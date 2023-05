–Me gustaría conocer su visión con respecto a este operativo clamor, que volvió a tomar fuerza en las últimas horas, sobre una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que la vicepresidenta puede tomar esta decisión de presentarse en los próximos comicios?

Para nosotros es necesario y es la mejor opción que tiene el peronismo para encarar las próximas elecciones. Desde mi organización, Descamisados, y también desde un nucleamiento de organizaciones que es La Patria Es el Otro, venimos impulsando y dando la discusión pública sobre la necesidad de que Cristina sea la próxima presidenta de los argentinos. Cuando salimos a cualquier barrio, la gente lo que nos pregunta es por Cristina; no nos pregunta por otro dirigente. Y por algo más importante que lo electoral, por lo político, nos parece que podría ser la mejor presidenta para esta etapa histórica que hoy le toca atravesar a la Argentina. Tenemos como mochila muy pesada una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un préstamo político que hizo el Fondo Monetario para que Mauricio Macri gane las elecciones, que hoy, como una espada en el cuello de millones de argentinos, y estamos convencidos de que para enfrentar esa situación necesitamos a alguien con respaldo popular y con autoridad política y con coraje para plantear que la Argentina va a pagar, pero de acuerdo a sus necesidades, y que no se puede seguir ajustando al pueblo trabajador. Y por otro lado, para cumplir una demanda que me parece que fue fundamental del contrato electoral del FdT en el año 2019, que fue recuperar el poder adquisitivo del salario, y que lamentablemente no se ha logrado. No se ha logrado porque seguimos con una inflación muy alta y no se ha logrado porque los sectores empresarios han tenido cada vez más ganancias y los trabajadores un salario con menos poder de compra. Entonces, nos parece que para resolver esas dos cuestiones, que son las prioritarias en la agenda argentina, Cristina es la mujer indicada, porque ya ha demostrado coraje para enfrentarse a los organismos internacionales de crédito y ha demostrado hacer un gobierno donde el salario en dólares era el más alto de América Latina.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Alberto Asseff insiste en implementar una reforma laboral

–Se me vino a la cabeza una declaración que hizo Eduardo Valdés en las últimas horas: que “Cristina es la única dirigente que genera esa pasión desde las bases”. ¿Nota efectivamente lo mismo? ¿Es un fenómeno único en la dirigencia política argentina?

Es una realidad muy tangible y que se expresa desde el cariño y el afecto, a diferencia de otros liderazgos políticos. Obviamente que hay gente que no la quiere o puede sentir rechazo, pero aquellos compatriotas que la quieren lo hacen desde un lugar de representación política y desde una muestra de afecto. No es que hay un liderazgo de Cristina en contra de otra persona, como puede ser el del macrismo, que más que nada acumula el antiperonismo, ¿no? Se vio en los días en que se pusieron las vallas en la puerta de la casa, cuando se hacían los cacerolazos en contra, cómo había muestras constantes de cariño, la gente que se acercaba con historias personales, que su vida había sido transformada por las políticas públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina, en la movilización a Plaza de Mayo el día posterior al intento de asesinato que sufrió. Nos parece que es muy evidente. Y cuando nosotros salimos a pegar un afiche, o salimos a poner una mesa, o vamos a cualquier actividad, la gente lo que nos pregunta es si Cristina va a ser candidata. Y bueno, a nosotros nos parece que independientemente de cuál sea el resultado o cómo se terminen dando los acontecimientos, es importante que la militancia del peronismo, que es un actor que en nuestra ‍fuerza es protagónico, porque en los últimos años no ha tenido ese lugar de centralidad, se exprese claramente y de manera contundente y plantee la necesidad de que Cristina sea la candidata.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Hay un plan B si Cristina no es candidata?

