¿Qué reflexión le merecen los últimos cambios en el Gobierno bonaerense?

Como hombre del peronismo y territorial, porque soy del sur de la provincia de Buenos Aires y me ha tocado ser intendente de períodos, me parece que estos cambios responden a una necesidad de dotar al Gabinete de Axel Kicillof de una participación mayor de aquellos hombres y mujeres que tienen por ahí una experiencia política de mayor territorialidad y una capacidad de gestión, quizás con mayor experiencia para llevar las ideas y los proyectos a la concreción final, al territorio y a la gente.

No estuvimos lo suficientemente cerca para tener la sensibilidad de poder interpretar a la sociedad.

Me parece que es razonable, después de una elección en la que la ciudadanía bonaerense nos dio un mensaje que nosotros interpretamos como que no estuvimos lo suficientemente cerca para tener la sensibilidad de poder interpretar a la sociedad.

Entonces, ministros que tienen esa experiencia y vasta experiencia en ese sentido creo que van a dotar al Gabinete de mayor practicidad al momento de hacer gestión.

¿Qué impresión le dejaron el resultado de las PASO en la sexta sección? ¿Están preocupados desde el Frente de Todos?

Sí, yo te hablo en términos particulares, sí. Y también lo que hemos podido charlar entre los actores de esa región del sur bonaerense, estamos preocupados.

Yo fundamentalmente, y esto es un tema personal porque no la vi venir, no pude percibir que la ciudadanía tenía ese grado de inconformismo con lo que le había ofrecido el peronismo en esta etapa tan complicada para quien haya tenido la responsabilidad de gobernar.

En cualquier rubro del Estado, en cualquier ámbito ejecutivo y ya ni siquiera podemos circunscribirnos al ámbito nacional, en el ámbito internacional todos los oficialismos que tuvieron que enfrentar elecciones en la pandemia o en este proceso de cuasi pospandemia han tenido castigos electorales.

Y eso por supuesto que no es excusa. La gente esperaba más de nosotros y no logramos interpretar eso, con lo cual este cachetazo de la realidad por supuesto nos preocupó.

Tenemos dos años más de Gobierno y estamos dispuestos a cumplir con ese contrato que hicimos en el 2019.

Y el peronismo pasó una semana después de las elecciones con un proceso intenso de reacomodamiento, y hoy estamos ocupados para enfrentar la realidad electoral que tratamos de revertir, pero fundamentalmente porque tenemos que enfrentar el 15 de noviembre un Gobierno de dos años, la segunda mitad, para cumplir con aquellos parámetros del contrato electoral que establecimos en el 2019 y que no pudimos cumplir.

Ya no digo justificándome con la pandemia, realmente no pudimos cumplir. Y eso es lo que hoy estamos tratando de encarar. Aspiramos sí a seguir cuidando a la ciudadanía de que no haya un rebrote, de que la cepa o la variante Delta no nos afecte, pero sí está claro que tenemos que promover el desarrollo que venimos a promover, generar el acceso a la riqueza que se pueda generar en nuestra Provincia de manera más equitativa y de manera más amplia.

Y todos estos postulados son los que creo que debemos encarar más allá del resultado electoral que por supuesto vamos a pelear hasta noviembre. Después tenemos dos años más de Gobierno y estamos dispuestos a cumplir con ese contrato que hicimos en el 2019.

¿Le llamó la atención senador esta ebullición interna que hubo en el Gabinete nacional tras los resultados de las PASO?

Quizás las formas me llamaron la atención, pero es natural que en un Gobierno donde uno trabaja y mucho para cumplir con los compromisos electorales y para poner -como decía Alberto- la Argentina de pie y la sociedad no lo interpreta de la manera que lo interpretó el Gabinete, es claro que es imposible que se produzcan cambios y que se produzcan llamados de atención y que se produzcan reclamos y ebullición, eso es natural.

Me ha tocado eso como intendente en mi distrito y está claro que eso se produce. Así que uno no podía ser ajeno a eso.

Sí, de pronto por ahí que haya sido tan expuesto y tan público fue una cosa que me llamó la atención en términos particulares. Pero eso es ya territorio del pasado y hoy estamos organizados, unidos, que era uno de los postulados básicos de nuestro frente y dispuestos a trabajar.

Acabamos de ver ayer al Presidente de la Nación, a la Vicepresidenta, a gran parte del Gabinete hacer un anuncio importantísimo en términos de la presentación de una ley muy fuerte para recuperar el perfil agro productivo exportador de nuestro país y evidentemente ya es una muestra de cara de que estamos manos a la obra.