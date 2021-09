Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado nacional Alberto Asseff.

Alberto Asseff

-Nos gustaría conocer sus consideraciones sobre el cepo a la exportación de carne, decisión del Gobierno nacional.

Nosotros pensamos que el cepo es extravagante, es una medida insólita, caso prácticamente exclusivo de la República Argentina, algo que no tiene racionalidad ni sentido alguno más que el presunto interés populista de darle primacía a la mesa de los argentinos, a ese asado que se prometió y que nunca llegó, a un control de precios que jamás tuvo éxito por esas vías y porque en realidad el kirchnerismo tiene una fosilización mental que le impide comprender que la única solución cuando hay una crisis, por ejemplo en este caso con alza de precios, es mayor producción, más calidad, más exportación y eso facilita la baja del precio interno, sobre todo si se hace una fácil, una sencilla distinción ente los cortes de exportación y los de consumo interno.

Todos sabemos que los de exportación no son iguales a los del consumo interno y por ello es posible perfectamente hacer un equilibrio entre el precio internacional y el precio interno. Lo que pasa es que para eso se necesita dominar el arte de gobernar y sobre todo entender lo que es la gestión del bien común, y la gestión del bien común jamás puede estar atrapada con prejuicios y preconceptos ideológicos. Entonces acá se combina arcaísmo, ideas anquilosadas, con una fuerte ideologización que es anti campo porque piensan que es el único sector dinámico que no depende del Estado y por lo tanto es el gran objetivo a someter en una idea de un Estado que es el centro de la vida y de la economía de la Argentina. Esa idea vieja, fracasada, que se derrumbó en 1989 con la caída del muro de Berlín.

-¿Usted sostiene que el oficialismo sigue viendo al productor rural como el enemigo?

Sí, claro, por supuesto, y ve no solamente un fantasma sino que dispara a los pies. No solamente entorpece sino empobrece, genera menos trabajo, genera una merma en el ingreso de divisas y por un lado aparecemos mendigando los dólares que nos faltan y por el otro lado impedimos obtenerlos poniendo trabas a las exportaciones. Algo irracional.

-¿Qué reflexión le merece la decisión de Chile respecto a la plataforma continental y el comunicado del bloque del Pro?

Chile históricamente ha sido expansivo. Se expandió en detrimento claramente de Perú y de Bolivia, y se expandió en el sur en detrimento de la Patagonia Argentina, que siempre fue de jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, sobre todo cuando la gobernación de Cuyo, con Mendoza a la cabeza, pasó a ser parte en 1776 de la jurisdicción rioplatense. Porque toda la Patagonia tenía una dependencia jurisdiccional, sobre todo la parte hacia el pacífico, desde la gobernación de Cuyo. Esa historia es poco conocida pero lo que sí sabemos es que Chile se expandió hacia el sur y hacia el norte en forma notoria, creciendo desde la capitanía general originaria 2500 kilómetros hacia el norte y casi 3 mil hacia el sur.

Cuando se celebró el tratado de 1984, con motivo de zanjar el conflicto de las islas del Beagle, se estableció el meridiano del Cabo de Hornos como límite hacia el este y el oeste, entre las aguas argentinas y las aguas chilenas en el pasaje de Drake -que está perfectamente establecido- y que esta franje de más de 6 mil kilómetros cuadrados de espacios marítimos, muy ricas en recursos, sobre todo hidrocarburíferos y minerales, que Chile reivindica hacia el este de ese meridiano es, además de sorpresiva, no se condice con ese tratado y además no fue advertida en ninguna conversación bilateral ni siquiera en alguna nota o paper desde que la Argentina pidió a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas reconoció los espacios marítimos argentinos conforme a la convención internacional del mar. Y eso fue en 2017 y además se sancionó una ley en el año 2020 que establece esa jurisdicción y que incluye esos espacios marítimos que hoy reclama arbitraria, discrecional, sorprendente y abusivamente Chile.

Entonces la posición que hemos establecido desde la oposición varios diputados nacionales que me acompañaron fue de expresar el beneplácito de nosotros, los diputados opositores, por la actitud de la Cancillería argentina, del Gobierno argentino, de protestar y rechazar esta pretensión de apropiación, porque no es un litigio, es un intento de apropiación de espacios marítimos argentinos. El comunicado del Pro es un comunicado que me quedo con la idea simplemente de que hay que dialogar con Chile, por supuesto que hay que dialogar con Chile pero lo que no me parece ajustado de ese comunicado es no partir de la afirmación del incuestionable derecho argentino sobre esos espacios marítimos y después llamar al diálogo con Chile para que comprenda Chile que cometió un acto abusivo, unilateral e inaceptable.

-¿Cómo avanza la campaña en esta recta final?

La campaña avanza en medio del desencanto manifiesto no solamente que la mayoría de los jóvenes sino fundamentalmente de toda la población, de las prevenciones que tiene en materia de salud buena parte sobre todo del sector adulto mayor que no está muy motivado para ir a votar. Nosotros tenemos que combatir justamente este último aspecto, llamando a la reflexión ciudadana de ese segmento de la población: tiene que ir a votar, hay que ir a votar, no puede quedarse en la indiferencia frente a la grave crisis que vive la Argentina, hay que votar y votar por una alternativa de cambio en la Argentina, es la única manera de poder empezar a enderezar este rumbo y a torcer este camino decadente y con respecto a la juventud no es con excesos verbales y con groserías y palabras como se lo va a convocar sino asegurándole trabajo joven.

Hay políticas posibles para impulsar ese horizonte de trabajo para los jóvenes, instándolos con políticas activas hacia una vida sana, una vida de deporte, una vida de actividad, una vida de desarrollo integral, con políticas que permitan a la Argentina tener horizonte y que inviten no solamente a quedarse en ella y vivir la epopeya de levantar una Argentina, ponerla verdaderamente en marcha. Eso es lo que hay que hacer con los jóvenes y no caer en la grosería en la que cayó la candidata en primer lugar a diputada de la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que a mí me da literalmente vergüenza. Pero no vergüenza por un puritanismo que es ajeno en este momento a lo que quiero decir, sino simplemente me da vergüenza por lo grosera y sobre todo por lo oportunista, demagógica y populista creyendo que la juventud se va a motivar por una palabra cuando lo que a la juventud la va a motivar es un proyecto