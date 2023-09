Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230913 Soledad Alonso

–Sergio Massa continúa haciendo anuncios importantes para los trabajadores de la Argentina. ¿Qué balance puede hacer de la modificación del piso de ganancias, que ha beneficiado a un número muy importante de argentinos y argentinas?

La verdad que es algo muy importante, pero está enmarcado dentro de un programa. Cuando Sergio Massa anuncia la suma fija, la semana pasada, era dentro de un contexto de un programa de gobierno en el cual también él hablaba, en el punto número 2 de todo su programa, de la eliminación del impuesto a las ganancias. Yo, como sindicalista, luché en su momento, en el 2015, contra el impuesto a las ganancias, pero también me di cuenta de que era un paro político que se le estaba haciendo a Cristina (Fernández) y las ganancias las iba a tener (Mauricio) Macri, porque Macri mentía en ese momento diciendo que lo iba a eliminar, y en ese momento en que los trabajadores y las trabajadoras ganábamos el 50% de las ganancias con los empresarios (era el famoso fifty-fifty), se entendía desde una solidaridad de clase, y obviamente con el salario mínimo en dólares más importante de Latinoamérica, con la jubilación en dólares más importante de Latinoamérica, se entendía que era una situación diferente, o sea que ese impuesto a las ganancias, en ese contexto del 2015, además de que se estaba usando por parte de Juntos por el Cambio (JxC) para mentir y engañar al pueblo, uno lo entendía desde ese momento, desde ese lugar. Sabía que era una situación de solidaridad de clase y de poder aportar desde las ganancias de uno al Estado para poder seguir financiando los programas que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía.

Ocho años después, pasaron muchísimas situaciones que han afectado a los trabajadores. El tema de la quita del 20% en el salario de Mauricio Macri, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el tema de la pandemia, el tema de no poder ganarle a la inflación, no poder acrecentar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras más allá de las paritarias, esa bicicleta que se hizo con respecto a la inflación y las paritarias de no poder nunca ganarle últimamente. Creo que es una decisión absolutamente acertada.

Si bien siempre entendimos, desde la clase trabajadora, que el salario no es ganancia, y también entendimos que hubo un momento histórico en nuestro país en que fue fundamental el pago del impuesto a las ganancias, hoy entendemos que no tenemos el fifty-fifty, hoy entendemos que tenemos muy pocas paritarias de los sectores por arriba de la inflación, hoy entendemos que era importantísimo tomar la decisión de quitar o por lo menos subir el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos, pero además enviar esta ley que elimine, por primera vez en la historia, que lo tenemos desde 1933 este impuesto, que lo elimine para siempre.

Y que por supuesto, además, se pueda lograr esta situación de la que se habló tanto, ¿no?, de los programas, de los trabajadores. Se habló tanto de los planes sociales y Sergio Massa también decía que, dentro de lo que se va a pedir del presupuesto, se va a pedir rever el tema de las exenciones que se hacen a los beneficiarios privilegiados, los beneficiarios que tienen que ser con las grandes fortunas, los grandes empresarios, porque hay un montón de alícuotas, exenciones, fideicomisos para viviendas que están exentos. Entonces es importante poder empezar a hacer esto, que es ni más ni menos que redistribución de la riqueza.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Desde la oposición, salieron a dispararle: le dijeron, por ejemplo, que eran todos anuncios electoralistas. ¿Nota a la oposición un poco incómoda con estas medidas?

La noto hipócrita con estas medidas. Porque cuando Mauricio Macri, en 2015, anunciaba electoralmente que iba a quitar el impuesto a las ganancias y que ningún trabajador lo iba a pagar (y además dijo que iba a haber pobreza cero, pero hablemos específicamente del impuesto a las ganancias), nos mintió, no lo hizo. Y no sólo que nos quitó, sino que duplicó la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pagaron el impuesto a las ganancias. Cristina Fernández de Kirchner deja un gobierno en 2015 donde 1.200.000 argentinos pagaban impuesto a las ganancias. Mauricio Macri deja un gobierno donde 2.200.000 argentinos pagan impuesto a las ganancias. O sea, lo duplicó absolutamente.

Entonces creo que hoy la oposición sí se pone nerviosa, pero porque ve realidades efectivas. Para nosotros, mejor que decir es hacer. Sergio Massa dijo que iba a mejorar el impuesto a las ganancias y lo hizo. Pero además, ya lo viene haciendo desde el 2021, como presidente de la Cámara de Diputados, donde él mismo empezó a elevar el mínimo no imponible con los proyectos de ley que había presentado. Entonces creo que es fundamental ver esto, que es una conducta coherente que tiene Sergio Massa y que obviamente, al escucharlo, todos lo sabemos, porque lo hemos vivido, que viene desde el 2013: hace diez años que viene hablando de esta situación, que es importantísima para los y las trabajadoras. Entonces, creo que hoy la oposición ve que hay un candidato a presidente que, además, ya puede hacer cosas, que promete y que cumple con el pueblo antes de las elecciones. Cosa que, obviamente, los deja en desventaja absoluta, y por supuesto, del otro lado, en vez de quitar el impuesto a las ganancias, van a seguir subiéndolo, como lo hizo el macrismo, lo hizo Patricia Bullrich. Y por el otro lado quieren dolarizar, o sea, no sólo que vamos a pagar impuesto a las ganancias con Javier Milei, sino que vamos a ganar 25 dólares por mes.

Creo que esto es lo importante: ver que tenemos un candidato, a diferencia de Javier Milei y de Patricia Bullrich, que dice lo que hace, hace lo que dice y cumple con el pueblo.

–Pensando en las elecciones, Soledad, ¿se imagina un ballotage? Y si es así, ¿entre quiénes?

Yo me imagino el 22 de octubre ganando con Sergio Massa. Yo me imagino eso. Yo tengo la esperanza de poder revertir esta situación y de que el pueblo se dé cuenta de que se tomó la lapicera, de que el ministro funciona, de que nuestro programa nacional popular, democrático, feminista, peronista y kirchnerista vuelve a hacer realidad el sueño de la movilidad social ascendente, de la educación pública de calidad, y que vean que sus sueños se pueden realizar y confíen. Y esa es la esperanza que me lleva a mí a querer ganar y ver que podemos ganar con Sergio Massa el 22 de octubre. De no ganar, vamos a ir a un ballotage. Y yo me lo imagino con Javier Milei.