¿Cómo encuentra este nuevo inicio de sesiones al Frente de Todos en la Cámara baja?

En un principio este nuevo inicio de las sesiones legislativas de la Provincia marca el rumbo que nosotros buscamos hacia seis años a futuro. Me parece que el Gobernador fue muy claro y ese mensaje es, no solamente sobre que vamos por una recuperación como fue la del año pasado, sino también que vamos hacia un progreso que va a ser paulatino, fuerte y firme.

¿Cuáles considera que serán los principales desafíos del Gobierno de Axel Kicillof?

Tenemos la parte educativa, que hace dos años está siendo una de las más castigadas con el sector económico porque tuvimos a los chicos fuera del aula, con clases pero fuera del aula. Fue una gran transformación la que tuvo que sufrir la escuela con la cuestión de la tecnología, de la conectividad.

La educación va a ser un gran desafío. Tener a los chicos de nuevo en las aulas, que los docentes puedan dar esa continuidad pedagógica, que estuvo un poco floja el año pasado pero que es muy necesaria porque la educación es lo que hace libre a todas las personas, es lo que las hace llegar a buen puerto, lo que nos hace llevar adelante la economía, la ciencia y un montón de otras cuestiones.

La educación fue uno de los puntos fuertes en el discurso de Kicillof que generó cierta tensión en la Legislatura, principalmente entre legisladores de Juntos y algunos del Frente de Todos. ¿Cómo analiza este cruce que hubo por el sistema educativo bonaerense durante la pandemia?

Yo justo estaba en el medio de la discusión de un senador y una diputada de Juntos que estaban atacando al Gobernador por el tema de la educación. Primero, me parece una falta de respeto a la investidura que tiene el Gobernador, a la Cámara y a todos los participantes ponerse de esa forma tan agresiva. Pero además, me parece una falta de respeto a los niños, niñas y a los docentes que durante el año pasado estuvieron trabajando arduamente.

Tengo una nena de nueve años, fue a la escuela. No es verdad que los chicos no estuvieron en las aulas durante dos años. Mi nena fue a la escuela. Todos sus compañeritos fueron. Había nenes que necesitaban un apoyo pedagógico y lo tuvieron, había nenes que necesitaban un refuerzo y estuvieron los docentes con ese refuerzo durante el ATR.

Tengo muchos conocidos y conocidas que son docentes y que trabajaron muchísimo más quizás que durante los años que no hubo pandemia porque tenían que amoldarse a esta nueva situación en la que muchos chicos no podían estar o no tenían las herramientas para conectarse a internet, entonces había que ir a la casa para que ese chico no perdiera la educación.

Fue un momento muy difícil donde no solamente hubo un Estado trabajando muy duro sino también estuvieron los docentes, los niños y toda una familia acompañando que tuvo que hacerse cargo de ese andamiaje de la educación. En ese sentido, me parece que fue una falta de respeto, no solamente a la investidura del Gobernador y de los demás diputados y senadores que estábamos ahí, sino también una falta de respeto a la sociedad plena que estuvo acompañando esta educación y que se esforzó muchísimo.

Comenzó hace un tiempo el debate por las comisiones que integrará cada uno de los legisladores. ¿De qué comisiones le gustaría formar parte?

A veces uno quiere formar parte de muchas comisiones pero en realidad lo que es importante es no de cuáles queremos formar parte sino en cuáles somos útiles. Esa me parece que es la discusión que tenemos que dar.

En ese sentido, por las cuestiones que venimos llevando adelante ya en territorio, nos gustaría trabajar en juventud, en deporte, en cultura y educación, en género, en relaciones institucionales.

Esas son algunas áreas en donde a nosotros nos gustaría estar trabajando porque son algunos de los proyectos que venimos llevando adelante en territorio y además proyectos legislativos que queremos trabajar. Nos parece que podemos ser útiles y aportar nuestro granito de arena