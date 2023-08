Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230828 Lisandro Bormioli

–¿Qué análisis puede hacer de las medidas anunciadas por Sergio Massa, destinadas principalmente a trabajadores privados y estatales, monotributistas, jubilados y también pensionados? ¿Qué balance puede hacer de estos anuncios?

Bueno, primero hay que poner en contexto por qué estas medidas. Estas medidas son la respuesta inmediata a la devaluación que se tuvo que hacer; una devaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía que fuera tres o cuatro veces mayor que la que se hizo, y que la decisión política de nuestro ministro de Economía y nuestro candidato presidencial Sergio Massa hizo que esta devaluación no sea del 60, del 80, del 100% como pedía el FMI. Entonces, primero contextualizar esto, y a esta contextualización que uno hace también agregar, y no es como excusa pero sí hay que decirlo, porque si no pareciera que las cosas caen del cielo, esta presión del FMI por la devaluación obviamente se debe a la deuda que tiene nuestro país con dicho organismo, que se contrajo en la presidencia de Mauricio Macri. Porque si no, pareciera que un día a la mañana el ministro de Economía se levantó y tuvo ganas de devaluar un 22%. No. Esto es una deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio (JxC), una deuda impagable por el monto y por la cantidad del monto que hay que pagar en los próximos años, y que, vuelvo a decir, nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, con mucha autoridad pero con mucho respeto y con mucha firmeza, se planta frente al FMI en términos de renegociación de esta deuda y de que las condiciones que pone el FMI no lleguen tal cual como las pide hacia nuestro país, porque si no sería un desastre aun mayor.

Ante esta situación, lo que hace el ministro de Economía y candidato presidencial, en este contexto descripto, es tomar medidas de contención, de alivio, para todos los sectores que vos enumeraste: trabajadores privados, trabajadores públicos, jubilados, pensionados, tributistas, pymes, y seguramente iremos viendo, a lo largo de las semanas, en estos próximos tiempos, más medidas que vayan abarcando a otros sectores de nuestra sociedad.

–Sí, también a sectores de economías regionales, ¿no?, que están fuertemente golpeados.

Exactamente, sectores de economía regional. La verdad que es un sinfín de medidas, con una inversión, porque no nos gusta llamar costo, una inversión de casi medio punto del PBI. Y vuelvo a decir que es el inicio de una serie de medidas.

Pero mire, más allá de que estas son medidas de alivio y de contención, en este marco nosotros, como peronistas, que no nos alejamos de la realidad, sabemos cómo está viviendo nuestra gente, sabemos la situación en que está el país. Y vuelvo a decir: no son excusas, pero hay que sí decir todo lo que nos ha tocado vivir, desde la pandemia, la deuda que fue el macrismo, la mayor sequía que tuvo en la historia. Lo importante acá es ver y analizar que acá hay una persona, que es el ministro de Economía, que se puso al hombro el país, sobre la espalda el país, que agarró el timón de este barco que viene, no castigado de un gobierno solamente, sino que es un barco que viene ya con muchos problemas y muchas averías desde hace muchos años, y que este barco lo está llevando. El capitán de este barco, que es Sergio Massa, lo está llevando adelante para que este barco pueda llegar a tierra, y ahí, una vez en tierra, poder arreglar todos los agujeros, las averías que tiene el barco para poder hacer un gran viaje, que es el viaje de la esperanza, que es el viaje de la utopía, y que es el viaje de lo que nos faltó hacer en estos cuatro años, que no tengo ninguna duda de que lo va a hacer Sergio Massa como presidente.

Mire, yo dije en una sesión de la Cámara de Diputados, hace un año y medio, está el discurso público ahí, donde veía que (Javier) Milei cosechaba cada vez más votos y que le iba a sacar votos a JxC (porque no es que esto es como plantean algunos, que está armado, que hay una negociación, no, era una cuestión que se veía y que terminó reluciendo en las PASO) que nosotros íbamos a ganar nuevamente la elección. Y no tengo ninguna duda de que vamos a ganar, en primera vuelta o en ballotage, pero que vamos a tener a Sergio Massa como presidente de los argentinos. Porque creo que los pueblos no se suicidan, las sociedades no se suicidan. Creo que en este sentido los pueblos van marcando el camino, van poniendo las alertas, van poniendo los semáforos en rojo, pero al final del camino saben muy bien quién puede gobernar un país y quién no, quién está a la altura de las circunstancias y quién no, quién es el mejor o la mejor persona y quien más conoce el Estado para poder llevar adelante los próximos años de gobierno y quién no. Y en ese sentido creo que el que reúne todas esas cualidades, tanto personales como políticas, como conocimiento del Estado, es Sergio Massa. Y creo que el pueblo también lo está visualizando y lo va a terminar de visualizar masivamente acá en el ballotage, y por eso vamos a tener un nuevo presidente que va a ser Massa.

Entonces, lo que les pedimos no es solamente un voto de confianza por todo lo que se está haciendo, y que sabemos que no alcanza, sino también un voto de esperanza, un voto de lo que viene. Y lo que viene es un país donde, con el gobierno de Sergio Massa y con el gobierno de Axel Kicillof en la provincia, vamos indudablemente a mejorar la calidad educativa, que es una duda pendiente: se hizo muchísimo y muchísimo más que en el gobierno de (Marí­a Eugenia) Vidal en la provincia, pero nos falta mejorar la calidad educativa, y lo vamos a hacer. Vamos a mejorar la salud pública. Y se hizo, se hizo en el marco de la pandemia, cuidando a nuestra gente, sin que le falte un respirador a nadie. Sabemos que eso ya la gente lo valoró, lo valora, pero que tenemos que mejorar la salud pública, y lo vamos a hacer. Y sabemos que hay que mejorar la calidad del trabajo, de los salarios, de los ingresos, y lo vamos a hacer.

Así que lo que le pido a nuestra gente, sabiendo los momentos difíciles que estamos viviendo, los momentos difíciles que vivimos en estos últimos años, y vuelvo a decir: no solamente en estos últimos tres, sino en estos últimos ocho o diez años, lo que le pedimos es que cuando vaya a la urna no sólo vote con bronca, que es obvio que puede ser que la tenga y que se exprese a través de las urnas, sino que vote con esperanza, con ganas. Y también que vote mirando muy bien los mensajes de cada candidato y que analice muy bien eso. Porque una cosa, como dijo nuestro candidato, es decir palabras lindas o frases lindas o cosas que queremos escuchar, y otra cosa es cuando uno se sienta en el sillón de Rivadavia y hay que gobernar el país, o se sienta en la Gobernación de Buenos Aires y hay que gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada de la República Argentina, más compleja, y ahí tenemos un gobernador que es Axel Kicillof, y tenemos nuestro candidato presidencial, que es Sergio Massa, que son los que más están preparados para poder llevar adelante esta tarea tan difícil y tan compleja.