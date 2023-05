–Me gustaría conocer qué análisis puede hacer usted sobre este fallo tan polémico por el cual se suspenden las elecciones tanto en la provincia de Tucumán como en la provincia de San Juan.

En principio, creo que se están dirimiendo cuestiones políticas en la Justicia. Y esto ya lo venimos denunciando: que en vez de un Poder Judicial es un partido político judicial, el cual se toma atributos que no corresponden, donde no existe la independencia de poderes y, sinceramente, además de ser anticonstitucional, me imagino que ya están recusando a los jueces las personas indicadas, ¿no? Creo que es importante ver y poder trasladar esto a la ciudadanía. Primero, la Justicia es un poder que gobierno en la Argentina sin que sea electo. No lo elegimos y nos gobierna. El tema de que las tarifas no sean un servicio público, el tema de que leyes, como puede ser la Ley de Medios en su momento, que pueden ser en beneficio de los y las argentinas, llegan a la instancia de la Corte Suprema, que evidentemente coarta ese derecho de poder vivir mejor. Y además, ahora, nos coarta el derecho de poder elegir libremente a los candidatos o candidatas que queramos. Se entromete en la Justicia federal. Cada provincia es independiente, hay una Justicia Electoral; la Corte Suprema interfiere en esto y crea un serio problema.

Si bien una no es abogada, creo que como militantes tenemos hoy la responsabilidad política, hasta de conciencia, de explicarle al que le importe y al que no le importe la política que la Justicia está tomando, como fue en su momento ese fallo del “2 x 1” donde todos salimos a la calle porque nos tocaba esa fibra sensible, ¿no?, de lo que significaba que hagan un semiindulto o un happy hour, la verdad, una vergüenza institucional, esta violencia institucional que sufrimos por parte de la Corte Suprema tiene que tener un parate. Y creo que el parate, el freno, lo va a hacer el pueblo. Cuando vienen estas personas que son vitalicias, con este poder que realmente uno no puede decir que es independiente de lo político, porque todos los fallos de la Corte Suprema son en beneficio de Juntos por el Cambio (JxC). O sea, hay una convivencia. Y de hecho, tanto esta impunidad del poder político de Patricia Bullrich, de JxC, como de la Corte Suprema van a llegar a situaciones que realmente ya, como diputada, como militante, como mujer te digo, me dan miedo. Porque ¿viste eso de que tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro? Ahí hay valores básicos que se están llevando por delante.

–¿Le llamó la atención la manera en que se ha celebrado por parte de la oposición esta decisión de la Corte Suprema? Pienso en el tuit de Patricia Bullrich: “Les frenamos”. Se incorporó, de alguna manera, a la decisión de la Corte Suprema. ¿Le llama la atención esta postura?

No, no me llama la atención. Yo creo que el electorado de JxC no son Patricias Bullrich. No son Larretas. Son personas, hombres y mujeres, que quizás no se sientan abrazados por un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, pero que sí respetan la democracia. Al electorado de JxC no creo que le guste la intromisión de la Justicia en otros poderes. Por algo tenemos una independencia de poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

No me llama la atención que Patricia Bullrich, con esta impunidad que te da el poder, el poder y el no encontrarte con nada enfrente que te frene, ¿no? Esto es lo que me parece que está sucediendo. Si la Justicia ya está con ellos, JxC no tiene más nada que lo frene. Van por todo como sea. Con la democracia o sin ella.

Cumpliendo cuarenta años la democracia, no podemos hacer cualquier de los poderes lo que quiera. Yo soy del Poder Legislativo y no puedo entrometerme en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tampoco podría hacer lo mismo en el Legislativo, y sin embargo lo hace. Creo que nosotros, como militantes, como personas, tenemos que hablar con las otras personas de JxC y hacerles entender que esto es gravísimo. Es de una violencia institucional que no tiene precedentes. Si bien hay siete fallos que condenaron a la política argentina en la historia, o sea, esto no es nuevo: que la Corte Suprema tome medidas en democracia para perjudicar, o en períodos de facto, también hagan la vista gorda en beneficio de los gobiernos militares que llegaron al gobierno a través de la violencia o de la usurpación del poder.

Creo que siempre hay una convivencia, pero creo que es más allá de JxC. Creo que la Corte Suprema de Justicia tiene una convivencia con el poder real que nos gobierna, ese poder que está en la sombra, que no le conocemos la cara, no conocemos ni sus nombres ni sus apellidos. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no los conocemos, pero existen y nos gobiernan. Nos gobiernan como esta Corte Suprema, que, independientemente de a quién votemos en 2023, nos va a seguir gobernando. Por eso, apelo a que realmente haya un entendimiento global de todos los argentinos y argentinas para ponerle un freno.

–¿Le llama la atención que este fallo se haya dado justo en el marco del debate por el juicio político contra la Corte, que está avanzando en el Congreso?

No. A ver: “¿Me están molestando para este lado? ¿Ustedes me vienen a investigar a mí? Yo, que soy el Poder Judicial y que tengo una obra social donde hice desfalcos que no sé cómo los van a justificar, ¿y me quieren investigar a mí, y quieren pedir juicio político a los jueces? Bueno, nosotros, mientras tanto, nos metemos con el Poder Legislativo, y les coartamos la posibilidad de elegir.” De las cinco provincias que elegían, sabían perfectamente que iban a hacer un voto peronista, o sea que a lo que es la conciencia, el humor social, a los peronistas nos venía muy bien realmente esto. Bueno, no: “Ustedes vienen por acá, yo los disciplino por acá”.

O sea que pedir un juicio político, es decir, usar las herramientas de la Constitución, estos señores se enojan y nos disciplinan con formas de violencia institucional. Nosotros, sin embargo, lo único que hacemos es utilizar una herramienta de la Constitución, que es el juicio político, porque hay causas que ameritan que esto se lleve adelante y se proceda.

–De hecho, el Presidente, en cadena nacional, anunció que va a agregar este antecedente a las causales de juicio político contra la Corte.

Bueno, me parece fantástico. Creo que tiene que ponerlo, creo que hay que recusar a estos jueces. No nos van a poner de rodillas. Yo creo que también lo que nosotros tenemos que demostrar es que estamos con fuerza, con la fuerza del voto popular, que realmente creemos en la democracia, en la defensa de los cuarenta años de democracia. Especialmente nuestra referenta política, que es Cristina Fernández de Kirchner, que es la única que se opuso a este poder hegemónico, concentrado, al Poder Judicial, y que realmente ha sufrido violencias de todo tipo: políticas, mediáticas, económicas, judiciales, de todo estilo.

‍Entonces, como todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, no es casual que esto suceda. Están quedando tan grotescos ante la sociedad... Creo que una persona que realmente quiere el bien común, más allá del voto, más allá de lo partidario, se da cuenta de que la intromisión de la Corte Suprema está siendo una violencia institucional. Espero que todos apelemos a esa conciencia ciudadana que tenemos para poder crear esa masa crítica necesaria. Creo que esto se revierte saliendo a la calle. Como hicimos en el “2 x 1”, bueno, hacer exactamente lo mismo con el tema del Poder Judicial entrometiéndose en las elecciones. Además, el miedo que causa de no saber qué va a pasar con las elecciones nacionales o provinciales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué quieren? ¿Atemorizar a los ciudadanos? ¿Que tengamos miedo? ¿Que tengamos incertidumbres? ‍Ya bastante complicada la Corte Suprema de Justicia nos hace la vida con los fallos que tienen contra el pueblo. ¿Qué más quieren? ¿Que no tengamos la posibilidad de votar?