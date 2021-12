Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lucía Klug.

¿Considera que impacta el rechazo del Presupuesto nacional en el debate del provincial?

La situación que se dio a nivel nacional impacta en todas las provincias, y la oposición actuando muy irresponsablemente, priorizando las disputas políticas por encima de la política pública que es la que beneficia a todos y todas, tiene proyectada una estrategia replicando lo que pasó a nivel nacional en todas las demás provincias, de poner estos palos en la rueda para que los presupuestos sigan su curso y poder ejecutarlos en base a las necesidades y las proyecciones del gobierno actual.

Entonces creemos que con ese episodio nacional, probablemente en lo provincial se podría llegar a reiterar una situación similar, y por eso en estos días los ministros están exponiendo la importancia que tiene este presupuesto, aclarando las dudas por parte de todas las fuerzas, inclusive el Frente de Todos.

¿Qué predisposición ve en la oposición a nivel provincial?

En estos días existieron algunas objeciones respecto a algunas cuestiones del presupuesto que fueron muy bien aclaradas por los ministros de Producción, Justicia y Economía, y me parece que en ese plano hemos visto niveles de cinismo muy grandes.

Por ejemplo antes de ayer, había diputados y diputadas de la oposición diciendo cómo iba a impactar la situación nacional en el presupuesto actual, cuando fueron ellos los que no votaron y no pusieron esa mayoría tan necesaria en el Congreso.

También hubo reclamos respecto de la deuda o la ejecución del presupuesto, cuando, si vemos los índices, hubo mucha menos inversión y un nivel de endeudamiento en dólares muy grande durante los años que gobernó la actual oposición. Entonces me parece que no existe una crítica real, porque tiene unas bases muy sólidas la justificación del presupuesto provincial.

¿Cómo analiza el Presupuesto 2022 enviado por el gobierno de Axel Kicillof? ¿Cuáles considera que son los puntos más importantes?

Creo que lo que tiene de novedoso es pensar una fuerte inversión en infraestructura y vivienda, también remarco el aumento que tiene casi el 30% del presupuesto está destinado a la educación, la conectividad, la infraestructura en escuelas, y también me parece importante mencionar que es el primer presupuesto con perspectiva de género que vamos a tener en la historia de la provincia de Buenos Aires.

Es muy difícil oponerse a eso en términos generales porque, son políticas que si los ministerios logran ejecutar como corresponde, van a terminar beneficiando a muchas personas, ya que también se prevé la creación de empleo, la seguridad social y en un momento de tanta vulnerabilidad en la Argentina, pero principalmente la provincia de Buenos Aires que es la más poblada, es importante tener ese tipo de proyecciones.

¿Está de acuerdo con el espacio que se le dio a la Seguridad en este presupuesto?

Justamente antes de ayer estuvimos en reunión con el ministro de justicia Julio Alak, que tenía una perspectiva más vinculada a ver como abordamos la reinserción y el trabajo en las cárceles, vinculado al proyecto de alcaldías que se va a presentar próximamente, y que tenía más que ver con la revinculación de las personas que delinquen.

Y había un planteó interesante en eso que tenía que ver con qué más seguridad no sea más policías, sino que sea mejores políticas vinculadas a los sectores sociales que terminan cayendo en la delincuencia. Yo pondría más el enfoque en eso y no tanto en pensar en más policías, si bien es una demanda de los intendentes y de la gente de a pie.

También me parece que hay que poner el eje en la formación de la policía, creo que hay un porcentaje destinado a eso, pero más que destinar fondos discutamos el para qué, porque se ha visto en los últimos tiempos muchos casos de gatillo fácil, una policía muy violenta sobre todo con los sectores más débiles de la sociedad.

Me parece que hay que discutir con qué principios humanos vamos a formar esa policía. Tal vez es controversial porque no venimos teniendo niveles de acuerdo, no con el presupuesto en sí mismo y destinado al qué, sino con quién conduce ese ministerio y va a destinar los fondos de ese presupuesto, que no viene teniendo declaraciones en base a los principios de la gran parte del Frente de Todos