20221202 Carlos Selva

–Ha sido más que escandalosa la sesión de ayer en Diputados. Juntos por el Cambio se levantó de la sesión; por tal motivo no se pudo sesionar. ¿Lo sorprendió la actitud de la oposición?

No. Es coherente con lo que vienen haciendo. Ellos vienen fomentando violencia. Se han hecho cómplices hasta de algunos grupos extremos. Yo creo que el atentado contra la vicepresidenta de la Nación tiene que ver con fomentar la violencia, con tolerar y acompañar lo que pasaba delante del Congreso de la Nación, lo que pasaba delante de la Casa Rosada, los agravios permanentes, todas las cosas que ya todos sabemos. Esto es un correlato de esa situación. Evidentemente están con toda la intención de crear golpes institucionales. No olvides que un tiempo atrás hablaban de la Asamblea Legislativa. Pretenden por todos los medios mellar la gobernabilidad. Tienen una de las visiones más espúreas de la política, que es una definción de “cuanto más mal, mejor”, desde el punto de vista de la especulación política. Y en el medio se olvidan de que está la gente.

Lo que ocurrió ayer no solamente es vergonzante sino que es repudiable. No aceptan bajo ningún punto de vista que una mujer presida la Cámara. Hubo exabruptos que no se dan ni en un partido de fútbol. La verdad que es repudiable pero marca claramente cuál es la intención: no fue un hecho espontáneo, fue un hecho programado.

–Lamentablemente, en este contexto no se ha podido debatir la creación de nuevas universidades. Algo fundamental en lo que todos deberíamos estar de acuerdo para ampliar derechos...

¡Y festejaban! Festejaban que no teníamos el quórum para votar las universidades. Trataron de barra política a los chicos que habían ido a convalidar la creación de sus universidades. Había gente que había pedido participar porque, como cuando hemos sancionado leyes que tienen que ver con una determinada enfermedad o con una determinada reivindicación, va gente a aplaudir y a festejar. Siempre ha habido gente que va a acompañar lo que ha defendido y por lo que ha luchado y por lo que cree que tiene que ser una ley. Bueno, ayer las gradas estaban llenas de chicos y docentes de las universidades. Y vieron este espectáculo. Y les dijeron barbaridades a ellos, a las barras. Agraviaban hasta a las barras.

Y quieren justificar el hecho como que tiene que ver con la Justicia. Es mucho más complejo, pero realmente la Corte se metió, se puso a legislar, y legisló en el Senado de la Nación. Lamentablemente, con todo esto que sabemos, y porque no se puede destrabar, porque sabemos que la Corte hasta puso en vigencia una ley derogada por el Congreso (una cosa que, que yo me acuerde, no existe en ningún país del mundo), eso generó que, ante una decisión del Congreso de que había otro bloque que proponía al senador Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura, un juez convalida esa decisión y dice que la diputada radical pertenece al mismo bloque que los del PRO, por lo tanto no puede argumentarse la representación de esa diputada en el Consejo de la Magistratura, sino que le corresponde a la tercera minoría. Eso fue apelado, porque seguimos diciendo y sosteniendo, coherentemente, que la Justicia no se puede entrometer en las decisiones que son autónomas de la Cámara. La presidenta de la Cámara, en representación de la Cámara, no en representación de un bloque, suspende la designación hasta de los que son nuestros representantes en el Consejo: que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, no les tomen juramento. Bueno, esto fue lo que los puso locos. Ellos quieren que el fallo de la Corte sirva para el Senado pero que no sirva para la Cámara de Diputados (risas).

–Y ahora, en este contexto, luego de la escandalosa sesión, ¿qué pasará con la renovación de autoridades de la Cámara?

Seguramente nos complica que la semana que viene será una semana muy corta, y no sabemos si el día martes se va a convocar a una nueva sesión para tratar de legitimar a las autoridades, con legitimación bien ganada por Cecilia Moreau, que realmente ha tenido un aplomo para soportar los agravios del día de ayer, y su desempeño en la Cámara ha sido excelente. Se va a intentar que tengamos una sesión el martes. Esto se debe hacer hasta el día 10. La posibilidad de ratificación de la renovación de las autoridades es hasta el día 10 de diciembre. Si no, el artículo 37 dice claramente que, si no se renuevan las autoridades, continúan las mismas que están ejerciendo el mandato