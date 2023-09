Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230926 Damián Arabia

–Usted acompaña en forma permanente a Patricia Bullrich en sus recorridas por todo el país. De hecho, anteayer estuvieron, por ejemplo, en la provincia de Jujuy. ¿Cómo avanza la campaña de Patricia y cómo es la recepción de sus propuestas en los distintos puntos del país?

Nosotros estamos recorriendo todo el país. Venimos hace muchos meses ya. Como bien siempre señala Patricia, vamos por la quinta vuelta al país completo. La verdad es que la recepción es muy buena; el entusiasmo es muy grande. Hay como una doble sensación, ¿no?: por un lado, la angustia, el dolor, el cansancio, el hartazgo de una Argentina que duele, que no puede más, que no llega a fin de mes, que se complica, que realmente para todos es muy angustiante y muy desesperante; y por otra parte, el entusiasmo y la idea de que podemos vivir en un país mejor, de que podemos vivir en una Argentina que crezca, que produzca, esa Argentina que está como dormida, pero que está ahí, latente.

Sobre todo, esto se nota mucho en los sectores productivos del país, en las provincias, en los municipios, esos que son los típicos lugares donde la Argentina produce, donde le da para adelante: la pesca, el campo, la minería, la producción de energía. Realmente es algo muy, muy importante y que es la parte que entusiasma.

–En cuanto a esta recepción de propuestas, ¿cuáles son estas necesidades urgentes por resolver en distintos puntos del país, pensando en la renovación del gobierno? ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los argentinos?

Bueno, fundamentalmente es tener un país ordenado. Lo que necesitamos los argentinos es levantarnos a la mañana y no estar, como siempre, pensando cuánto va a valer el litro de leche, cuánto va a valer el kilo de pan, cuánto va a valer el litro de nafta, cuánto va a valer un bidón de lavandía.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

O sea, la lógica de que vos todas las mañanas te levantes y no sepas cuánto van a valer las cosas, si vas a llegar o no vas a llegar a tu trabajo porque te cortan una calle o porque el transporte no funciona, y, bueno, directamente el problema de la inseguridad, sobre todo en zonas como la ciudad de Rosario, que es una situación muy grave, son cosas que no nos permiten a los argentinos vivir plenamente nuestras vidas. Todos los países siempre tienen situaciones y problemas y en todas las sociedades siempre hay que esforzarse, hay que trabajar, pero el problema acá es que pareciera a la inversa: que el sistema político, en vez de ayudarte, te pone palos en la rueda, te pone una pata encima de la cabeza y no te deja enfocarte en tu propia vida. Entonces, nosotros lo que fundamentalmente necesitamos en la Argentina es tener un país ordenado. Y eso es lo que Patricia Bullrich está proponiendo.

–Con respecto a la campaña, generó polémica en las últimas horas un spot de la candidata en el cual propone crear una cárcel de máxima seguridad llamada “Dra. Cristina Fernández de Kirchner”. Obviamente salieron a cruzar esta iniciativa; dijeron que Patricia está “desesperada por su suerte electoral”. ¿Qué les responde usted, Damián, a estos dichos?

Nosotros lo que venimos planteando hace mucho tiempo, y así lo hemos demostrado en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando a Patricia le tocó ser ministra y resolvió en buena parte varios de los problemas de la inseguridad, es la necesidad de tener un sistema carcelario que tenga que ver con la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina es que vos tenés hoy a narcos de extrema peligrosidad que están mezclados en cárceles comunes y lo que hacen es contaminar a aquellos delincuentes que están presos por delitos menores y entonces los captan. Y lo otro que hacen es seguir operando desde dentro de la cárcel porque se mantienen comunicados permanentemente.

Damián Arabia y Patricia Bullrich.

Entonces nosotros hemos planteado la necesidad de tener estas cárceles de máxima seguridad, y en línea con eso nos parece que, así como las políticas públicas no sólo son enunciativas sino que también son simbólicas, tener de nombre de este penal a una persona que es la vicepresidenta de la Nación, que ha sido condenada por causas de corrupción, nos parece que es un mensaje claro de que la impunidad no va más, de que la corrupción no va más, de que el país en donde está todo patas para arriba, el país del revés, no va más. Acá queremos el país de los argentinos de bien que se levantan a la mañana y salen a laburar y salen a estudiar y quieren hacer bien las cosas.

–Horacio Rodríguez Larreta se suma a la “Patoneta”, como le han dado a llamar al motorhome en el que Patricia Bullrich recorre el país. ¿Era el paso que faltaba, Damián, para ordenar el frente interno, la unión de Larreta a esta campaña?

No, Larreta viene participando en la campaña como vienen participando el resto de los dirigentes de JxC. Ha estado con nosotros en el búnker el día de la elección, ha estado en reuniones con nosotros, ha estado en presentación del libro de Patricia la última semana. Es una instancia más de la campaña y es otro dirigente de JxC. Por supuesto que fue precandidato y eso tiene un valor, pero no hay que leerlo de otra manera más que el simple hecho de que todos los dirigentes de JxC están trabajando en JxC y por JxC.

Para nosotros la cuestión de la interna es una cuestión que dejamos muy atrás; ya nos olvidamos. Ayer estuvimos con Gerardo Morales, que fue precandidato a vice de Larreta, en Jujuy, y venimos trabajando en esa línea.