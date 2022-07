Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado Juan Miguel Gómez Parodi.

-Diferentes agrupaciones sociales y sindicales marcharon este miércoles en todo el país reclamando medidas de emergencia para los sectores más afectados por la crisis. En este contexto, ¿cómo analiza el panorama económico y social?

Es un panorama complejo. La mayoría de las movilizaciones fueron para reclamar la creación de un Ingreso Básico Universal, una medida que puede ser positiva para garantizar que nadie esté por debajo de la línea de la indigencia.

Pero me parece que necesitamos medidas más profundas que tienen que ver con la recuperación del poder adquisitivo. La actividad económica de Argentina demanda políticas orientadas a fortalecer el ingreso de aquellos sectores que están empleados y que son los que perdieron mayor poder adquisitivo en los últimos seis años, los cuatro del macrismo y los dos de la pandemia.

Creo que son necesarias herramientas, como el aumento por decreto, porque si bien estamos en una senda de crecimiento y actividad productiva, no se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores y la inflación golpea cada vez que uno tiene que ir al supermercado.

-En relación a la inflación, ¿hace falta un mayor control de precios por parte del Ejecutivo?

Es necesario que el Estado tenga un rol más protagónico. La urgencia es controlar los precios y a nivel estructural multiplicar la oferta.

En Argentina muchos hablan de que la inflación tiene su origen en la emisión monetaria. Pero, supuestamente, en los años del macrismo no se emitió y hubo una inflación del 54 por ciento. No es solo la emisión monetaria, no digo que no sea parte, pero hay otros factores: uno tiene que ver con la concentración en determinados rubros de la economía, como la producción alimenticia.

El Estado tiene que generar herramientas para que los sectores productivos que quieren competir puedan hacerlo en mejores condiciones.

-¿Y qué pasa con los planes sociales? ¿Cómo ve la posibilidad de que se municipalicen?

A mi me parece que se malinterpretaron las palabras de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner). En ningún momento atacó a los movimientos sociales ni a la economía popular. Lo que hizo fue cuestionar a un programa en particular, Potenciar Trabajo, que se maneja en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que tiene más de un millón de beneficiarios. Evidentemente no ha funcionado o no ha cumplido con las expectativas.

Yo creo que la política social tiene que tener criterios objetivos de asignación con cuestiones vinculadas al ingreso y a las condiciones sociales.

En relación a la municipalización, hay algunas experiencias que son buenas y otras no tan positivas. Me parece que es necesario tener políticas que generen nuevas cooperativas y empresas sociales. No es tanto el problema de la distribución sino de la generación de unidades productivas.

Si la unidad productiva puede interactuar con el sector privado, ese es un aporte a una economía alternativa; ahora si depende de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es perpetuar una situación que no está buena.

-En este contexto, ¿cuáles son los desafíos del Frente de Todos para el 2023?

La urgencia es frenar la inflación y recuperar el poder adquisitivo del salario. Si vemos el vaso medio lleno podemos decir que la Argentina exporta, hay turismo interno y un movimiento económico importante; pero el vaso medio vacío nos muestra que, producto del modelo económico de (Mauricio) Macri, hay trabajadores pobres.

Me parece que el Ministerio de Trabajo de la Nación debe tener un rol más activo en la discusión paritaria, acompañando a las organizaciones gremiales a discutir salarios amplios.

-Por último, lo llevo a la agenda legislativa. Presentó un proyecto para potenciar el desarrollo de jóvenes empresarios bonaerenses. ¿Cómo avanza esta iniciativa en la Cámara baja?

Ahora se está por discutir en la Comisión de Juventud. El Ejecutivo provincial viene trabajando esta política a través de distintos ámbitos, pero es necesario institucionalizarla porque si después viene un gobierno con una orientación distinta esos jóvenes empresarios quedan a la deriva.

Confiamos en que se trate pronto en el recinto y que tenga el acompañamiento de todos los bloques porque es un aporte para los jóvenes de la provincia