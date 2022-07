Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alberto Asseff.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alberto Asseff

Me gustaría conocer su consideración con respecto a las medidas que ha anunciado la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

En primer lugar, en la Argentina lo que hemos perdido, y ojalá no sea definitivamente, es la confianza. Medidas como la que anunció así en forma genérica la ministra Batakis las hemos escuchado, los que tenemos algunos años, más o menos 25 o 30 veces en otras tantas circunstancias críticas económico sociales del país.

Por ejemplo, el caso del congelamiento de las vacantes. Yo, personalmente, recuerdo 30 congelamientos de vacantes en el estado. Se iban a jubilar los que actualmente se desempeñan y no se iban a cubrir esos cargos, de modo tal que a la postre de un par de años íbamos a tener una reducción efectiva del plantel de la burocracia. Eso no se ha cumplido en ninguno de esos 30 casos, esperemos que en este sí.

"Leyendo el Boletín Oficial de los últimos 30 días, no hubo una sola edición sin una multiplicidad de nombramientos en otra multiplicidad de organismos del estado"

Lo cierto es que leyendo el Boletín Oficial de los últimos 30 días, no hubo una sola edición sin una multiplicidad de nombramientos en otra multiplicidad de organismos del estado. El último fueron seiscientos y tantos en uno de los organismos, doscientos en Fabricaciones Militares y así sucesivamente. La efectivizarían de contratados es una nota permanente y cotidiana. Eso incide en el gasto público. Sabemos que la burocracia no por ser más abundante y frondosa va a prestar mejores servicios.

Con respecto al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario por supuesto que nos parece muy bien, no porque nosotros seamos amigos del Fondo Monetario sino porque tenemos una relación estrecha siempre con el cumplimiento de los contratos. Es uno de los factores que genera confianza y que permite previsibilidad en una economía y en el funcionamiento en general de un país.

"Cumplir las metas con el Fondo Monetario requiere que realmente se equilibren las cuentas fiscales y eso no aparece en el horizonte"

Pero por supuesto que cumplir las metas con el Fondo Monetario requiere que realmente se equilibren las cuentas fiscales y eso no aparece en el horizonte, porque eso significa generar más ingresos pero no por la vía de impuestos sino por la expansión de la economía.

Si nosotros hiciéramos una política no declamatoria sino efectiva de la promoción de PyMEs en la Argentina, lo cual supone el regreso del crédito que no existe tampoco, seguramente que habría muchísima más tributación sin aumentar impuestos; al contrario, podrían bajarse para estimular precisamente esa creación de nuevas empresas.

Pero resulta que toda esa política no está y no hay ningún plan ni visos de que se elabore un plan económico que oriente a los actores agentes de la economía, para saber a dónde estamos parados y a dónde se quiere ir. De todas maneras, lo que sí puedo decir es que las palabras moderadas de Batakis no dejan de ser saludables en medio de una enfermedad muy grande.

¿Esperaba otro tipo de anuncios?

Sí, yo esperaba mejores anuncios, más efectivos, más claros, más concretables, más tangibles, más visibles y más reales. Pero de todas maneras, los anuncios generales que ella dio van en la línea de lo correcto. Ahora, no sé si es porque sabe que el mercado estaba crispado y entonces había que calmarlo le dio una fuerte dosis de calmantes, pero vamos a ver.

En este marco de baterías que ha anunciado Batakis, un sector de Juntos presentó un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales. Usted adhirió a esta iniciativa. ¿Por qué motivo considera importante derogar este impuesto?

Porque en realidad nosotros creemos que todo lo que sea mejorar el sistema impositivo a partir de reducir la cantidad de impuestos y fundamentalmente reducir algunas alícuotas, va a favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Y obviamente va a generar una situación de prosperidad y bienestar que hoy está lejos de existir porque estamos un proceso de pobreza en general.

"Las asimetrías impositivas también están generando que los países estén recibiendo los efectos de nuestra ruinosa conducción económica"

Cruzando el río Paraguay, tenemos la República del Paraguay que se caracteriza por los “tres 10”: 10 en Ganancias – 10 en IVA – 10 en Bienes Personales. Nosotros tenemos 35 – 21 y también una alícuota de 28 ó 30 en Bienes Personales. Es decir que la diferencia, las asimetrías impositivas también están generando que los países vecinos Uruguay, Paraguay, Brasil, en alguna medida Bolivia, estén recibiendo los efectos de nuestra ruinosa conducción económica y de la desconfianza que está generando en los agentes de la economía la situación local que desinvierten acá e invierten en los países vecinos.

Por eso hoy en algún matutino de la Ciudad de Buenos Aires hubo un conocido articulista argentino pero que vive en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que dijo que Uruguay debería levantarle una estatua a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual está queriendo decir cómo las políticas que ha impulsado el kirchnerismo han generado bienestar en el Uruguay por la abundancia de inversión, por la generación de actividad económica, frente a una decadencia económica que se ha producido en la Argentina.

"La transparencia es un reclamo de esta realidad de hoy, en la tercera década del siglo XXI"

Tenemos que pasar de la estructura corrupta de la economía argentina, corrupta en el sentido literal pero además corrupta porque está deformada, está absolutamente desarticulada y mal concebida, a un capitalismo productivo, a un capitalismo transparente, que es lo que en el mundo ha tenido éxito y en la Argentina no dejaría de tenerlo.

Un capitalismo moderno pero transparente. La transparencia es un reclamo de esta realidad de hoy, en la tercera década del siglo XXI, porque es una de las claves para que las cosas funcionen. Transparencia