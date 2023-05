Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Usted se ha puesto al frente de la candidatura de Cristian Ritondo. ¿Cómo avanza la campaña por las distintas sectores electorales y distritos de la provincia?

Nosotros seguimos la campaña de la misma manera que trabajamos durante toda la gestión de Marí­a Eugenia (Vidal) y de lo que fue nuestro trabajo como legisladores, en mi caso, estos últimos cuatro años. Nosotros siempre tuvimos como lema el estar, y en casi toda la campaña lo que hacemos es eso: ir a los distritos, recorrer, acompañar a los referentes locales, ir viendo o tratando de entender cuáles son las problemáticas de cada distrito y tratar de ver qué solución les podemos dar, en este caso, desde la Cámara de Diputados, pero también nos sirve mucho de insumo para generar políticas públicas para lo que nosotros queremos que sea la gestión de Cristian como gobernador.

–¿Cuáles son los problemas que hoy afectan en general a los distritos bonaerenses?

El principal problema, en general, es un problema de economía, ¿no? No importa si es el conurbano o el interior, el problema de la inflación, la variación de precios, el problema de que ya con un trabajo por ahí no te alcanza para estar por fuera de la línea de pobreza. Creo que ese es el problema principal que afecta a toda la provincia en general y a algunos distritos más en particular, sobre todo algunos distritos del conurbano donde el trabajo informal llega a niveles muy altos y por ahí se nota mucho más. Y también el tema de la seguridad. Ya hay distritos en el interior, que fueron históricamente ciudades o pueblos muy tranquilos, que están viendo cómo el narcotráfico empieza a entrar, donde ya hay hechos de inseguridad cada vez más importantes. Y yo creo que una cosa viene aparejada a la otra. No lo estoy justificando, sino que creo que esto es lo que pasa: las crisis económicas traen aparejado el crecimiento de delitos, desgraciadamente. Y tampoco vemos una política de seguridad que vaya a atacarlo.

–¿Por qué considera que Cristian Ritondo es el mejor candidato que hoy en día tiene el espacio para pelear por la gobernación bonaerense?

Cristian tiene la experiencia que ningún otro candidato tiene. Cristian fue ministro de una de las áreas más sensibles y la problemática más importante que tiene la provincia en este momento, que es el tema de seguridad. Los cuatro años al frente del Ministerio lo han hecho recorrer toda la provincia de Buenos Aires, conocer bien cuáles son los problemas, porque fue a eso, ¿no?, fue en gestión y eso le da un plus. La conoce de arriba abajo, la ha caminado, ha trabajado, ha solucionado muchos de los problemas importantes que tiene la provincia en la actualidad. Y sobre todo porque cuenta con un equipo donde muchos de nosotros, la gran mayoría de quienes trabajamos con él, fuimos parte del gobierno de María Eugenia en distintas áreas. Está Santiago López Medrano, que fue ministro de Desarrollo Social; Leonardo Sarquis, que fue ministro de Agricultura; Alex (Campbell), que fue subsecretario de Gobierno. En distintas áreas tenemos gente que ha trabajado la gestión. Ya conocemos la famosa botonera, sabemos cómo se trabaja y cuál es la problemática. Sergio Siciliano fue subsecretario de Educación. Creo que ese es el gran plus que tiene Cristian que no tiene ninguno de los otros candidatos. Que son buenos candidatos, no creo que sean malos candidatos, pero yo creo que el plus que tiene Cristian es conocer mucho más a fondo la problemática de la provincia y tener un equipo que ya estuvo en la gestión y que está más preparado, a mi entender, para llevar a cabo los cambios urgentes que necesita la provincia.

–Cristian Ritondo formó parte del encuentro del PRO que encabezó Mauricio Macri, donde estuvieron presentes Horacio Rodrí­guez Larreta, Marí­a Eugenia Vidal, Patricia Bullrich... A nivel nacional ¿qué balance hace de la interna que está vivendo hoy en día el PRO?

Yo creo que es importante que la sociedad tenga en claro que, más allá de algunas situaciones que pueden separar a los distintos candidatos, la vocación del espacio, la voluntad del espacio, es solucionar los problemas de la gente, y que compartimos programas e ideas en común. Más allá de que María Eugenia, Horacio, Patricia, sean candidatos que cada uno cree que tiene el mejor plan o el mejor equipo para llevar a cabo las soluciones o el programa que necesita la Argentina para salir de la crisis en la cual está inmersa, me parece que está bueno... Porque se habla mucho, ¿no?, de “bueno, éste está peleado con uno, está pelado con el otro”. Creo que es importante mostrar la unidad y mostrar que lo que nos une son los valores y que todos creemos y trabajamos en los cambios que el país necesita.