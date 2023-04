Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230424 Andrés De Leo

–La Coalición Cívica (CC) tuvo su congreso provincial en Bragado. ¿Cuáles fueron las principales definiciones que surgieron en este encuentro?

La principal definición es trabajar para fortalecer JxC reafirmando la identidad de la CC, y dentro de ese esquema trabajar para la búsqueda de los consensos que permitan tener unidad dentro de la provincia. Buscar los mejores candidatos en la provincia, en los territorios, pero que esta unidad tiene que surgir justamente de la mejor estrategia para JxC y no para algún sector o sectores o dirigentes en particular, y que la unidad tiene que surgir como fruto del consenso y no de decisiones unipersonales. De “unidad sí, consenso sí, unicatos no y el dedo tampoco”.

MIRÁ TAMBIÉN Lordén dijo que el Gobierno se apartó de la agenda de la sociedad

–¿Dónde nota que puede llegar a haber unicato en las decisiones?

Puede ocurrir con algunos criterios en algunos territorios donde, evidentemente, hay una demanda de cambio y de renovación importante y algunos, por ahí, de pronto, priorizan fortalecer el proyecto de los intendentes, que son importantes en JxC, pero indudablemente son una parte y no lo más importante. Lo más importante tiene que ver justamente con trabajar con una propuesta que sea desde el punto de vista político nacional, que represente los conjuntos del interés nacional, y por algo la sociedad, de alguna manera, ha buscado alternativas como la de (Javier) Milei, producto justamente de que probablemente no esté observando en nuestra propuesta, todavía, los cambios a que nosotros nos hemos comprometido.

MIRÁ TAMBIÉN Cecilia Moreau recibió a su par de Vietnam para promover la cooperación económica y parlamentaria entre ambos países

–Bueno, de hecho, en el congreso que se llevó a cabo en Bragado también pudieron analizar este fenómeno de Javier Milei, con duros párrafos sobre el proyecto libertario. ¿Preocupa el avance de su figura?

Obviamente que preocupa, porque evidentemente sus propuestas son propuestas que definitivamente yo estoy convencido de que no son las que están necesitando ni el país ni la provincia de Buenos Aires. Pero de alguna manera también nosotros nos tenemos que hacer eco de lo que representa la expresión de ese voto de enojo que hay y que se expresa con él, y que tiene que ver con que la dirigencia política todavía no ha generado los cambios que la sociedad viene demandando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Juntos por el Cambio, que tiene justamente la palabra cambio, tiene que ver con esto: tiene que ver con una demanda muy marcada de cambios en la conducta política, en esta idea de que hay que perpetuarse cueste lo que cueste. Me parece que esta expresión de bronca se ha dirigido hacia Milei.

–Hablemos otra vez de la CC en particular. Es un partido con un perfil mucho más legislativo, pero en el congreso de este fin de semana también ha manifestado fuertemente la intención de ocupar lugares en el Ejecutivo.

Sí, porque la CC ha demostrado a lo largo de estos años que ha tenido legisladores muy destacados, tanto en el Parlamento nacional como en el Parlamento provincial. En el Parlamento nacional no hay dudas de que los legisladores más destacados que ha habido en los últimos veinte años están entre los diputados de la CC. Y después, bueno, donde hemos tenido oportunidad de demostrar en los cargos ejecutivos, los dirigentes que los han ocupado lo han hecho en forma muy destacada. Con lo cual me parece que la sociedad y JxC necesitan saber, y en muchos casos saben, que estamos preparados para ejercer roles legislativos y además roles ejecutivos, tanto como funcionarios como, en el caso de ser electos, como intendentes. Hemos demostrado además competitividad, donde hemos podido ponernos a prueba. Con lo cual me parece que ya es hora de que la CC empiece a tener dirigentes.

Porque, en definitiva, a mí me parece importante esta idea de que JxC es un todo más allá de la diversidad, porque la sociedad lo que está buscando no es un agrupamiento o un rejuntado de dirigentes o de partidos; lo que está buscando son ideas y un programa de gobierno que sea consistente, coherente, que responda a la necesidad de generar un Estado más ágil, más eficiente, que tienda a ser menos gravosa para los ciudadanos la carga impositiva, y generar políticas de austeridad, de transparencia. Y todo esto me parece que la CC tiene mujeres y hombres que están preparados para llevarlo adelante.