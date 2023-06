Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230531 Juan Carlos Alderete

–Como líder de la CCC, ¿cómo juegan los movimientos sociales hoy dentro del FdT, pensando ya en las próximas elecciones?

Bueno, siempre tenemos distinta mirada las organizaciones que estamos dentro del FdT. En esa mirada muchas veces una organización que tiene toda la libertad, por supuesto, de poder decidir, puede, si hay una PASO, acompañar a alguno de los candidatos a presidente. Sí el compromiso que hay es seguir dentro del FdT, jugar para la unidad dentro del FdT y que salga un candidato por consenso, porque todos sabemos que en una situación como la que estamos viviendo, cuando hay una interna y cuando hay mucha discusión como la que hay, que muchas veces favorece, algunas veces no tanto, dejan heridos. Y esos heridos favorecen justamente lo que nosotros, por lo menos nuestra organización, consideramos que no podemos dar ventaja para que vuelva a ganar Cambiemos y vuelva al gobierno Cambiemos. Para eso tenemos que impedir y para eso tenemos que buscar la unidad y que se elija un candidato a presidente por consenso. Pero ese candidato por consenso, cualquiera sea el candidato a presidente, tiene que mostrar un programa, un programa de gobierno, es decir, cuáles van a ser las medidas que van a tomar y de qué manera, y en esto devolverle a la sociedad la esperanza, que la está perdiendo a consecuencia de que no se cumplió con todas las expectativas con que la gente votó al FdT en el 2019.

–¿Le interesan los nombres, los posibles candidatos? ¿O lo que realmente interesa de fondo es el programa, para que, como usted señala, se devuelva la esperanza a la gente?

Para nuestra organización lo que más interesa es el programa. Después lo puede encarnar cualquiera de los candidatos a presidente del FdT. Todos fuimos, me incluyo dentro de esa expectativa del día 25 de mayo en la Plaza de Mayo, pensando que podría ser nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner, la candidata, porque eso eso hubiese resuelto problemas internos que hay dentro del FdT. Pero bueno, lamentablemente no fue eso. Seguramente en los fundamentos que da ella tiene razón, con respecto al partido judicial, llámese la Corte Suprema de Justicia, que puede actuar antes de las elecciones o después de las elecciones y anular, ¿no? Anular o suspender las elecciones si llega a ser elegida la vicepresidenta, así que crea una situación institucional muy grave también. Eso es entendible. Por lo tanto, nuestra organización va a seguir bregando para que salga un candidato por consenso y con un programa. Que ya se está discutiendo en distintas instancias: se está discutiendo con un sector sindical, con un sector de partidos políticos que integramos también el FdT, y empieza a haber cierto consenso en el programa en vastos sectores del FdT.

–¿Uno de los puntos que debería afianzar el FdT es esta intención de escuchar a aquellos que están en el territorio, como usted: a los referentes de los movimientos sociales?

Sí, porque muchas veces no se nos escucha. Ya lo hemos vivido en la intermedia de hace dos años, y previo a la intermedia, la PASO incluso: no nos escuchaban, salvo en ese momento el ministro Daniel Arroyo que nos escuchaba a los que estábamos en los territorios, en qué situación estaba la gente, por qué estaba enojada la gente. Hoy está mucho más enojada que en ese entonces, ¿no? Pero no quiere decir eso que quiere volver para atrás, no quiere decir eso que esos compañeros que han votado al FdT van a ir a los votos a Cambiemos. Lo que quiere decir es que quieren volver a tener esa esperanza, esa ilusión que siempre han tenido junto con el FdT y que votaron en el 2019.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En esta cuestión, siempre que nos descalifican permanentemente, algunos sectores (no todos), algunos periodistas (no todos), los multimedios particularmente, algunas veces nuestros propios funcionarios miran para el costado y no ven la realidad y no nos escuchan.

Fíjese que este lunes ha salido en algunos medios, en esos multimedios, que acusan a nuestra organización, que es la CCC, de que nosotros impedíamos la terminalidad escolar. Y eso la verdad es una barrabasada tremenda y no se puede avalar esos comentarios. ¿Por qué razón? Porque justamente hace dos días nosotros hemos firmado un convenio con la UNME para la preparación, conformación de dirigentes sociales. Y hemos hecho convenio, incluso, también con la Universidad de Quilmes; en medio de la pandemia se han preparado compañeros nuestros como agentes sanitarios. En otro momento hemos hecho también convenio con la UTN, principalmente apostando a los jóvenes, para que tengan distintos oficios en la industria, porque en algún momento nuestra economía va a volver a retomar lo que éramos antes. Eso da por tierra esos comentarios falsos que se hacen para descalificarnos.

Justamente ayer, con el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, actual presidente académico de la universidad (con él hicimos el convenio), le decíamos “fíjese por lo que estamos preocupados: por la inteligencia artificial”. Y se sorprendió. Le digo “no, mirá, nosotros tenemos que también estar a la altura de lo que sucede en el mundo: los adelantos tecnológicos, robóticos, informáticos, tienen que ver. Porque yo no sé cuántos años más pasarán hasta que la inteligencia artificial deje de tener la necesidad del humano, y es un miedo que le da a todo el mundo”. Y por eso también nos insertamos en eso, y también le estamos proponiendo poder llegar a hacer cursos de programación. Cursos, ¿no?, no es que los compañeros se van a ir a la universidad a prepararse. Algunos pueden llegar a prepararse para programador. Es un oficio que va a tener, que tiene, muy buenos puestos de trabajo en distintos lugares, y ese es el futuro también, ¿no?

–Por último, y haciendo referencia a lo que usted recién señalaba con respecto a estos funcionarios que miran para un costado, pienso en la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, con quien los movimientos sociales han tenido tiras y aflojes desde que ha asumido la cartera nacional. ¿Usted qué balance hace de su gestión?

Yo creo que tiene una mirada, que quizá no quiere quedar mal con una clase social que es la que nos descalifica permanentemente (choripaneros, planeros, vagos). Ella sabe que los programas están compuestos de una contraparte y que se está cumpliendo esa contraparte en distintos proyectos, incluso en el propio Estado. ¿Cuántos municipios en el país se están ocupando de los programas sociales y están reemplazando trabajadores municipales en cada uno de esos lugares? El propio Estado está avalando eso de que haya precarización laboral, como la llamamos nosotros. En los planes sociales hasta hoy hay ajustes. Ojalá que se ajuste se pare y ojalá que vean que la gente la está pasando muy mal.