- ¿Qué expectativas tiene con respecto a la posibilidad concreta de llegar a la Cámara Baja? ¿Cuál será su agenda de trabajo?

El valor agregado que tiene la fórmula de Néstor Grindetti y de Miguel Fernández es la versión localista y territorial. A mí esto me entusiasma porque, si bien soy parte del equipo de Cristian Ritondo ya hace años, mi origen es el vecinalismo. Soy la presidenta de Unión Vecinal de Luján y desde este espacio venimos planteando los temas de autonomía municipal.

Entonces, esta conciencia de que los intendentes son los actores del Estado que están más cerca de los problemas y más lejos de las soluciones, me parece que nos va a permitir empezar a repensar la dinámica entre la Provincia y los municipios. Quiero estudiar y aportar para mejorar esa dinámica.

También me interesa aportar a la discusión de las reformas electorales que necesita la Provincia, como Ficha Limpia, Boleta Única, debate obligatorio de los candidatos a gobernadores y desdoblamiento de las elecciones.

-En los últimos días se puso sobre la mesa la discusión por la reforma legislativa. De hecho, ingresó a la Cámara baja un proyecto de Maximiliano Abad para reducir la composición a 80 legisladores y eliminar las elecciones de medio término. ¿Concuerda con Abad en esta necesidad de reforma?

Sí, de hecho, el propio Grindetti planteó un proyecto de unicameralidad. Me parece que viene justo en un momento muy importante y es una discusión que se tiene que dar. Lo pide la ciudadanía, lo piden los bonaerenses. Y los cambios tienen que tender a hacerle la vida más fácil a los vecinos.

-Recién comentaba que acompaña a Néstor Grindetti en sus recorridas por el interior provincial. Cuando los vecinos se encuentran con él, ¿qué demandas le plantean?

Como dice Néstor, la situación es muy grave. Con respecto a la educación hoy nos gobierna la doctrina Baradel y, en ese sentido, me parece muy importante el compromiso que está asumiendo con el sector docente y educativo para que los chicos tengan 190 días de clases. Hoy nos enfrentamos a la mafia sindical con mucha decisión, porque creemos que el pilar del futuro es la educación.

También está la cuestión de la seguridad. Todos los días vemos en los medios nacionales y provinciales que suceden eventos catastróficos que terminan con muerte de bonaerenses. Y bueno, me parece que también la propuesta de que la policía local dependa directamente del intendente es algo importante, ¿no?

Además, el sector productivo vive una incertidumbre constante que no lo deja progresar, no lo deja proyectar. Y bueno, nosotros en la Provincia no podemos contribuir a bajar la inflación, pero sí a bajar el déficit fiscal.

-Y a nivel nacional, ¿cómo ve posicionada a Patricia Bullrich? ¿Hay una intención de polarizar la elección entre Javier Milei y Sergio Massa?

Es evidente. Está probado que en las listas bonaerenses de Milei hay gente allegada a Massa. Me parece que intentan polarizar porque saben que en cuanto Patricia llegue al balotaje va a ser la próxima Presidenta. La veo muy bien, muy sólida y tranquila, como cuando alguien llega a una instancia decisiva y está preparado con fuerza legislativa, con gobernadores y con un plan concreto. Ella es la voz de millones de argentinos que están hartos del kirchnerismo.

-Rita, considerando que usted es una dirigente joven, ¿qué mensaje le dejaría a la juventud bonaerense pensando en las elecciones del 22?

Primero que se involucre porque la Provincia no está perdida, tiene arreglo y el equipo de Junto por el Cambio no solamente tiene la fuerza sino la receta para hacerlo. Y después les pido que no tomen decisiones ni enojados ni con miedo, que tomen decisiones con la cabeza. Uno cuando atraviesa situaciones extremas, como la que está viviendo hoy la provincia de Buenos Aires, tiene que tratar de poner la mente en frío. Entonces, a los jóvenes que tal vez están un poco inundados con información de TikTok, Twitter y Twitch les pido que la procesen, la filtren y piensen con la cabeza. Y no tengo dudas que van a elegir a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti.