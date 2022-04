Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Eugenia Brizzi.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Eugenia Brizzi

Me gustaría conocer su opinión sobre cómo golpea la inflación en la provincia de Buenos Aires en todos los sectores, pero principalmente en el productivo.

La inflación golpea de lleno. Esa es la principal reflexión. No solamente en el sector productivo sino en la sociedad misma… salir al supermercado y no saber cuánto va a durar un precio es algo que está afectando a todos los vecinos.

Yo no viví la hiperinflación, no sé si no estamos camino a eso, pero debe haber sido muy difícil y estamos empezando a avizorar lo que habrá sido en aquella época.

El sector productivo ahora tiene dos problemas: los traslados de precios que internacionalmente están subiendo hacen que ellos también tengan que subir y, por otro lado, el Gobierno mismo los trata de diablos en muchos casos, con lo cual son el enemigo de todos.

"Está subiendo absolutamente todo: el colegio, las prepagas, la nafta, la comida, y no se resuelve bajando a valores de marzo el precio de la harina"

Muchas familias no llegan a mediados de mes y van al almacén del barrio que es el que finalmente les entrega la mercadería porque es de confianza para después ir a pagarlo cuando uno vuelve a tener un manguito. Así que la inflación está pegando de lleno, no pareciera que en estos próximos meses va a bajar, pareciera que va a ser cada vez peor.

Esperemos que por lo menos encuentren la forma de frenar los incrementos. Hoy leía que muchos empresarios decían que es muy difícil retrotraer los precios al 10 de marzo como les habían exigido. Y ya hoy en día la mayoría cerramos y acordamos con que dejen de subir porque es impagable. Está subiendo absolutamente todo: el colegio, las prepagas, la nafta, la comida, y no se resuelve bajando a valores de marzo o de febrero el precio de la harina.

¿Cómo analiza la actitud en este sentido del gobernador Axel Kicillof? Desde Juntos han señalado que no tiene una actitud crítica con el Gobierno nacional sino que actúa a la par.

En la presentación de Jóvenes de La Plata nos preguntaban qué veíamos del futuro de la gestión del Gobernador. Una de las cosas que yo les contaba es que para modificar una situación lo primero que uno tiene que ver es que hay algo mal para tratar de corregirlo. En la Apertura de Sesiones nos dimos cuenta que el Gobernador está viviendo en otra realidad.

" La Provincia lejos está de solucionar el problema del trabajo y de la producción, y está más cerca de tapar con recitales"

Es muy complicado que él pueda tomar decisiones que impacten mejor en el sector productivo, en el sector privado, en el empleo. El enfoque que le están dando desde la Provincia y desde los municipios oficialistas lejos está de solucionar el problema del trabajo y de la producción, y está más cerca de tapar con recitales y con cuestiones culturales que son necesarias, pero que en este contexto habría que invertir en otras cosas.

Hace unos días, usted participó del Foro de Intendentes del Pro donde no solamente hubo jefes comunales sino también referentes territoriales. ¿Qué pudieron analizar en este encuentro que se desarrolló en Morón?

En ese encuentro que fue el segundo de intendentes de toda la Provincia, tuvimos la suerte de darles la bienvenida en El Palomar. Se habló mucho del tema aeropuerto. En el caso de Morón se habló y se justificó cómo había cambiado el distrito y los puestos de trabajo que había generado, el progreso, el federalismo y todos los avances que había generado la instalación del aeropuerto no solamente para El Palomar sino para todo el país.

Esto generaba que vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan llegar a diferentes lugares del país con costos ínfimos y que volar no sea un privilegio sino que sea otro medio de transporte. El único aeropuerto al que se llegaba en tren.

Con lo cual desde Morón lo que hicimos fue dar fe de que ni bien volvamos a ser gobierno en Nación y en el Municipio vamos a hacer todo lo posible para la reapertura del aeropuerto.

De hecho hicimos la reunión en un restaurante que cerró con el cierre del aeropuerto. Los cierres por la pandemia más el cierre del aeropuerto hicieron que no pueda seguir trabajando. Era uno de los ejemplos donde el sector privado no pudo atravesar la crisis.

Después, en muchos casos lo que pasó fue presentarnos, conocernos, con muchos de los referentes de los llamados Sin Tierra. Saber que tenemos que trabajar en equipo y en unidad para de acá a lo que viene por los vecinos, estar cerca, escuchar y acompañar. Y, sobre todo, entender la unidad como la única oposición, una oposición responsable. Era el primer paso para fortalecer el espacio para adentro