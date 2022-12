Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221207 Soledad Alonso

–Con el paso de las horas ¿qué análisis puede hacer de esta condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “Vialidad”?

Creo que claramente esta condena se hace en un juicio que no tenía sustento, que queremos leer los fundamentos, que todavía no están, para poder entender un poco más. No vamos a lograr hacerlo de parte de quienes justamente emitieron esta sentencia. Son jueces que pertenecen a una mafia, a un partido judicial que venimos denunciando hace tiempo y que quedó visto este fin de semana, con los chats que dan vergüenza ajena. Tenemos que entender cómo comunicamos al pueblo lo que está sucediendo. Porque es algo como si fuese una película de ficción lo que uno veía. Y yo pensaba: si esto fuese una película de ficción, faltaría ahora el abogado bueno, o la heroína de la historia, que en este caso sería Cristina, que desenmascara una mafia del poder real que existe en nuestro país desde hace muchísimos años.

Entonces, si bien la sentencia es repudiable, si bien este juicio fue llevado adelante sin ninguna prueba contundente, pero sí sirvió para que pudieran tener la condena que ellos estaban buscando desde hacía muchísimos años, implantando pruebas y armando estas causas, creo que lo que va a terminar sucediendo en este país es que le va a salir mal al poder político de Juntos por el Cambio, le va a salir mal a (Héctor) Magnetto y le va a salir mal, fundamentalmente, al poder mafioso judicial que está reinando en nuestra patria. Porque el pueblo, al ver estas inconsistencias, al ver estas aberraciones que estamos sufriendo por parte del Poder Judicial, donde la Justicia ya es absolutamente injusta, donde la Justicia es absolutamente corrupta, donde la Justicia es absolutamente mafiosa, porque te amenaza, porque te arman las causas y lo venimos viendo desde la Gestapo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires de Marí­a Eugenia Vidal, lo venimos viendo con la complicidad del fiscal general Julio Conte Grand, lo venimos viendo cuando sacaron a la fiscal general de la Nación, se rebela.

Creemos nosotros y nosotras, estamos convencidos de que esto va a tener un final en el cual la justicia real va a reinar en nuestra patria y donde las verdades se van a imponer ante estas mentiras que el poder económico concentrado, el poder real de nuestra patria, está manipulando. Y a eso yo me refiero con nombre y apellido: son estos jueces, son los que manejan los grupos concentrados hegemónicos, es esta Justicia antipueblo que falla contra la Ley de Medios, es esta Justicia antipueblo que falla contra la Ley de Servicios Públicos. Es una Justicia antipueblo. Y como Cristina es pueblo, es una Justicia anti Cristina Fernández de Kirchner.

Descargo de CFK tras su condena

–¿Sorprendió que ayer Cristina anunciara que no se va a presentar en 2023 para ningún cargo?

Sí, la verdad que yo me encontraba en un mar de lágrimas, atónita escuchando a mi conductora. Quiero creer y quiero realmente entender que eso que dijo Cristina no sólo es por un bien mayor sino que realmente, quizás, si pasa lo que uno quiere, que la verdad se imponga ante la mentira, que reine la justicia en vez de esta mafia judicial, se pueda revertir. Yo, como militante, siempre tengo esperanza. Es una tarea y es una obligación. Tengo esperanza de que Cristina, en un país a derecho, se pueda presentar como candidata. Porque la mayoría del pueblo argentino quiere que Cristina se presente como candidata y eso es lo que quieren cercenar: la posibilidad de que Cristina lo haga.

Yo diría que por ahí ganaron una batalla, pero no se ganó la guerra. Creo que nos tenemos que presentar en nuestros territorios, con nuestros militantes, hablando de frente, mancomunándonos en entender lo que está sucediendo, que para eso nosotros tenemos que hacer nosotros mismos listas de nombres, de cargos, de jueces, de fiscales, de asociaciones que se arman, donde arman causas, presentan facturas truchas, donde queda demostrado que Juntos por el Cambio, con el Poder Judicial, tienen una llegada, no sólo convivencia como se ha visto con La Liverpool jugando al fútbol, cuando van a verlo a Macri cuando era presidente en Olivos, sino que es habitual como sucedió en Lago Escondido. A esto el pueblo le tiene que decir basta. Los militantes le tienen que decir basta. El Frente de Todos y de Todas le tiene que decir basta.

Pero lo peor que les puede pasar, por eso decía que esto no les va a salir como quisieron, es que el pueblo, el ciudadano de a pie, está dejando de creer en la Justicia. Y cuando esto pasa, cuando estas revoluciones suceden, cuando hay un poder que te gobierna y vos te das cuenta como pueblo de que no te está gobernando el que vos elegiste con el voto sino que te está gobernando un poder mafioso, esto lleva a la revolución popular. Y creo que eso es con lo que no cuenta este Poder Judicial mafioso: con que el pueblo se consustancie en la lucha, en defender a Cristina Fernández de Kirchner, porque no la está defendiendo a ella solamente, sino que está defendiendo lo que representa ella: el modelo de país político, económico, soberano y libre que queremos vivir