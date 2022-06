Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Pereyra.

Julio Pereyra.

Este miércoles la Cámara baja tratará de aprobar el proyecto de Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos. ¿Por qué es tan importante que esta iniciativa tenga el visto bueno del Congreso?

Lo que queremos hacer con esa iniciativa es que la inflación no se coma la ganancia que han tenido. No fui autor del proyecto, pero por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con votarlo.

En este contexto, ¿cómo ha tomado las palabras de Federico Braun, dueño de La Anónima, que tuvo mucha repercusión por sus dichos acerca de las remarcaciones de precios?

Creo que no hay que calificar. Cada uno habla en el idioma que conoce. Él habló ante empresarios de lo que piensan los empresarios. Yo no estoy de acuerdo, pero no puede evitar que él hable en función de lo que representa: intereses.

Es una de las entidades que más recursos ha ganado este año y el año pasado. Son impresionante las ganancias que obtuvo. Las obtuvo seguramente así, con el remarcado.

¿Nota que hay un crecimiento lento pero sostenido en el país?

Sí, por supuesto. Lo noto, tengo los datos del Ministerio de Economía. Realmente son datos importantes. Lo que sí, es como dice el presidente Alberto Fernández, este crecimiento tiene que notarlo la gente en su bolsillo y que la plata le llegue a fin de mes. Muchas veces hay aumentos que se hacen de las paritarias, pero el remarcado de precios hace que ese recurso después no alcance.

Es una estrategia muy integral la que tienen que tomar el ministro (Martín) Guzmán y el presidente Alberto Fernández. La inflación es multicausal. Lo que está pasando en el mundo, las caídas de las bolsas internacionales el día de ayer, más la argentina también, ha sido un golpe muy duro. Las economías mundiales están sufriendo. La nuestra ya venía con debilidad del gobierno anterior, después el Covid y ahora la guerra.

La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel. ¿Qué consideración le merece este proyecto que fue impulsado desde la oposición? ¿Considera que es necesario un cambio en el sistema electoral argentino?

No es lo que la gente nos está pidiendo. No es el tema más importante. El tema más importante es el que me planteaba recién. Los precios, la apertura laboral, transformar los programas sociales en empleo genuino. Son otros temas. Y por otro lado, yo no creo que en asuntos de estado se puedan buscar títulos. Hay algunos que lo hacen, yo no busco títulos, busco un resultado positivo que favorezca a la población argentina.

No podemos estar todos los días tratando de sacar un título para salir en el diario. Creo que, y hay muchos en todos los espacios que piensan así, hay que discutir las políticas de estado en función del problema grave que hay en la Argentina y en el mundo. No podemos estar con chicanas, hay que escuchar a los expertos en estos temas.

Ayer se creó la Comisión de Planificación de Futuro, en la Cámara de Diputados. Va a ser una comisión bicameral, que la conformó (Sergio) Massa y el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Tenemos que empezar a planificar lo que viene.

Planificar lo que viene, ¿considera que es uno de los grandes desafíos que tiene el Frente de Todos para volver a ganar la Provincia en el 2023?

Yo no tengo ninguna duda que estamos a instancias de poder repetir lo que fue el 2019. Pero la verdad, fuera de las asociaciones políticas, quiero ver cómo llega el país a fin de año, cómo estamos en octubre-noviembre, si la inflación sigue bajando, si empezamos a tener mercados nuevos para que podamos dar los alimentos que el mundo está necesitando.

El tema de la energía es otro de los temas importantísimos. El conducto Néstor Kirchner es una obra muy simbólica en estos momentos y muchas veces se traba en función de las discusiones políticas que tenemos.