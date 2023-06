Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230626 Alejandra Lordén

–Alejandra, será la primera candidata a diputada bonaerense por la séptima sección dentro del armado de Patricia Bullrich, que lleva a Néstor Grindetti como precandidato a la gobernación. ¿Con qué expectativas encarará este nuevo desafío político?

Creo que la Argentina y la provincia de Buenos Aires van a tener la posibilidad de tener un gobierno que genere una alternativa de cambios bien profundos, necesarios para cambiar el timonaje de este país que está en decadencia y entrar entonces en el mundo del desarrollo, del progreso, de la modernidad. Y no nos quedan muchas esperanzas más que esta próxima elección. La verdad es que los argentinos, ya un poco cansados de la clase política o de los políticos, necesitan que vayamos con una visión clara, con propuestas. Y en este caso me parece que Patricia Bullrich las tiene, que es una mujer no solo con una verdadera vocación de poder y con mucha fuerza, sino también con determinismo a la hora de las propuestas, diciendo los cambios que tiene que tener la Argentina en materia económica, en materia de seguridad, y lo que se necesita para eso.

Y bueno, estamos a representar eso, en mi caso, como primera legisladora seccional de “La Fuerza del Cambio” y, por supuesto, acompañando a Grindetti y a (Miguel) Fernández como candidato a gobernador y a vicegobernador; en el caso de Miguel, un intendente amigo.

–Me imagino que con muchas expectativas, también, pensando en la posibilidad de que Miguel Fernández ocupe la vicegobernación de la provincia.

Bueno, es que este espacio de Adelante Buenos Aires, con Maxi Abad a la cabeza, con la posibilidad de que ocupe el cargo de senador nacional (cargo que el radicalismo hace más de veinte años no tenía), más la vicegobernación, más las expresiones en el

congreso nacional y en el congreso provincial, y nuestros candidatos a intendentes, nuestros candidatos a concejales, creo que hablan de un partido que está fuerte, que está más fuerte que nunca, y que de aquí en más empieza una construcción de verdadera coalición de gobierno, como han expresado tanto Bullrich como Grindetti, que nuestro próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición.

–¿Y qué le puede aportar Néstor Grindetti a la gobernación bonaerense, a la provincia de Buenos Aires?

Hace rato que nosotros pedimos por tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires, un bonaerense. Hasta ahora vienen los porteños y nos gobiernan, pero poco conocen la realidad de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos un intendente con gestión de una ciudad del conurbano, como es Lanús, con una buena gestión, ya en su segundo mandato, y lo acompaña un intendente del interior, que conoce la realidad del interior.

Ante esto, y por supuesto muy en línea con el espacio y con las propuestas de Patricia Bullrich, estamos convencidos de que se va a imponer por el trabajo que viene haciendo en Lanús, por el trabajo que está haciendo con los intendentes y con nuestros intendentes el vicegobernador, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido.

–Ahora comienza el momento de militar la fórmula Grindetti–Fernández.

Una elección que tiene que ser en buenos términos, porque vamos a ir juntos después del 13, pero convencidos, cada uno de nosotros, de que vamos a representar lo mejor que tiene Juntos por el Cambio (JxC). En este caso, Patricia Bullrich como candidata a presidente, con Luis Petri, y con Néstor Grindetti como candidato a gobernador con Miguel Fernández.

Y creo que la vamos a trabajar muy bien, que es muy fácil la llegada a la gente, más allá de las dificultades que te expresaba anteriormente. Porque viene con cambios definitivos y con cambios fuertes para poder rearmar esta rompecabezas de una provincia de Buenos Aires totalmente desigual.