20230629 María Eugenia Brizzi

–De cara a los próximos comicios, usted ha manifestado que lo que busca es eliminar principalmente “tasas ridículas” y también impuestos. ¿Ese va a ser uno de los objetivos de su campaña, en esta posibilidad que tiene para renovar la banca?

Lo que nosotros hemos manifestado durante estos tres años y medio, y especialmente con todos los efectos adversos de la pandemia, es que la presión impositiva tiene que bajar. Los bonaerenses, tanto el vecino, que no llega ya a la primera quincena con el sueldo, como las pymes, que son el motor, o el sector productivo privado, que es el motor del país y de la provincia, necesitan algún guiño, alguna señal del gobierno para aflojarles un poquitito de la soga al cuello y que puedan seguir generando trabajo y que puedan seguir consumiendo y que se reactive así la economía. Así que, junto con el fomento y con el apoyo a lo que es educación, por supuesto que alivianar las cargas tributarias tiene que ser una guía de nuestro gobierno.

–Pienso, por ejemplo, en Diego Valenzuela, en Tres de Febrero. Uno de los objetivos de su gestión, que está cumpliendo, es el de eliminar tasas.

Sí, por supuesto. Diego Valenzuela claramente es un referente. Yo he trabajado con él y tiene las ideas muy claras de cómo ir avanzando. Lo ha demostrado en sus ocho años de gestión. Los concejales de JxC de Morón presentaron la ordenanza hace varios meses ya y claramente no tuvo apoyo del resto del Concejo. Entonces es muy importante ser gestión, ser gobierno para poder llevar adelante esas políticas, porque en los lugares donde lo hemos intentado no hemos tenido oportunidad. Por eso son tan importantes estas elecciones, estas PASO de cara a las generales, con ideas claras de los candidatos, con una plataforma armada y con propuestas para cada uno de los casos.

–A nivel provincial, en términos de la gobernación bonaerense, usted buscará renovar banca por la fórmula Santilli-Posse. ¿Qué considera que le puede aportar este binomio a la provincia de Buenos Aires?

Mirá, yo creo que lo hemos hablado en varias oportunidades. Entiendo que en el espacio, la alianza de JxC están todos los mejores referentes que pueden volver a retomar el rumbo del país. Pero sin lugar a dudas, creo que tanto Santilli como Horacio (Rodríguez Larreta), como (Leandro) Ugartemendía en el caso de Morón, lo que le aportan es gestión, es conocimiento. Estuvieron ahí, ya lo resolvieron, ya lo mejoraron y la idea es volver a hacerlo en todas las materias.

En materia de seguridad, Santilli tiene una de las urgencias más importantes de la provincia y sobre todo el conurbano, que tiene que ver con bajar la inseguridad. Como venimos hablando ya hace bastantes años, el tema de la inseguridad es uno de los principales reclamos de los bonaerenses, de los vecinos del conurbano. Es muy difícil salir a la calle.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Si a eso le sumás que la economía no repunta. Por más que uno en estos meses, por ejemplo, con el aguinaldo, siente un poco de aire, después es el día a día. Es un alivio, pero es ficticio, porque en un mes ya tenemos el mismo problema.

Y yo estoy convencida de que tanto Horacio como el “Colo” Santilli o Ugartemendía lo que nos aportan es gestión, conocimiento y capacidad. Y otra cosa más, que no es menor, es equipos de trabajo. Si bien estoy convencida de que después del 13 de agosto todos estos candidatos, todos estos equipos, vamos a formar un solo frente, porque lo que nos interesa aquí es la patria y es cambiar y retomar el rumbo, creo que el equipo más formado y más capacitado está claramente del lado de la fórmula Santilli-Posse.

–Por último, diputada, ¿qué piensa de la decisión de Axel Kicillof de no desdoblar las elecciones?

No desdoblar está bien. Se evaluó durante todos esos meses qué iba a hacer, para ver si apoyaba o no apoyaba a la fórmula presidencial. Yo creo que está bien, es importante, pero lo que demostraron los cierres de listas de Unión por la Patria (UxP) es que ni están unidos ni piensan en la patria. Hoy leía a Teresa García hablando de la candidatura de Tolosa Paz y de Cafiero pidiendo bajarla.

Lo que vemos son estas disputas por dos diputados, como dijo Cristina, pero al margen de la estrategia que hizo el kirchnerismo entero para replegarse en la provincia en la lista de legisladores, así que yo creo que se van a venir cuatro años muy complicados, o dos por lo menos, si los números no son contundentes, porque lo único que buscan es replegarse y subsistir el kirchnerismo y subsistir si llegan a perder las elecciones.