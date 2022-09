Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Yamila Alonso.

-Junto a su par Érica Revilla solicitaron una convocatoria urgente de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial para analizar la situación de extrema sequía que se vive en distintos municipios del noroeste bonaerense. ¿Cómo está la realidad allí? ¿Han podido dialogar con los productores agropecuarios?

Sí, junto a Érica, que es presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Senado, de la que yo formo parte, creímos conveniente convocar a esta reunión de emergencia, teniendo en cuenta y fundamentando este pedido a relevamientos que hemos tenido en territorio estos últimos meses, y también a un informe emitido por el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA) que depende del Centro Regional del Clima.

Creemos que es algo importante y consideramos que el Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad de poder declarar esta emergencia, como dice el artículo 6 de la ley 10.390. Lo que nosotros queremos es que se ocupe el Ejecutivo de esta situación que es sumamente preocupante.

Creemos que lo peor que nos puede pasar es no entender la situación, minimizar los riesgos y darnos cuenta una vez que esto ya esté ocurrido. Así que tomamos la decisión de presentar esa solicitud para la Comisión que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios que consideramos que es quien tiene la capacidad de evaluar la situación, ver qué es lo que conveniente para llevar adelante y que puedan ocuparse del tema.

-Además de que se declare el inminente estado de emergencia, también han pedido un fondo especial para financiar inversiones.

Nosotros proponemos la creación de este fondo provincial para financiar programas de asistencia y de inversión o créditos, y solicitamos que el Ejecutivo provincial le solicite los fondos al poder nacional que provienen de los derechos de exportación de mercadería agropecuaria.

"Es el Ejecutivo quien tiene la potestad de llamar y declarar el estado de emergencia en los partidos"

Son las propuestas que tenemos nosotros a nivel legislativo pero es el Ejecutivo quien tiene la potestad de llamar y declarar el estado de emergencia en los partidos y en el territorio que está sufriendo la sequía más extrema.

Después es la Comisión y el Ejecutivo quien tienen que evaluar junto a los productores o las instituciones que representan a los productores qué es conveniente llevar adelante.

-¿Por qué considera que hasta el momento el Ejecutivo no ha declarado el estado de emergencia principalmente en el noroeste bonaerense que es la zona más afectada?

Creo que es por una cuestión de desconocimiento o falta de interés. Tenemos un poder ejecutivo que suele ir tomando decisiones a medida que van sucediendo los hechos. Lo vemos en distintas partes del país con el tema de los incendios.

No vemos un trabajo coordinado, planificado y con seriedad. Por eso con Érica creímos que teníamos que tener la iniciativa, pedirlo y acompañar a los productores.

-Me imagino que es fundamental trabajar juntos para apoyar a este sector.

A nivel personal, conociendo a muchos productores y la historia de nuestro país en la producción sabemos que muchas veces los productores mismos con los fracasos aprenden, pero creo que el Estado tiene el deber de acompañar en esta situación extrema y de pensar en una solución para que los afecte lo menos posible.

También hay que tener en cuenta que nuestro país y sobre todo la Provincia tienen productores muy pequeños que son los que más lo van a sufrir. Los productores más grandes han tenido más experiencia o han vivido sequías y tienen una espalda distinta en poder llevar adelante esta situación.

Pero hay muchos que no y creo que es ahí donde debe estar el Estado acompañando. En todo caso, no solamente en lo económico sino también evaluar no cobrar impuestos o facilitar un poco más el proceso para que los productores puedan salir adelante como lo hacen siempre