Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230912 Lisandro Bormioli

–¿Qué balance hace de una de las medidas más importantes que ha tomado Sergio Massa en las últimas horas, que es la modificación del piso mínimo de ganancias? Porque a partir de octubre solo la pagarán quienes tengan ingresos superiores a $ 1.700.000.

Bueno, la verdad que estamos, primero, muy contentos como espacio político, porque Massa siempre fue muy metódico en plantear este tema, ¿no? O sea, muy coherente con lo que venía diciendo y haciendo Sergio Massa como diputado y ahora, como ministro de Economía. Y como ministro y candidato a presidente de nuestro espacio, con esto marca un claro ejemplo de que no promete, que directamente cumple y hace. Se adelanta haciendo, no diciendo que va a sacar el impuesto. No, toma la medida concreta, que beneficia a miles de trabajadores argentinos que pagaban el impuesto a las ganancias y que ahora lo van a dejar de pagar.

Y por otro lado (seguramente la vamos a estar conociendo esta semana, todavía no la vi yo), manda la ley que va a presentar el Ejecutivo, por la que se va a reconvertir lo que se llama impuesto a las ganancias en un impuesto a los mayores ingresos. Todavía no lo pudimos ver. Pero, claramente, el que va a seguir pagando va a ser aquel que tenga un ingreso superior al nuevo monto mínimo no imponible, que en general son jubilaciones de privilegio (que aclaro que los diputados no la tienen, porque aunque muchas veces la gente lo piensa, no son justamente los diputados los que tienen las jubilaciones de privilegio ni los funcionarios políticos; son más bien otros sectores), y van a seguir pagando los directores de las compañías, los CEOs, los niveles gerenciales seguramente, que pasan esos montos de mínimo no imponible.

Y quiero aclarar esto porque hubo diputados de la oposición que con muy mala fe salieron a decir que los funcionarios políticos, los diputados, iban a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Esto es mentira. Tienen que leer un poquito más. O tienen mala fe o no escucharon bien lo que planteó el ministro de Economía. Los funcionarios políticos, los diligentes políticos que ocupan cargo como diputados y senadores, van a seguir pagando el impuesto a las ganancias, por más que estén con ingresos menores al monto fijado. ¿Está claro esto? Para que quede bien claro y más que claro, porque ya cuando no puede justificar la oposición, porque vamos a ver qué hacen en el recinto cuando se trate el tema, vamos a ver qué le dice el radicalismo y Juntos por el Cambio (JxC) a la sociedad argentina con este tema, si no nos van a acompañar, como están empezando a decir que no nos van a acompañar para poder sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, están empezando a querer embarrar la cancha diciendo falsedades y mentiras con respecto a quiénes van a pagar y quiénes no. Así que dejo bien aclarado este punto.

Pero indudablemente es una medida que beneficia principalmente a la clase media, a los sectores medios, a los laburantes, y obviamente es una más de las tantas medidas que viene tomando el ministro, que sabemos que en este marco, y por eso pedimos disculpas a nuestra población, a nuestra gente, sabemos que muchas veces no alcanza, pero que la verdad que es un esfuerzo enorme que hace el Estado nacional y es una decisión política de trascendencia, que marca hacia dónde va el próximo gobierno, cuando Massa sea presidente. Va a recuperación del empleo, a recuperación de nuestros sectores medios, a recuperación del empleo de nuestros laburantes, a recuperación de los ingresos de los sectores más desprotegidos.

Esto no solamente es algo concreto, que en octubre ya se va a percibir en el bolsillo, sino que marca el camino de lo que va a ser el próximo gobierno de UxP con Sergio Massa como presidente. Entonces creo que no solamente nos pone en el presente, sino que nos imagina en el futuro, nos proyecta hacia el futuro de lo que va a ser el próximo gobierno de Sergio Massa.

Las sumas fijas que se dieron, los bonos que recibieron los jubilados, sabemos que fueron un paliativo, sabemos que necesitamos seguir poniendo más en esos sectores y lo vamos a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo el ministro y candidato Sergio Massa, pero no tenga ninguna duda de que a partir de diciembre, cuando Massa asuma el gobierno, las medidas que va a tomar, ya como presidente, como la máxima autoridad del país, van a ser las medidas que van en este sentido: en recuperación del bolsillo, en recuperación de la capacidad de consumo, en poner en valor el salario de los argentinos y argentinas.

–¿Nota que con esta medida Sergio Massa entusiasmó al grueso del gremialismo, pero también incomodó a la oposición?

Y, la verdad que parece que sí, porque, te vuelvo a decir, empiezan a decir mentiras, empiezan a embarrar la cancha para justificar su no acompañamiento a este proyecto. Acá es cuando realmente se ve claramente aquellos que hacen política por el carguito, política para posicionarse, o los que hacen política realmente pensando en la gente, pensando en el trabajador, pensando en el jubilado.

Bueno, acá está claramente la diferencia. Acá hay un ministro y un candidato, que toma una decisión política que favorece a una gran parte de nuestros trabajadores y trabajadoras, y hay una oposición que, en vez de pensar en el beneficio para esos sectores trabajadores, lo que hace es, por mezquindades y chiquitajes políticos y posicionamientos políticos, “como no puedo estar de acuerdo con esto, porque no me conviene en el marco electoral, porque no puedo quedar coincidiendo con una medida que toma el ministro y candidato de UxP, me opongo”.

Bueno, no se oponen a Sergio Massa. Que lo sepan los trabajadores, los laburantes, las trabajadoras: se están oponiendo a ustedes. Los sectores opositores que no acompañan este proyecto se oponen a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas.

–Diputado, el fin de semana participó también del relanzamiento de la campaña de UxP en Tucumán, donde hubo gobernadores, gremialistas, por supuesto diputados y senadores también, acompañando a Sergio Massa. ¿Cómo se reencauza la campaña a 40 días de las elecciones?

Fueron 24 horas de mucho dinamismo. Nuestro candidato se juntó con sectores industriales y empresariales de la zona norte, se juntó con dirigentes políticos, gremiales, gremialistas, dirigentes sociales, y después el acto grande, donde realmente una multitud acompañó a nuestro candidato, y donde diría que casi todos los gobernadores del peronismo estuvieron acompañando. El que no pudo estar fue no por una cuestión política, sino por alguna razón personal, porque tenían elecciones en su provincia; en algunos casos eran al día siguiente, en otros casos son esta semana.

Acá se mostró un peronismo que está unido, un peronismo que entiende el desafío que tiene de acá a octubre y a noviembre y un peronismo que, como lo dijo (Juan) Manzur, se pone en estado de alerta y movilización hasta no parar, hasta no lograr el triunfo en octubre y hasta no poner a Sergio Massa en la presidencia de la Nación el 10 de diciembre.

Entonces, me parece que, en términos de nuestra simbología, nuestras tradiciones históricas, nuestro sentir movimientista, fue un gran acto y un claro ejemplo de que cuando el peronismo entiende que peligra la patria, el peronismo entiende que peligra la soberanía nacional, la independencia económica, el peronismo entiende que lo que está enfrente es la destrucción de todo tipo de posibilidades de justicia social, se une, se pone en marcha y se pone en estado de alerta y movilización, como lo hizo Juan Manzur, para poder triunfar en octubre y para poder poner a nuestro candidato y ministro de Economía, nuestro candidato Sergio Massa, el 10 de diciembre en la Casa Rosada.