–En la última reunión de la comisión de Industria y Minería de la Cámara alta se aprobó por unanimidad el proyecto de su autoría que busca declarar de interés provincial la promoción del desarrollo y producción de biocombustibles en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ejes prevé el proyecto para que esto se haga posible?

Lo primero que prevé son políticas de estímulo, a través de líneas crediticias, para la inversión, para el desarrollo de esta industria. Lo otro son también medidas de estímulo impositivo, obviamente, a través de un programa que tiene que evaluar el Poder Ejecutivo, que vaya en esa línea. Tiene que ver también con poder llevar adelante, como ha ocurrido en otros países o en otros estados de la Argentina, la reconversión de la flota que utiliza el Estado o que se utiliza directa o indirectamente a través de los servicios que brinda el Estado, con utilización de combustibles derivados de la bioproducción, es decir, biocombustibles. Éstas son las líneas para desarrollar una industria que genera mucha mano de obra, que genera un avance en la línea de producción de las materias primas hacia el producto terminado (no en todas las líneas productivas de la provincia o de la Argentina existen), que genera desarrollo de economías regionales, en fin, todo muy positivo. Y además sin olvidarnos de que los biocombustibles representan una alternativa muy importante para las políticas contra el cambio climático que se vienen desarrollando en el mundo. Argentina ha firmado un compromiso para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

–¿Cuál es la actualidad de las empresas que producen biocombustibles en la provincia de Buenos Aires?

Ha sido diversa. Primero tenemos que hablar de que la provincia tiene un desarrollo importante, a través, sobre todo, de las pymes, en distintos puntos estratégicos de la provincia, que han sufrido los vaivenes, primero, de políticas públicas que han sido un poco errantes; actualmente han mejorado, cuando se ha elevado el corte de combustibles, que en algún momento habíamos perdido, allí por el año 2020, cuando el gobierno nacional, a través de la nueva Ley de Biocombustibles, había favorecido a las regiones del Norte, más de la industria azucarera, a los derivados de la caña de azúcar en desmedro de los derivados de los productos que nosotros hacemos en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la guerra generó una oportunidad y, afortunadamente, un cambio en la política de cortes que les ha permitido a las industrias que ya están establecidas poder establecerse y poder de alguna manera equilibrar el precio, sin olvidarnos de que están atravesadas por la crisis económica que hoy tienen.

De todas maneras, tenemos que decir que todavía esta industria tiene muchísimo por crecer y hay en el sector mucha intención de invertir si hay reglas de juego claras, si hay leyes que estimulen este desarrollo. Y bueno, para poder dar ese paso hacia adelante y que la provincia de Buenos Aires sea definitivamente una provincia petrolera, como lo manifestó en su momento el gobernador (Axel) Kicillof, este tipo de acciones son acciones muy directas que van a estimular la producción de biocombustibles en nuestra provincia, en desmedro del petróleo.

–Claro, porque Kicillof lo que planteó es que su intención es que la provincia de Buenos Aires fuera una provincia petrolera. Entonces, me imagino que en este sentido es oportuno el debate, senador.

Sí. Estuvo demorado, lamentablemente, porque ya esta ley la había presentado yo en otra oportunidad y evidentemente no había caído en interés del oficialismo. Por suerte, ahora sí hemos tenido el acompañamiento. Han incorporado algunas sugerencias y mejoras al proyecto original. Ojalá que se vaya avanzando, porque hay una importancia muy grande.

La definición que hizo el gobernador a mí en su momento me pareció muy atinada; simplemente que creo que él supeditó esa mirada a lo que es la industria de la destilación del petróleo, que en la provincia es importante. Sin embargo, no se le había dado (hasta ahora no se le ha dado) la atención suficiente a la capacidad que tiene esta provincia de producir biocombustibles. Y reitero: además, esto significa un paso adelante en las políticas de cambio climático que vienen avanzando en el mundo y seguramente formará parte de la transición energética para cuando la humanidad tenga desarrolladas energías limpias.