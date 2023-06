Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230608 Lorena Petrovich

–Finalmente, en las últimas horas, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta oficializaron la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio (JxC), luego de algunos días de tensión entre los referentes del PRO. ¿Qué balance o qué análisis puede hacer de la incorporación del líder liberal?

Bueno, para nosotros es una gran incorporación. Patricia Bullrich viene trabajando en esta incorporación hace un tiempo. Si seguimos sus redes vamos a ver ahí declaraciones de ella de hace varios meses en distintas oportunidades, hablando de los valores republicanos y de la posibilidad, justamente, de sumar una línea de trabajo con José Luis, con el que nos sentimos muy cómodos, y es interesante que se pueda sumar al espacio de Juntos. Así que bienvenido. Insisto, es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo; no así lo ocurrido en Córdoba.

–¿Y por qué esta resistencia, por parte de Patricia Bullrich principalmente, a la llegada o la posible llegada de Juan Schiaretti a JxC?

No se trata de resistencia ni mucho menos, sino que se trata de valores, de profundizar realmente el cambio. Hay personas dentro de la coalición con la que nosotros estamos trabajando que quieren cambios profundos, cambios reales. Hay personas como Patricia Bullrich que quieren llevar adelante una posibilidad de gobernabilidad con firmeza, con contundencia, con decisiones claras, no para tibios, no con acuerdos que no te permitan gobernar. Hay otra parte del sector de Juntos que tiene otra mirada.

Nosotros lo que decimos es que lo que estaba ocurriendo en Córdoba era desigual. Sobre la hora, sobre el funcionamiento de los días, en el mismo momento en que se estaban llevando adelante distintas elecciones en distintos pueblos locales, se querían cambiar las reglas del juego. Eso no puede ocurrir. No estuvimos nunca de acuerdo, no lo hicimos cuando ocurrió en la Ciudad y no lo vamos a hacer. Las reglas tienen que ser claras. No hay que tenerle miedo a jugar.

Yo creo que hay gente que está teniendo miedo a perder, y frente a esa desesperación se pueden cometer grandes errores. Schiaretti no puede estar dentro de JxC por razones obvias. Tan obvias como que ha cogobernado con el kirchnerismo, ha acompañado leyes del kirchnerismo. Hoy viene a decir que esa posibilidad existe por parte del sector y él mismo, el propio Schiaretti, dice que no quiere jugar dentro de JxC.

Yo creo y celebro la contundencia de Patricia Bullrich al momento de tomar esta determinación. Creo que ha notado de un líder contundente y con claridad. Fijate que no sorprende que haya sido ella quien haya dicho que no al cambio rotundo de reglas del juego en la incorporación de actores. Es ella la que defiende los valores de la república, es ella la que dice que hay una Argentina distinta, la construye desde el momento uno. Y estos son los momentos en donde se muestran los liderazgos. Claramente Patricia Bullrich es un líder natural que menciona cuáles son las reglas del juego, juega con esas reglas y, como lo viene manifestando, va a defender a todos los ciudadanos que la acompañan con su gesto, con su voto, con su cercanía y que le piden que sea contundente en las reglas, que sea contundente en las determinaciones y que no necesitamos acuerdistas para poder gobernar, necesitamos gente con carácter para poder llevar adelante el país que viene.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Ahora, Lorena, a usted en lo particular ¿le preocupan o la ponen en alerta estas expresiones tan calientes, tan fuertes que salen desde el interior de JxC ? Por ejemplo, en las últimas horas Elisa Carrió acusó a Macri y a la propia Bullrich de querer llevar un ajuste cruel contra la clase media; lo mismo Gerardo Morales, que dijo que el espacio “viene en picada” por las disputas que hay entre Larreta y Bullrich. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?

Yo creo que son de personas que sienten que están perdiendo la elección frente a la contundencia de Patricia Bullrich. Larreta, la Coalición Cívica, Morales, que han cogobernado con Larreta y que vienen cercanos a ese modelo de país que quieren generar, hoy pierden en las elecciones y están desesperados. Esa desesperación está haciendo mucho daño, muchísimo daño, tanto daño que buscan romper a JxC.

Pero esto no sólo lo digo yo; lo decimos todos aquellos que coincidimos en lo que es JxC, por qué se creó JxC, por qué Mauricio fue parte del PRO y de la creación de JxC. Y hoy lo lidera Patricia Bullrich con muchísima contundencia.

Por más que busquen romper a Juntos, eso no va a ocurrir. ¿Y simplemente sabes por qué? Porque hay dirigentes con responsabilidad. Hay dirigentes que quieren una Argentina distinta, que sabe que necesita de JxC para transitar lo que realmente se planteó, que es la contundencia y liderazgo natural que tienen algunos actores para poder avanzar. Así que no me sorprenden las declaraciones de algunos actores que están, sí, desesperados ellos, porque lamentablemente los números, la calle, les demuestra que están perdiendo frente a una contundencia de una Patricia Bullrich que está asumiendo un liderazgo.

Pero sacando la interna, que poco le preocupa hoy a la gente común, me preocupa que haya actores políticos que no entiendan el pedido de la gente. Cuando vos desoís lo que el pueblo, lo que la gente pide, es porque estás en otro canal. Y creo que hay actores de JxC que no están escuchando, que no están escuchando a la gente. Ese me parece el problema más grande, el no entender cuál es el clima por fuera.

A mí no me preocupa discutir. Creo que estamos en el proceso natural de que esto se dé. Estamos a horas de un cierre de frentes de alianza, que es el día 14, y a horas de un cierre de listas el próximo 24. Eso que se ve hacia afuera es natural. ¿Es nuevo para nosotros, los del PRO, porque nunca hemos jugado internas? Sí, pero es natural. Es bueno que pase porque la gente va a tener la posibilidad de elegir. Ahora, no hay que mentir, no hay que cambiar las reglas de juego, no hay que hacer daño, porque entonces demuestra que no tenés valores, que no tenés formatos de liderazgo naturales que acompañan en el caso de que los resultados no sean los contundentes. Pareciera un niño enojado que no obtiene el resultado que está esperando y frente a eso genera daño.

No nos podemos subir nosotros a esa ola. Tenemos que corrernos naturalmente de ahí. Tenemos que asegurar que Juntos no se va a romper, tenemos que asegurar el liderazgo de Patricia Bullrich y tenemos que asegurarle a la gente que nos acompaña, que es mucha, muchísima, gracias a Dios, que necesita de actores como Patricia que demuestren en momentos de turbulencia quién es el que puede liderar y que puede llevar adelante el barco, el buque, el avión o lo que tenga que conducir, en este caso la Argentina.