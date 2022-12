Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221205 Adrián Grana

–Diputado, ¿qué consideración puede hacer sobre esta filtración de chats y de audios donde jueces y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, y también miembros del Grupo Clarín, se confabularon para tratar de disimular esta reunión que se llevó a cabo en una estancia del sur del país? ¿Le sorprendió?

En principio, lo que queda evidenciado es lo que venimos denunciando ya hace mucho tiempo, de cómo es el funcionamiento del lawfare en la Argentina. Grabaciones, audios, nombres de operaciones como “Operación Página/12”. Una cantidad de cosas que muestran a las claras esta coordinación que hay entre buena parte del partido judicial, el macrismo en su conjunto y los medios concentrados: el Grupo Clarín, Magnetto y compañía.

Lamentablemente, la primera reflexión que se me viene es que teníamos razón. Digo lamentablemente porque es un gran daño que se le hace a la república. Necesitamos avanzar sobre la independencia de la Justicia, no solamente del poder político, sino también lo que venimos denunciando: que esta Justicia no es independiente del poder económico. Necesitamos una Justicia que se ponga a defender al pueblo, a los ciudadanos, y no que siga haciendo operaciones en contra de los intereses de las mayorías.

Hoy, como venimos repitiendo, la persecución sobre Cristina es una persecución hacia el peronismo y, por lo tanto, nosotros creemos que, por lo que significa Cristina y por lo que significa el peronismo en la historia, es una persecución contra la misma patria. No hay peronismo sin Cristina y no hay Argentina sin peronismo.

–Oscar Parrilli señalaba que él considera que este encuentro en la estancia de Joe Lewis en el sur fue parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández. ¿Usted coincide en estos términos?

No tengo la menor duda. El lawfare en la Argentina viene a tratar de sacar de la cancha a los líderes populares, sobre todo al principal liderazgo que tiene la Argentina, que es Cristina. Por lo tanto, necesitan, para poder volver a lo que iniciaron en 2015, sacar de la cancha a Cristina. Y toda esta operación tiene que ver con eso. Entonces, yo digo que lamentablemente esto que ha salido a la luz lo que hace es dar claridad a lo que venimos denunciando con respecto a la estrategia de reponer en el gobierno a Mauricio Macri y sus secuaces para garantizar este modelo de país que ellos quisieron llevar adelante. Recordemos que, más allá de todas las dificultades que tenemos hoy en la Argentina, a partir del ’19, pandemia mediante, ha habido crecimiento económico, hemos levantado los números de ocupación. Digo, con todas las cosas que todavía tenemos y los debates que nosotros venimos planteando sobre cómo se distribuyen ese crecimiento y esa riqueza.

Entendemos que Cristina es la mayor fuente de esperanza para pensar un futuro con justicia social. Y eso no es que lo sabemos nosotros solos: ellos también lo saben, y por eso la persecución y el intento de proscribir a la compañera.

–Entre estas conversaciones que se filtraron, una me llamó particularmente la atención: la del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, quien acusó a José Glinski, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como responsable de los trascendidos, y dijo que si en algún momento llega a ser ministro nacional, lo va a ir a buscar en un patrullero y lo va a “hacer cagar”. ¿Asusta este nivel de impunidad con el que dialogaban?

Asustaría si fuera una novedad. Eso lo prometieron con Milagro Sala. Tiene que ver con una operatoria y una lógica mafiosa que vienen planeando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, la verdad es que lo que resulta un nivel de impunidad y descaro enorme, ¿no? Porque declarar estas cosas, aunque lo hagan en privado, implica una lógica y un procedimiento totalmente desapegado de las normas democráticas.

Preocupa porque lo que venimos planteando nosotros, que lo veníamos planteando antes pero sobre todo después del intento de asesinato de la compañera Cristina, es que hay que reformular el pacto democrático en la Argentina, que habíamos iniciado allá por el ’83 y que hoy está absolutamente vulnerado. Y estas declaraciones no hacen más que demostrar la necesidad de reformular ese pacto: cuáles son los límites entre los que aceptamos convivir las diferentes miradas políticas que tiene la Argentina. Y cuando nosotros venimos planteando que el peronismo, en todas las experiencias de gobierno que ha tenido, ha generado niveles de libertades que nunca después se repiten, bueno, eso tiene que ver con nuestra vocación de construir ese pacto democrático. Lamentablemente, la derecha argentina nunca la ha tenido, y ha llegado a lugares insólitos, ya sea en su momento con el partido militar o, ahora, con el partido judicial y el poder concentrado de los medios, a través del lawfare, la persecución judicial y el funcionamiento mediático.

Lo que entendemos también, a partir de la novedad del 1 de septiembre, es que ya no solamente es mediático el fusilamiento. Lamentablemente todavía no avanzó la investigación como correspondería y como sería necesario para nuestra democracia, pero con locos que se hacen cargo de estas consignas, pero que además son financiados, claramente, por sectores vinculados al macrismo, y con información, aparentemente, de diputados nacionales y exmiembros del Ministerio de Seguridad, como Milman, sus secretarias, un entramado muy peligroso no solamente para los peronistas, sino para la democracia en su conjunto