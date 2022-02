Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Mandagarán.

Lorena Mandagarán

¿Cuáles serán los ejes de trabajo en los que estará centrada su agenda la cámara alta bonaerense?

Todavía no están definidas las comisiones pero tengo un interés marcado en temas que tienen que ver con la salud pública, ahora estamos trabajando con el tema de la ley oncopediátrica, tenemos algunos proyectos que tienen que ver con una reforma en la ley de coparticipación, apuntando más a las prácticas de prevención y promoción que llevan adelante atención primaria.

La comisión de Discapacidad sería otro de los puntos a ver, revisar lo que tiene que ver con estos trámites que tienen que hacer para pensiones y demás, que a veces resultan muy engorrosos y dificultosos para la gente, sobre todo en el interior. Y también todo lo que tiene que ver también con adicciones, son tres ejes fundamentales que se articulan, son trasversales a la salud pública.

¿Cómo imagina la actividad de la cámara con la nueva composición?

Yo creo que van a ser dos años de mucho diálogo, de la necesidad de establecer consensos, priorizando obviamente la calidad de vida y de las personas. Estamos en un período post pandemia que la verdad va a requerir de mucho trabajo para poder mejorar indicadores de salud, de trabajo social, es la verdad es que la pandemia ha desfavorecido a los sectores más vulnerables por sobre todas las cuestiones, pero también al sector empresarial, a la mediana empresa, y a la pequeña empresa ni hablemos.

Entonces creo que es un momento donde se requiere dejar de lado algunas cuestiones personales, algunos egoísmos y egocentrismos, y pensar que la salida está en el diálogo y el consenso, que es necesario y es lo que además la gente nos ha pedido, yo creo también que estas elecciones legislativas han dado cuenta de eso, de la necesidad de una renovación, puesta en personas como Facundo Manes con una impronta nueva, en el caso del interior se han dado también figuras que no han tenido una trascendencia política, una carrera política de años, sino que es una nueva mirada, nuevas ideas.

En el caso mío también, es mi primera participación política en lo que hace a la labor legislativa, entonces creo que la gente ha vuelto a confiar en nuevas ideas, nuevas caras, con esta idea de que la necesidad prioritaria de hoy es el diálogo y el consenso.

Creo que esta conformación da lugar a eso, a una paridad en la Cámara de Senadores que nos invita a que cada tema sea consensuado, dialogado y desarrollado, pensando siempre en el bienestar comunitario en quienes tenemos que representar.

Recientemente ha acompaño un pedido de informes de su par Daniela Reich para saber qué estrategias adoptará la Provincia para recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia, ¿cuáles son los puntos principales de este pedido?

Primeramente, queremos saber cuáles son las estrategias que se está planteando la Provincia con respecto a la recuperación de todos estos niños, niñas y adolescentes que han dejado el sistema educativo.

Esto de la pandemia con la virtualidad también ha generado una disparidad total, dejando más en desnudo la desigualdad en el derecho a la educación. Sabemos que quiénes tuvieron acceso a la conectividad lo pudieron hacer, también acá juega un papel preponderante la familia, aquellos que tuvieron mayor contención, y quedó relegado un sector de la sociedad, más asociado a la población más vulnerable que no tuvo acceso a la conectividad, o no contó tanto con el apoyo del sistema educativo como de la familia, que quizás estaba preocupada en el día a día, en el qué hacer para poder comer y se vieron relegados.

Nosotros queremos saber además de esta estrategia de ATR que han planteado, cuál va a ser sobre todo la forma en que van a traer a estos niños, y si hay un registro, porque sabemos también que los datos no son del todo claros, no hay un dato preciso de cuánto es la cantidad de población que ha desertado del sistema educativo, cuáles son las estrategias para esta nueva vuelta al colegio de qué manera se va a dar esta nueva presencialidad, con los protocolos obviamente de cuidados necesarios, pero garantizando sobre todo el acceso igualitario para todos los niños y adolescentes que tienen que estar incorporados en el sistema, apunta más a la información pero también poniéndonos a disposición de todo lo que ellos requieran para que esto sea lo más inmediato posible.

Pasando a uno de los temas centrales de la semana como el subsidio al transporte de pasajeros, ¿qué consideración le merece esta nueva puja que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación? Y como vecina de Azul, del interior bonaerense, ¿cuál es el precio del boleto en su ciudad?

Con respecto al transporte público, en Azul tenemos un subsidio pero no tiene la trascendencia como tienen las grandes comunidades, no estoy segura pero creo que ronda en los $20 el boleto, hay obviamente tarifa escolar, pero en las pequeñas localidades, todo lo que tiene que ver con la bicicleta y la caminata, es lo que más se utiliza.

Yo creo que el transporte público para quienes lo usan como herramienta para trasladarse a su trabajo es fundamental que esté cuidado y que garantice un buen servicio, y que acá no tiene que haber una disputa de a quién le corresponde y a quién no, tiene que ser una política de Estado, y como tal, tiene que brindar la seguridad a la persona de poder utilizarlo como parte de su dinámica, uno tiene que saber que se va a poder trasladar, que no va a tener inconvenientes, y por sobre todas las cosas, que lo va a poder solventar en el día a día.

Es una herramienta que nos permite trasladarnos a las fuentes laborales y las fuentes educativas, hoy por hoy el transporte público, sobre todo en las grandes localidades, es parte de la dinámica familiar entonces a esto hay que trabajarlo de forma consciente y como un todo, es un tema que requiere de un debate y discusión pensando en el bienestar para la comunidad