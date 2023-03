Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230331 Adrián Grana

–Me gustaría conocer algunos detalles del acompañamiento que están haciendo al padre “Paco” Olveira, quien realiza un ayuno contra la mafia judicial, así la ha denominado él. En una misa que brindó anoche, pidió “el legado a la Patria de una Justicia deseada”. Usted habla mucho también de este tema. ¿Es necesaria una Justicia deseada?

Sí. Básicamente, necesitamos recuperar el concepto básico de justicia. La imagen de la Justicia tiene los ojos tapados, para graficar que la Justicia no mira a quién, no toma partido en función de quién, sino en función de hechos. Imparte justicia no importa de qué raza sos, no importa de qué color, no importa qué posición social tenés, qué posición ideológica. Eso lo hemos perdido en la Argentina con este partido judicial que está gobernando la institución judicial en la Argentina. Entonces, me parece que este llamado de atención que está haciendo con su ayuno el padre Paco, con otros curas de la Opción por los Pobres, merece obviamente el acompañamiento de quienes creemos que hay que avanzar en una sociedad cada vez más democrática y con una Justicia que tiene que ponerse a tono de esa democracia y todavía no se ha puesto. Estamos con una democracia que yo entiendo, estoy convencido, que no se ha democratizado. Es una democracia elitista con una Justicia elitista y oligárquica de principios del siglo pasado. Y me parece que hay que avanzar en eso. Por eso acompañamos el ayuno y vamos a estar también en el cierre de este ayuno. Fueron siete días. Es para que se termine la mafia judicial, para que renuncie la Corte y en contra del empobrecimiento de nuestros compatriotas. Porque el tema de la Justicia es también con justicia social, ¿no?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La verdad que es una sacudida de cabeza. Para quienes hemos podido estar en las misas estos días a las siete de la tarde, la verdad que ha sido un ejercicio extraordinario de reflexión en función de cómo queremos vivir, ¿no?, también metiendo en discusión a la Justicia. Ahí estamos.

–El padre Paco señaló que el Poder Judicial es “dañino contra los pobres”. ¿Coincide en estos términos?

Es injusto. Y por lo tanto, para quienes están en mayores niveles niveles de vulnerabilidad, las injusticias son más duras todavía. Entonces, me parece que hay que hacer un gran replanteo con respecto a la Justicia y al acceso a la Justicia, el acceso igualitario a la Justicia. Me parece que ahora hemos llegado al límite de que están usando a la Justicia para dirimir cuestiones políticas. Estamos viendo a una Corte Suprema que quiere gobernar la Argentina por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Dice qué leyes están bien y qué leyes están mal. Dice qué políticas de gobierno están bien y cuáles están mal. Dictamina la Justicia sobre qué provincia tiene que tener más participación, justamente, en el dinero de la coparticipación que otra. Están generando cosas que van en contra de nuestra Constitución. Un poder que ha llegado a un nivel de injusticia que gobierna por sobre los otros poderes, porque hay una supremacía de la Justicia y no de la Constitución, lo que me parece que es una hermosa discusión para adelante. Esta Corte hace una supremacía de la Justicia y no una supremacía de la Constitución, que tendría que ser lo que rige el funcionamiento democrático. Y en ese sentido, ¡claro! Si son capaces de meterse con los gobiernos, imaginate lo que pasa con un pobre.