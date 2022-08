Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Graciela Calderón.

Me gustaría conocer su opinión con respecto a la decisión del gobierno porteño que ha anunciado en las últimas horas la quita de planes sociales a los chicos que falten a las escuelas. ¿Qué opinión le merece esta medida?

No me sorprende del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta que viene anunciando medidas que son más para aportar a su campaña electoral y no para resolver los problemas de fondo de la educación, en lugar de ponerse a pensar cuál es el motivo del ausentismo.

Además cuando se les piden los números no los tienen. Aunque los tuvieran, yo creo como docente que lo primero que tiene que pensar un Gobierno es cómo el Estado primero da respuesta a esas familias para garantizar que efectivamente puedan concurrir a la escuela. No con ese tipo de medidas sancionatorias que no tienen nada que ver con la realidad.

Muchas veces los chicos faltan por situaciones familiares. No estamos de acuerdo con semejante medida.

Usted dice que no le sorprende a esta decisión, pero cuesta entender un poco por qué el Gobierno porteño constantemente ataca a los docentes, a los alumnos, a la educación en general, ¿no?

Porque el concepto del gobierno de Larreta es, como bien lo dice permanentemente su ministra, tomar a la educación como una mercancía.

No responde a lo que realmente se necesita. Ellos con ese tema de las recompensas, el castigo permanente, el premio y el castigo, suponen que con esa metodología van a resolver los problemas.

Toda esa política obviamente que es en función del proyecto de avanzar en la privatización de la escuela pública. Es decir, ellos vienen de medidas todas antieducativas.

Ahora plantean el tema de la ausentismo, pero en ningún momento se cuestionan que hace unos años atrás todas las familias tenían que anotar por internet a sus estudiantes y por lo tanto quedaban un montón de familias que no tenían espacio en zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires que debían trasladarse a otros barrios en transporte público.

Eso ya es una desventaja para cualquier familia, tener que viajar para estudiar. No cuestionan medidas que no beneficiaron en absoluto para garantizar la asistencia de los chicos a clase.

¿Considera que son medidas de tinte electoral?

Sí, sí. El tema de que las familias tengan que presentar desde el punto de vista administrativo el comprobante de que los chicos están anotados, de que están concurriendo la escuela, eso se hace en todo el país. No es una medida nueva.

Lo que sí ellos le agregan es esta coerción de que si si no cumplís, te quito el plan. Ese es el gran el gran problema, porque como requisito ya existe para cualquier familia, pero no de carácter coercitivo.

La llevo ahora al plano económico y me gustaría conocer su opinión con respecto a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía de la Nación.

Nosotros como Izquierda siempre plantearnos que la verdad la llegada de Massa es un masazo para todo el conjunto de los trabajadores, porque lo que ha hecho es anunciar más ajustes, más tarifazos.

Para nosotros nada de lo que anunció está en beneficio de los trabajadores, sino como siempre en beneficio de los empresarios y las grandes multinacionales, todo en función de un ajuste para pagar al FMI.

Lo que hace es ratificar, y además ratifica medidas que ya venían planteadas tanto con Martín Guzmán como con Silvina Batakis, con el beneplácito de Cristina Kirchner.

Creo que Massa es una muestra más de que se termina el doble discurso del kirchnerismo y del peronismo