Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230810 Eugenia Brizzi

–Diputada, lamentablemente estamos atravesando horas muy dolorosas para el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta el asesinato de Morena Domínguez en Lanús, esta niña de apenas 11 años, que también ha paralizado un poco la campaña política. Es un tema del que venimos hablando recurrentemente: la inseguridad. No solamente es un flagelo de este gobierno, del anterior; es un tema que lamentablemente afecta a la sociedad desde hace décadas. ¿Por qué no se le puede poner un freno a la inseguridad?

Sí, lamentablemente estamos hablando ahora por esta circunstancia particular, pero que es un reflejo más de lo que está pasando en la provincia hace mucho tiempo. Yo creo que especialmente en los últimos tres años y medio, se ha visto un crecimiento muy notorio y palpable en la calle de la inseguridad. Es lo que venimos hablando. Primero, siempre, dar las condolencias a la familia, porque es una situación muy traumática. Justo la madre estaba de viaje. Es una nena. Creo que hay determinadas circunstancias en el caso que a todos nos conmovieron, ¿no? Ayer yo miraba las noticias y se te hace un nudo en la panza. Es increíble cómo algunos casos llegan más, por más que se pierden vidas todos los días, todos los días en manos de la inseguridad.

Yo creo que tiene que haber un cambio que va a ser a largo plazo, que va de la mano de la educación, del trabajo, la reactivación del sector productivo para dar reales posibilidades de crecimiento a la provincia, pero sobre todo de la educación y de una lucha real del narcotráfico. También hemos hablado varias veces de que la palabra narcotráfico no está en la agenda de gestión del gobernador. Y es más, todo por lo contrario, si recordamos que en el 2019 el gobernador llega a asumir el cargo en una campaña donde dice que vender droga era un trabajo para algunas personas. Esto creo que está íntimamente ligado al narcotráfico y a que la seguridad no es una política de Estado de este gobierno; lo ha dejado claro.

Después, hay debates que se tienen que dar y que incluso nosotros hemos acompañado en proyectos que tienen que ver con las cárceles, con la sobrepoblación carcelaria, que es un problema que hay que resolver, y que la cárcel sea un lugar de rehabilitación y no una escuela de delincuentes. Eso también. Y eso creo que, por lo menos por los tres años y medio que yo lo he vivido en la Cámara, es una posición común de todos los espacios políticos. Las cárceles tienen que rehabilitar a los detenidos. Porque estos muchachos acababan de salir. Y una persona que acaba de salir en seis meses está delinquiendo. Evidentemente hay algo ahí que no funcionó.

–Usted recorre constantemente la provincia, principalmente su sección electoral. ¿Nota que quizás hay algunos municipios donde se ataque de otra manera o haya políticas concretas y donde funcione este combate contra la inseguridad, donde los números, los datos, reflejen que hay una mejora en cuanto a la baja del delito?

Mirá, en primer lugar todo lo que es dato duro, número, es una cifra negra hoy en día. Yo te cuento lo que me pasa a mí: en la mayoría de los barrios los vecinos me dicen que no hacen la denuncia por miedo o porque no se la toman. Siempre hay un impedimento. Con lo cual la cifra en blanco es una cosa y el dato no denunciado, que insisto que es lo que se ve en la calle y cuando hablás con los vecinos, es otra. Esto es algo que hay que resolver.

Después, también hay una cuestión que es lógica, que es de lo que yo hablo: la seguridad depende de la Provincia de Buenos Aires. El municipio puede poner un montón de infraestructura, de trabajo, para mejorar, y eso lo hemos hecho por ejemplo en Morón, durante la gestión de Ramiro Tagliaferro, y bajaron los datos. Ahí nosotros le pedíamos por favor al vecino que denuncie. De hecho, hemos puesto en vigencia Ojos en Alerta, que había sido un programa que salió de San Miguel y que blanqueaba automáticamente la cifra, porque era un WhatsApp que mandaba el vecino, con lo cual para nosotros era muy importante. La intervención en barrios populares, barrios más humildes. Por ejemplo, yo vivo muy cerca del barrio Carlos Gardel. Se había puesto ahí un operativo que se llamó Barrios Seguros que era la presencia de Gendarmería dentro del barrio. Modificó mucho la vida, para el barrio incluso. Madres que me decían: “Mi hijo antes salía a tomar algo y no volvía a la noche, se quedaba en la casa de un amigo porque tenía miedo de ingresar”. En los barrios populares la mayor parte de la gente es gente honesta y trabajadora que también son víctimas de la delincuencia. Cuando vos tenés un municipio que instala cámaras, que hace una central de monitoreo, que forma a los policias que están en la calle porque los forma al margen de lo que hace la Provincia, les da equipamiento y hay una lucha real contra el narcotráfico, la verdad es que ahí sí se nota y cambia muchísimo. Ahora, después no podemos mirar para el otro costado. E insisto: el problema es de la Provincia de Buenos Aires.

–No podemos, lamentablemente, dejar de lado las elecciones. En este contexto, o en relación a este tema tan duro, ¿puede el crimen de Morena influir en el voto en las PASO?

Yo, sinceramente, yo creo que sea momento de hablarlo o de pensarlo. Hoy lo escuchaba a Kicillof diciendo que no quería sacar rédito de esto, como si pudiera, por un lado, desligarse de que es una responsabilidad de él, y por otro lado, como si alguien pudiera sacar rédito de esto. Yo creo que esto es un eslabón más o un escalón más de esta sociedad harta, y que puede llegar a influir en las ganas de no ir a votar. En eso sí creo que puede haber una falta de esperanza, una sensación en toda la población de abandono, y puede llegar a pasar. Pero la verdad es que tenemos que transmitirles a todos los vecinos que hay que participar, con la elección que sea, pero participar. Porque tenemos que ser parte de lo que viene. Del mismo signo o de otro signo, pero hay que responsabilizarse como sociedad. Así que yo espero que no influya demasiado y que los vecinos vayan a votar el domingo. Insisto: estamos en democracia y cada uno puede elegir qué gobierno quiere, pero es muy importante votar.