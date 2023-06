–El pasado sábado se realizó la Convención Provincial de la Unión Cí­vica Radical (UCR) en la sexta sección, en Coronel Suárez más precisamente. ¿A qué definiciones han podido arribar en este encuentro?

Bueno, en primer lugar decir que fue un orgullo para nosotros recibirlos en el sur de la provincia de Buenos Aires, sección electoral sexta, a la cual pertenezco: Coronel Suárez, que es un vecino de Laprida, que es al lugar del que soy oriunda. Fue una linda convención, porque fue trabajada de antemano. Fuimos muy cautos a la hora de arribar a ese a ese momento, con mucha presencia, a pesar de que se podía hacer a distancia, con un sistema ya aprobado y por el cual cada uno de los convencionales votó. En general todos los votos fueron casi unánimes, con una abstención y un voto en contra. Lo que también sucedió es que fue el reelecto Carlos Fernández, que es ex diputado nacional.

La verdad que fue una convención tranquila, de la cual pudimos sacar nada más que buenas cuestiones, que nos llevan a dar tranquilidad y tener tranquilidad en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Fueron votadas de nuevo las autoridades de la Convención, de cada uno de los estadios en los que se divide, de responsabilidades que tienen cada uno de los convencionales, y a su vez delegar en nuestro presidente, que es Maximiliano Abad, actual precandidato a gobernador de la provincia y presidente del partido, todo aquello que él necesite: delegarle, digamos, el poder de los convencionales, que es como la Legislatura de la UCR provincial; todo aquello que él necesite para arribar en las mejores condiciones a la próxima elección. Así que así se hizo y con enorme tranquilidad. Había empezado a las once de la mañana y para las dos de la tarde este ya estaba concluyendo.

–Uno de los puntos centrales también fue la ratificación del espacio de Juntos por el Cambio (JxC).

Exactamente. Que era muy importante. Nosotros ya lo lo habíamos anticipado en los medios, en todos los los espacios en los que actuamos. Para nosotros, JxC, o como se llame en esta nueva oportunidad, es elemental para enfrentar el tiempo que se viene, en dos importantes aspectos: no sólo el electoral, sino luego el poder desarrollar muchas cuestiones que debemos desarrollar una vez a cargo del gobierno. Si Dios quiere, ganaremos las próximas elecciones; estamos trabajando para eso y nuestra propuesta es firme en ese sentido.

–¿Y cómo analiza la actualidad del espacio? En las últimas horas se reunió la mesa nacional de JxC. Gerardo Morales ha manifestado que el espacio viene en picada tras la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Usted, desde la provincia de Buenos Aires, como una referente de la UCR, ¿qué balance, qué análisis puede hacer?

Bueno, nosotros hemos delegado en nuestros representantes la actuación en esa mesa nacional. Me atrevo a interpretar que Morales habló de un sector dentro de la interna, que es el que viene en picada, y no de todo el conjunto, porque de hecho, si nosotros vemos las encuestas (aunque las encuestas cada vez se ponen más en tela de juicio), en general todas las encuestas coinciden en poner a la totalidad de JxC en un lugar de privilegio y de responsabilidad. Esta responsabilidad es la que nos lleva a veces a tener discusiones puntuales, como la que ha sucedido en el día de ayer. Pero todos con un objetivo de buena voluntad. Algunos plantean ampliar hacia los consensos futuros que vamos a necesitar para gobernar; otros plantean también el consenso pero el día después, digamos, no previo a las elecciones. Así que en general no tenemos dicotomías muy profundas en lo que hace a JxC.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Por supuesto que cuando se acerca la fecha todos estamos más irascibles por la oportunidad que se acerca, pero creemos y confiamos en que todo se va a solucionar de la mejor manera, como se ha hecho desde el 2015 en adelante.

–¿Y a usted le parece que es necesaria la ampliación, con figuras como Juan Schiaretti o José Luis Espert?

