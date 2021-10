Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ana Devalle.

Ana Devalle

¿Cómo avanza la campaña del espacio en la tercera sección electoral, principalmente en La Matanza, de donde es oriunda?

La verdad es que estamos trabajando muy fuertemente, estamos haciendo un cuerpo a cuerpo con cada uno de los vecinos.

La intención es poder abordar cada uno de los barrios con sus problemáticas, destacar que esto no lo hacemos solamente a los fines electivos, siempre yo he trabajado en el distrito y he hecho este tipo de trabajo y ahora lo estoy haciendo con mayor profundidad. Lo veo bien.

En cuanto a lo que mostró en la movilización del 17 de octubre a Plaza de Mayo y también la posterior movilización del día 18, ¿considera que mostró unidad el espacio en estos encuentros?

Sí, realmente sí. Yo fui a la movilización del 18 con la CGT y la verdad que me sentí gratamente bien.

No creo que eso desdibuje lo que significa la unidad en nuestra coalición, para nada. Esto es lo que intentan instalar muchos de los medios pero la realidad es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la unidad que tiene en el campo nacional y popular.

¿Lo ve fortalecido entonces al espacio pese a estas tensiones internas que se vivieron sobre todo en el Gobierno nacional luego del resultado de las PASO?

A mí me parece que es muy saludable poder debatir, poder disentir, poder discutir cosas donde uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero que el objetivo es el mismo.

Eso es saludable porque eso hace a la democratización que tiene el espacio en cuanto a pensar diferente y seguir estando en el espacio. Me parece que es fundamental ese tipo de discusión y creo que eso trae mucha fortaleza en el hacia adentro.

Por supuesto que todo esto lo van a utilizar para decir que estamos divididos… me parece que no es así, que esto trae mucha más fortaleza.

Ayer hubo sesión en el Senado y se aprobó, entre otros puntos, un programa de reactivación turística. Un programa que sin duda es importante para el sector, pensando en la temporada estival. ¿Qué consideraciones le merece este programa?

Este programa nosotros lo veníamos trabajando hace bastante tiempo. Hubo muchos proyectos que se presentaron y la realidad que ha sido determinado por el Gobierno de la provincia en tiempo y forma.

Me parece que muchas de estas cosas fueron oídas, que era lo que nuestra comunidad pretendía, el tema de gimnasios, jardines, guarderías. No solamente entra la parte de hotelería.

Y la verdad que estamos hablando de una muy pero muy importante extinción de los impuestos hacia toda esta parte turística.

Estos 600 millones son mucho dinero y me parece fundamental para comenzar a reactivar lo que tanto nosotros queremos que es la parte turística y más en los sectores donde golpeó la pandemia. Si bien es mundial, la realidad es que ha golpeado fuertemente.