No, de parte de nuestro espacio político no. Vamos a insistir, porque nos parece que es demasiado grave la situación y que tenemos que salir a la cancha con nuestra mejor jugadora, que no podemos especular o ir con planes B. Obviamente, gran parte de esa discusión se va a definir cuando Cristina plantee o no su voluntad, pero nosotros insistimos hoy con la candidatura de Cristina. También porque nos parece que la propuesta que se está haciendo del otro lado, del arco opositor, no es una propuesta moderada, ¿no? Es muy claro el rumbo político que plantea la oposición. Algunos lo plantean de una manera más ridícula, como puede ser Javier Milei, y otros con más apoyo de los grupos económicos y de la estructura mediática y judicial de la Argentina. Pero son dos caras de la misma moneda. Milei tiene actitudes violentas, pero Patricia Bullrich cada vez hay más indicios de que también es parte, con hechos, no con palabras, de una estructura violenta en la Argentina.

–Se refiere, claro, a lo que surgió en las últimas horas con respecto al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La ex asesora de Gerardo Milman ha denunciado ante la Justicia que un perito afín a Patricia Bullrich borró la información de su celular. ¿Le preocupan estas situaciones que se han dado en el marco de una causa que, lamentablemente, no avanza?

Me parece que es de una gravedad total, ¿no? Había en la Argentina un pacto democrático, no se planteaba la violencia como una manera de resolver los conflictos. Y cuando se intenta asesinar a Cristina se rompe ese pacto. Y lejos de la teoría de que era un grupo de loquitos sueltos, cada vez hay más vinculaciones en términos políticos. hay una vinculación con el mejor amigo de Mauricio Macri, que le transfería dinero, no se sabe muy bien para qué, supuestamente para comprar muebles, a una empresa que nunca le había vendido nada a nadie. Las declaraciones de Milman, el proyecto extraño que presenta Milman en semanas previas como si contara con alguna información al respecto, y ahora esto que sale a la luz, de que en las oficinas de Patricia Bullrich la asesora de Gerardo Milman fue a borrar su teléfono. ¿Por qué alguien iría a borrar su teléfono si no tiene nada para esconder, en un caso tan sensible como un intento de magnicidio? La verdad que no entra en la cabeza de nadie que se pueda ir a borrar un teléfono si no tenés nada para esconder. Y esto también fue acompañado de una actitud de Patricia Bullrich de desviar constantemente la discusión y no repudiar el atentado, y acompañado también de un hostigamiento constante en los medios de comunicación hacia la figura de Cristina y una incitación hacia la violencia. Las guillotinas, las bolsas mortuorias, fueron el primer paso de algo que no fue repudiado por la oposición, más bien fue incentivado, y que después tuvo como corolario el intento de homicidio.

–Lo llevo por último a la provincia de Buenos Aires, donde en el oficialismo parece que la cuestión está mucho más ordenada. ¿Lo nota fuerte, lo nota consolidado a Axel Kicillof para ir por un segundo mandato?

Sí, la verdad es que el otro nombre que escuchamos cuando hablando con la gente es el nombre de Axel. Me parece que la gestión en la provincia fue un antes y un después. Una provincia que enfrentaba una situación muy complicada, que le tocó atravesar la pandemia, al igual que el gobierno nacional, y que ha logrado tener una gestión que marcó la diferencia. Primero, consolidando el sistema de salud, y después, consolidando la infraestructura educativa: más de 130 escuelas nuevas, la vuelta al programa Conectar Igualdad Bonaerense. Me parece que son gestiones que han marcado una forma distinta de encarar los problemas de la provincia, a pesar de las debilidades estructurales que tiene la provincia, ¿no? Nosotros vivimos en una provincia que produce el 40% del producto bruto de la Argentina pero que sólo recibe el 22 en materia de coparticipación. Y eso hace que las desigualdades sean muy notorias. Cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires y vemos los recursos con los que cuenta la Ciudad, teniendo un territorio mucho más pequeño y con todos los servicios básicos resueltos, bueno, la provincia de Buenos Aires es mucho más compleja. Necesitamos recuperar esos recursos, pero creo que también el gobernador los pocos recursos que tiene la provincia los ha administrado de manera eficiente. Y otro aspecto para destacar es la política en materia de inversión productiva, a través del Ministerio de Producción de la Provincia y la gestión de Augusto Costa. Me parece que es una provincia que no tiene destino si no está alineada en un proyecto nacional, en un proceso que valorice la producción.