A título personal, creo que sí es necesaria, pero a futuro. Es decir, no creo que un día antes de la elección podamos por un lado respaldar a Luis Juez en Córdoba, que es el caso puntual del que supongo que estás hablando, y el día antes hacer un pacto con su contrincante. Así que en este sentido yo, en lo personal, estoy en desacuerdo.

–Volviendo a la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad se expresó hace unos días en base a la necesidad de alcanzar la unidad en los candidatos a gobernador: que el espacio tenga un solo candidato a gobernador. ¿Coinciden estos términos con Maximiliano?

Sí, por supuesto. Maximiliano Abad es nuestro referente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos con él. La verdad que ha tenido una claridad y una manera de accionar que descontábamos, pero que nos enorgullece, así que confiamos en que su accionar es impecable.

Por otro lado, también coincidimos con él (y de hecho lo hemos trabajado en el marco del Comité Provincia) en la importancia de tener un lugar de soporte. El lugar de soporte podría serla la Provincia, digamos, el centro de la boleta. Después veremos si se trabajan con las X, las Y, o los paralelismos que aparecen dibujados en los medios. Pero realmente el tener un candidato a gobernador único simplificaría el proceso.

Si así no fuera, nosotros igual trabajaremos en este proceso para lograr los objetivos que, como coalición y como partido, nos hemos propuesto. ¿Cuáles son esos objetivos? Por supuesto, primero, ganar las elecciones, pero ¿para qué? Para asegurar un futuro claro, promisorio, dificultoso, pero con los consensos que necesitaremos para desarrollar toda la propuesta de gobierno, tanto provincial como nacional.

–En este sentido, y en base a su visión como legisladora, pero también como vecina de la provincia, ¿qué balance puede hacer del gobierno de Axel Kicillof?

Bueno, lo he dicho en reiteradas oportunidades. Realmente, Axel no ha tenido un buen gobierno. Ha dejado muchos nudos para desatar. Y lo más importante es que esos nudos son los que especialmente debemos mirar. Uno es la educación, otro es la seguridad, y otro, que no hace directamente a su accionar como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que es político y tiene que ver con ser casi una mano derecha, en muchos momentos, de Cristina Fernández de Kirchner, y su permanente accionar en una economía que nos ha llevado hasta donde nos ha traído.

En realidad, este combo del presidente Fernández, La Cámpora, Cristina y Axel nos ha traído a un lugar que realmente creo que ya hoy cualquier argentino de bien que no tiene el voto cautivo cristinista puede desentrañar y mirar claramente, ¿no? Así que tenemos bastantes cosas para reprocharles.

Por otro lado, mezcla lo institucional y lo político en forma permanente. El relato es algo que atraviesa al kirchnerismo, ¿no? Un discurso por un lado y un accionar por otro. Premiación a los chicos que egresan del secundario, cuando egresan en condiciones que todos lamentamos y ellos también, porque todo el mundo se aburre en el secundario, no aprende lo que tiene que aprender, no puede enfrentar la vida ni laboral ni estudiantil, hablando de la universidad. Lo mismo es el en la escuela primaria.

Hay acciones que producen ciertas dicotomías, que no pueden encastrarse. Por un lado levanta la bandera de la educación, pero las acciones que desarrolla son contrapuestas. Hoy es tremendo ver que un niñito que está en tercero o cuarto grado no lee correctamente y mucho menos va a poder entender lo que lee. Entonces, de ahí en más, vemos el futuro de ese niño. Y lo peor, o tal vez lo mejor, porque sí tiene una solución próxima, es que si nosotros trabajáramos como corresponde con ese niño, él podría leer y entender. Entonces lo que está pasando es que el docente hoy está haciendo lo que puede en una incertidumbre total. Que no sólo se ve con la educación, sino que se ve en donde nos paremos. Si nos paramos en la salud, vemos lo que pasa con IOMA. Si nos paramos en la seguridad, vemos lo que pasa, ahora con un ministro que está de licencia, pero cuando estuvo presente lo hizo de manera irregular y rara, como un Rambo que no soluciona los problemas.

Así que la verdad que es negativa mi visión, y nuestra visión sobre la labor de Kicillof en estos años.