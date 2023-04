Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230412 Omar Plaini

–Omar, ha convocado a la marcha que preparan junto a otros sindicalistas, organizaciones sociales y también funcionarios, a los Tribunales, para este jueves, en defensa de Cristina Kirchner. Y ha asegurado que “la peor empresa es la que no se emprende”.

Sí, porque, en realidad, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo juntos. Un grupo que en el medio han definido como el grupo de Ensenada, o Avellaneda, porque son los dos lugares en que nos reunimos generalmente, en los predios que tienen el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, o Mario Secco en Ensenada. Es un grupo de alrededor de cincuenta dirigentes: hombres y mujeres con distintas responsabilidades, legislativas, ejecutivas, sindicales, políticas, sociales, culturales, que hemos generado, entre otras cosas, el 17 de Octubre el año pasado en Plaza de Mayo, el acto en el Estadio Único donde fue oradora Cristina. Hemos hecho el encuentro en Avellaneda, en Chaco, hemos hecho otras movilizaciones, y, bueno, convencidos siempre de la necesidad que tiene el pueblo argentino de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta, pero hoy hay un impedimento, que es lo que injustamente ha determinado un sector de la Justicia con su condena y su proscripción política. Por lo tanto, vamos a hacer este encuentro en Tribunales. Vamos a hacer una marcha muy grande de todos estos sectores y todos estos actores que yo le decía anteriormente, para forzar cómo podemos derribar esa condena y esa proscripción que tiene Cristina Fernández de Kirchner, partiendo siempre de que nosotros la reconocemos como nuestra conductora, como líder del campo nacional y popular, y como lo que es: una estadista.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sabemos que nadie puede acumular lo que acumula Cristina y, como nos interesa al campo nacional y popular seguir siendo gobierno (nacional, provincial), desde ese lugar es que nosotros planteamos esta movilización frente a un sector de la Justicia que, evidentemente, no mide con la misma vara a todos los actores y sectores de la sociedad, y claramente hay una perseguida hace muchísimos años, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué cosa más le puede pasar, si hasta llegaron al intento de asesinarla? ¿Y de qué estaríamos hablando hoy si esa bala hubiese salido? Entonces, frente a todo eso, decimos: ¿Cómo no militar por esa candidatura, cómo no poner toda nuestra convicción, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo? Después, obviamente, es Cristina Fernández la que va a tomar la decisión que debe tomar. A ella más no le podemos pedir. Pero nosotros, en todo caso, somos meros transmisores de lo que cada día, cotidianamente, cada uno en su ámbito va recogiendo.

–En este sentido, ¿considera que es necesaria una reforma judicial?

Sí, claro, lo hemos planteado. Yo creo que no solamente una reforma judicial; hay muchos y muchas que venimos planteando hacer una reforma de la Constitución Nacional. Sí, claro, por supuesto. Y eso es una deuda pendiente que tienen nuestros gobiernos nacionales y populares.

–En el ámbito electoral y a nivel nacional, todo parece indicar que habrá PASO, porque hasta el momento no hay posibilidad de consenso. ¿Qué opina usted?

Todo indicaría que está planteada así la situación, o sea, que no hemos podido encontrar ese punto en común. De hecho, no lo logramos siendo gobierno. Las diferencias están, se manifiestan, ya no se puede tapar el sol con la mano. Y cada uno se hará cargo de esa situación y de esa responsabilidad de acuerdo a la jerarquía que tenga. Pero todo indicaría que sí, que las PASO son el camino donde vamos a dirimir quién va a liderar, o quién va a ser el candidato o la candidata de nuestro sector. Y esperemos que, si eso sucede, el que pierda tenga la grandeza y la actitud de acompañar.