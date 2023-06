Your browser doesn’t support HTML5 audio

–¿Qué sabor le dejó la exposición del jefe de gabinete, Agustín Rossi, en la Cámara baja?

Bueno, mirá, creo que un poco lo que se esperaba de parte del jefe de ministros, porque sabíamos que el discurso del gobierno lo iba a repetir: justificar que producto de la pandemia, el endeudamiento macrista, etcétera, la situación que se había dado para los trabajadores, los sectores populares, justamente fue una situación de pérdida de poder adquisitivo y demás. Porque él no habló de la inflación, pero trató de justificar esta realidad tan crítica y que no cumplieron ninguna de sus promesas: que iban a llenar la heladera, que volvía el asado, que iban a dejar atrás el ajuste macrista, que los jubilados iban a ser prioridad y no los bancos, todo eso que se dijo en campaña en 2019 y no sólo no se cumplió, sino que se hizo lo contrario, bueno, lo tratan de justificar. Creo que no hay duda sobre esto.

Y uno puede decir: la deuda, sí, pero reconocieron una deuda fraudulenta, y la terminan pagando con el hambre del pueblo. Por eso han llevado adelante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando el propio Sergio Massa, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, fue el principal armador del acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC) por el cambio para hacer un gran consenso, a excepción, obviamente, del Frente de Izquierda, que rechazó esto desde el vamos, y rechazamos los presupuestos que son la consecuencia de ese acuerdo con el Fondo. Fijate que el presupuesto 2023 comienza diciendo que este presupuesto no puede contradecir las metas del FMI, ya en la página 2. Bueno, yo no tenía una expectativa diferente. Lamentablemente para la población trabajadora, no se dio respuesta, ni tampoco el ministro ayer dijo que iban a hacer algo distinto de a lo que hicieron estos tres años y medio para recompor el salario, las jubilaciones, etc.

–Agustín Rossi ayer lo negó rotundamente, pero el Frente de Todos (FdT) ¿está generando las condiciones para un nuevo 2001?

Yo creo que hay una grave crisis en Argentina, y la apuesta que nosotros tenemos desde el FIT es a la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, justamente para que la salida sea a través de un gobierno de las mayorías trabajadoras; que todos los recursos del país estén en función de las necesidades sociales, y no de un pequeño puñado de grandes empresarios, especuladores, que son los que se benefician con todos los gobiernos, ¿no?

Después, me parece que hay cosas que uno puede decir, hay similitudes y hay diferencias, pero, más allá de estas cuestiones hipotéticas, me parece que de lo que sí hay que dar cuenta es de la bronca que hay por abajo, en la clase trabajadora. Mirá lo que está pasando en Jujuy, que eso también nosotros ayer lo trajimos al recinto: fuimos la única fuerza política que trajo la gran lucha contra la docencia de Jujuy y todo el pueblo contra la reforma reaccionaria de Gerardo Morales, que quiere limitar el derecho a la protesta, como así también trajimos la lucha de los docentes de Salta, y el rechazo a la ley que va en contra del derecho a movilización del gobernador Sáenz.

O sea, vos ahí te das cuenta: desde JxC y desde el FdT, no importa el color político, atacan a la educación pública y a las docentes, y además, el derecho a la protesta.

Entonces, un poco lo que está mostrando es la perspectiva de lo que viene. Todos quieren ajustar, porque el gobierno lo hace a través de la política del Fondo; lo hace JxC, y Larreta y Bullrich se pelean para ver si el ajuste va a ser en cien días, en cien horas, quién va a ajustar más; y Milei, con sus delirios de dolarización, que en realidad van a perjudicar a los asalariados, y en lugar de mejorar el salario va a peorar enormemente, se van a pulverizar aun más de lo que ya están hoy los ingresos de los trabajadores y jubilados.

Son algunas de las cosas que ayer le planteamos al ministro: estas luchas que son tan importantes. También en Santa Cruz, en Chubut, o sea, en todo el país. De hecho, mañana hay un paro nacional de muchas provincias, junto a los docentes combativos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de ADEMYS, de la Multicolor. Allí van a estar nuestras compañeras y compañeros. Son paros que quizás no tienen repercusión mediática, pero son muy muy fuertes, que expresan esta enorme bronca que hay en muchos laburantes, que son los que vienen perdiendo.

–Usted, Nicolás, como trabajador de la educación, ¿qué cambios considera necesario o urgente hacer en esta área?

Bueno, primero el aumento del presupuesto. Mis compañeras y compañeros vienen planteando este reclamo. No se trata solamente del salario docente, sino el tema de las parejas pedagógicas, el tema de la infraestructura, que se construyan más escuelas en muchos lugares. Esos son los relevamientos que hacen las docentes, los docentes, que son los que cotidianamente sostienen la educación y día a día sufren y padecen esta grave crisis educativa. También la necesidad de que las viandas, la comida que se da en los comedores, sea saludable y sea realmente aceptable, y suficiente además, porque en muchos lugares llega mucho menos de lo que se necesita.

Es decir, la grave crisis social se expresa en las escuelas también. Y los docentes tienen que hacerse cargo también de todo esto en las escuelas, lo cual agrava enormemente la situación, porque vos tenés doble cargo, a veces triple cargo, para poder llegar a fin de mes. Es una situación difícil porque así la calidad educativa misma es la que se deteriora. Creo que todos los gobiernos han deteriorado tanto la educación como la salud pública, y aparecen estos discursos de privatización, que obviamente sería aun peor que la situación actual.

Entonces, partiendo de esta defensa de las conquistas históricas que significan la educación y la salud pública, tenemos que plantear que tampoco esta situación se puede sostener. Como dicen los trabajadores de la salud: estamos en terapia intensiva, porque hay muchos médicos que renuncian porque no les pagan. La enorme crisis que hay en la pediatría, bueno, me parece que ahí hay un tema importante: no pagar la deuda, que esa plata vaya a la educación, a la salud pública. Que evitemos la fuga de capitales. no puede ser que se sigan llevando la plata. 48.000 millones de dólares de superávit comercial tuvo la Argentina en estos tres años y medio del gobierno de Alberto Fernández. No quedó un solo peso. Se los llevaron los grandes empresarios, los especuladores de la deuda. Bueno, hay que poner esos recursos en función de las necesidades sociales.