinos que trabajan siguen siendo pobres.

Entonces, me parece que tiene que ser muy claro el tema de la soberanía, que tiene que ser muy claro el tema del endeudamiento externo como un endeudamiento cometido por (Mauricio) Macri con el FMI, que tiene que ser clara la distribución de la riqueza, e incluso la independencia de los poderes. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos pensar que esta democracia es una democracia fuerte, si hay un poder que toma decisiones por encima de los otros poderes y hay una oposición política que, si no tuviera los medios televisivos y los medios concentrados y no tuviera el Poder Judicial, en realidad poco tendría para ofrecerles a los argentinos. Porque cuando vos realmente querés escuchar propuestas de la oposición, o son propuestas totalmente alocadas como las de (Javier) Milei (y digo totalmente alocadas porque pareciera no tener límites) o propuestas que ya no dieron resultado, y que dejaron a la gente en las condiciones en que la gente quedó después del gobierno de Macri.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces, me parece que nosotros tenemos que cumplir con el compromiso electoral cuando nosotros les hablamos a los argentinos. Tenemos que cumplir con ese compromiso electoral y tenemos que luchar, sobre todo, por una patria más justa y por una distribución. Acá lo del derrame no existe: es mentira. Entonces, tiene que haber una distribución de la riqueza que haga una patria más justa.

–Ahora, el espacio deberá definir sus candidatos para la presidencia. ¿A quién ve mejor posicionado? Hay varios nombres que se barajan...

Me parece que no es momento de nombres. Además no estoy en esa mesa que va a discutir o a conversar nombres. Me parece que es apresurado, me parece que en este momento hay mucho por replantear, por reflexionar, por buscar el mejor equilibrio, el mejor candidato, el que le despierte la esperanza a la gente. Y no me parece apropiado que, después de haber dado Cristina la expresión de ayer, nosotros, los dirigentes del FdT, salgamos a decir: “No, tiene que ser éste, tiene que ser aquél, tiene que ser el otro”. Por lo menos a mí, eso no me parece.

–La llevo al ámbito estrictamente legislativo. Me gustaría abordar con usted un tema que en los últimos días ha tomado mucha relevancia, que es la posibilidad de reducción de la jornada laboral. Argentina hace más de cien años que tiene instaurada una jornada laboral de 48 horas (semanales), que es una de las más largas del mundo. Usted ha presentado un proyecto al respecto para reducir la carga horaria. ¿Ve posibilidades de que se abra este debate en el país?

Sí. Lo veo. De hecho, en la Cámara venimos trabajando para armar las informativas, para trabajar con el Senado, donde también hay un proyecto presentado. Empezar a armar las informativas para reunirnos con los representantes de los trabajadores, pero también con las pymes y los empresarios. A mí me parece que sí, que es una discusión que nosotros tenemos que dar. No sólo la tenemos quedar porque, como vos decías, tenemos la jornada de 48 horas, sino que la tenemos que dar porque el avance de la tecnología, que se incrementó, que se aceleró durante la pandemia, genera la necesidad de que busquemos para los trabajadores y trabajadoras otras condiciones de vida, cuidando su salud, cuidando sus relaciones personales, sociales, su posibilidad de capacitación. Y porque el avance de la tecnología tiene que convertirse en un desarrollo humano que vuelva hacia la gente, que vuelva a la sociedad y mejore sus condiciones de vida.

Y además, porque el tema de la reducción horaria está demostrado en el mundo, en pruebas piloto, ha sido beneficiosa no sólo para los trabajadores, en todas estas cosas que te he dicho, sino que está demostrado que el rendimiento, la producción en las empresas es la misma o ha sido superada. Tienen muchísimos menos accidentes, tienen muchísimo menos ausentismo.

Me parece que es un momento para que este debate se dé en profundidad, se empiece a discutir. Ayer tuvimos la reunión para discutir cuidados, que es otro tema que tiene que ver con la equidad, y la reducción de la jornada está íntimamente ligada al tema de cuidado. Así que creo que están dadas las condiciones. Esperemos que todos los bloques estemos a la altura de lo que los trabajadores y trabajadoras están esperando de nosotros.