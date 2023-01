-Diputado, ¿qué balance puede hacer del trabajo legislativo de este año?

En lo personal, desde el bloque presentamos muchos proyectos para hacer viable a la Provincia, reordenando y reorganizando cuestiones administrativas y logísticas referentes a las distintas Secciones.

También presenté iniciativas que hacen a mi distrito, como es la regulación de los vehículos que circulan en la arena para evitar accidentes y, algo muy importante, el pedido a Nación para que se establezca una zona franca en Puerto Quequén.

A nivel Cámara, se dilató mucho el inicio del trabajo en Comisiones y se sesionó poco.

-¿Se pudo trabajar con consenso, con diálogo, entre oficialismo y oposición?

No tanto como sería lo deseable. Por eso se cayeron varias sesiones. Los proyectos se deben trabajar y no sacar por sacar.

-Una de las discusiones más importantes de este año fue la aprobación del Presupuesto 2023. En términos generales, ¿qué balance hace del proyecto presentado por el Ejecutivo? ¿Qué rasgos puede destacar de la ley de leyes?

- El balance no es del todo positivo. El oficialismo continúa con una práctica que deben modificar para tener mejor debate legislativo, que es no ocultar información ni pretender meter artículos y cambios a libro cerrado.

Del presupuesto aprobado destaco una mejora respecto del presentado inicialmente en relación a los fondos asignados a los municipios, algo que fortalece la autonomía municipal. Desde nuestro bloque bregamos siempre por la autonomía municipal, y para eso es importante fortalecer a los municipios y no dejarlos dependientes de la Provincia.

Los legisladores de Espacio Abierto, Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo, junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

-¿Cómo analiza la gestión de Axel Kicillof en la provincia?

Es una gestión que piensa más en el 2023 que en la gestión del día a día. Por eso los altos niveles de inseguridad. Al mismo tiempo intenta despegarse del oficialismo nacional, entrando en internas que repercuten en la gestión.

-En julio de este año, el bloque Espacio Abierto Juntos presentó un proyecto de ley que fue girado a cuatro comisiones respecto a la sección Capital. ¿Hubo avances? ¿Cómo quedaría el mapa electoral de la provincia de Buenos Aires si se crea la sección Capital?

Nuestro proyecto abarca todas las Secciones. Lo que se pide es mayor equidad entre las secciones y sus representantes, que no haya sobre representación ni sub representación en las cámaras. No tiene fines electoralistas nuestra propuesta que luego fue mal copiada por el oficialismo.