20230410 Carlos Selva

–Desde el Ministerio de Economía han confirmado que el gobierno exceptuará de Ganancias los adicionales salariales de alrededor de 600.000 trabajadores. Esto, a partir de un acuerdo con la CGT. ¿Qué análisis puede hacer de esta medida?

Obviamente es sumamente positiva. Ha sido respaldada por los trabajadores. Pero creo que lo destacable para mencionar es que el ministro Massa viene utilizando todas las herramientas posibles y teniendo una amplitud de criterio para tratar de garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario. Y esto creo que es lo más destacable: el compromiso que el ministro viene cumpliendo, dentro de los pocos márgenes que tiene, para poder instrumentar lo que es un saneamiento de la macroeconomía, pero sin descuidar el tema del poder adquisitivo de los salarios. Con las herramientas que tiene, está tratando de llevar adelante lo que se propuso, que es que el salario le gane a la inflación, que la distribución de la torta sea cada vez más equitativa.

–¿Tiene poco margen Massa para moverse en este contexto económico tan complicado?

Sí, evidentemente que sí. Porque creo que nadie duda en la Argentina del esfuerzo que está haciendo el ministro, el compromiso con la tarea asumida que ha generado un esfuerzo no solamente de capacidad sino físico. Cuando los ciudadanos tenemos un cuestionamiento a las acciones o a la eficiencia del gobierno, creo que Sergio queda totalmente excluido de eso, porque ha demostrado una capacidad de trabajo que sorprende a propios y extraños y es valorada, en el mundo de la política, por propios y extraños.

–En los últimos días, Sergio Massa también presentó el Programa de Incremento Exportador, que alcanza a la cadena sojera pero también a las exportaciones de las economías regionales. ¿Considera que es importante fortalecer a las economías de la región?

Mirá, tuve la suerte de poder estar presente en el off y en el on de la reunión. Con mucha solvencia, el ministro fue marcando claramente el margen que tenía para poder decir que sí y, con mucha firmeza, a lo que lamentablemente tenía que decir que no. Y obviamente el objetivo fundamental es que vayamos generando una recuperación de las reservas. Es el desafío, no sólo porque lo impongan organismos multilaterales de crédito, sino porque obviamente la debilidad de la economía tiene que ver con que han desaparecido las reservas. Bueno, ni hablar de lo que fue el préstamo del Fondo Monetario. Nunca ingresaron realmente para tratar de mantener una política económica que nos permita poner en valor nuevamente el peso.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En esa reunión, lo que está evidenciado, y creo que es uno de los grandes problemas, es que nosotros tenemos que aumentar la cantidad de exportaciones de la Argentina. En vez de 80.000 millones, tenemos que llegar a 200.000 millones. Para eso las economías regionales tienen un rol fundamental. Y se han ido generando cosas, lo que ha sido la ampliación de la economía del conocimiento, que nada tiene que ver con esto pero que en definitiva también está aplicada en algunas cadenas de producción de lo que es la maquinaria argentina. Argentina es un modelo en lo que ha crecido y en la capacidad de industrialización que tiene de maquinarias agrícolas. Bueno, ahí están las nuevas tecnologías, el software ha tenido mucho que ver también. Pero digo: el ministro, claramente, lo que está tratando de hacer es que aumente el volumen de exportaciones de la Argentina. Y para eso les está facilitando, no solamente un dólar diferencial, sino un montón de incentivos, que han sido anunciados por el secretario de Industria. El “Vasco” De Mendiguren ha hecho claramente una expansión de la información, a la que a veces cuesta tanto llegar, con mucho esfuerzo personal, estando presente en todas las provincias, en todas las ciudades en las que fue requerida una aclaración sobre el funcionamiento de su Secretaría. Y esto es concordante con la decisión del ministro Massa.

–Usted señalaba que participó de la reunión previa al anuncio, con los productores, y hubo una aceptación unánime por parte del sector de este Programa de Incremento Exportador.

Sí. Por eso me he tomado el atrevimiento de decir que poder llegar a un consenso, que es lo que todos estamos buscando para ver cómo hacemos crecer a la Argentina, es muy difícil con la Mesa de Enlace. Porque yo estuve presente, como te lo digo, y había un acuerdo unánime, y subo al auto para volverme de la reunión y escucho a la Mesa de Enlace repudiando las medidas, descalificándolas. Mientras ese sector no deje de hacer política partidaria y represente los intereses del sector, es mucho más difícil la labor de encontrar un consenso. El objetivo y la prioridad de ellos es descalificar a nuestro gobierno, con una posición claramente definida hacia el PRO. Sus palabras no representaban en absoluto a todas las cadenas productivas que estaban sentadas a la mesa con el ministro y con todo el equipo económico.