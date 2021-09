Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador Agustín Maspoli.

Agustín Maspoli

¿Cómo tomó estos cambios que hubo recientemente en el Gabinete de Axel Kicillof? ¿Le sorprendieron algunos nombres? ¿Eran necesarios para ustedes las modificaciones?

Yo creo que los cambios reflejan parte de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, hay una decisión política que tiene que ver con la Jefatura de Gabinete, no quisiera opinar tanto porque tiene que ver con decisiones que toma el Gobernador de índole político, y agregar a un intendente del Conurbano como jefe de Gabinete es todo un mensaje para los que estamos en la política de la provincia de Buenos Aires.

La inversión en obra pública que planteaba el Gobierno era un pilar fundamental que no lo hemos visto reflejado este año en lo que son las obras de la Provincia.

Pero me importa mucho más el otro cambio, el de Obras Públicas, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, donde, cuando nosotros aprobamos un presupuesto el año pasado, el presupuesto 2021, se veía que la inversión en obra pública que planteaba el Gobierno era un pilar fundamental que no lo hemos visto reflejado este año en lo que son las obras de la provincia de Buenos Aires.

Y esto no tiene que ver con la decisión del Ministro. Entiendo que el Ministro ha trabajado pero las obras no se ven, es una decisión fuerte y tiene que ver con la gestión de la Provincia, que vemos totalmente parada y solamente con la cuestión sanitaria como único tema.

Usted dijo que es un fuerte mensaje para todo el arco político la designación de dos intendentes del Conurbano. ¿Por qué señala esto?

Porque es una lectura que hago yo y que hacemos en nuestro espacio de que va a venir alguien que conoce la Provincia, conoce la política de la Provincia como es Insaurralde. También en el Ministerio de Obras Públicas pero yo eso lo noto como algo que tiene que ver con la gestión mucho más que con una cuestión estrictamente política, pero que sea un intendente también el que va al Ministerio de Infraestructura de la Provincia también se lee como un mensaje político, ¿no?

¿Esperaba algún otro tipo de cambio en alguna área sensible del Gabinete como por ejemplo la económica?

Me parece que uno de los mayores problemas que tiene la Provincia tiene que ver con Educación, pero yo no soy quién para opinar por los cambios que tiene que hacer el Gobernador.

El Gobernador ha sido designado para gobernar la Provincia y elije sus colaboradores.

Lo llevo al ámbito electoral, ¿cómo analiza la buena elección que realizó Juntos en la provincia de Buenos Aires?

Bueno, yo creo que el haber tenido una interna, el haber incorporado nuevos actores al espacio, me parece que eso ha sido muy positivo, y se ha hecho una gran elección, producto de la oferta que ha tenido nuestro espacio pero también por los problemas que está teniendo el Gobierno en la gestión.

Usted recorrió permanentemente la cuarta sección. ¿Esperaban este resultado? ¿Se imaginaban, ante el contacto con la ciudadanía, que en las urnas iban a responder de esta manera?

Sabíamos que en el interior íbamos a hacer una gran elección, no teníamos en claro, yo no tenía en claro porque no conozco, qué iba a pasar en la primera y en la tercera. Pero sí sabíamos de hablar, de estar, de charlar en las recorridas que uno hace, que íbamos a hacer una muy buena elección en el interior de la Provincia. Y así fue.

Y la figura de Facundo Manes fortaleció también a la Unión Cívica Radical. ¿Usted cree esto?

Sin dudas. Una oferta electoral que era diferente en la provincia de Buenos Aires, que expresaba dos visiones dentro de un mismo espacio y la figura de Facundo hizo que nuestro espacio creciera.

No tengo dudas de que de haber ido con una sola lista no hubiésemos hecho la elección que hicimos juntos. Me parece que la figura de Facundo viene a aportar cosas nuevas y el radicalismo le ha dado la base para que Facundo pueda hacer la gran elección que hizo