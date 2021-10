Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mirta Tundis.

En las últimas horas usted fue muy crítica de las declaraciones de Diego Santilli, quien hizo mención al proyecto de jubilación anticipada diciendo que “el Gobierno te quiere retirar antes cuando todavía tenés mucho para dar”, y usted salió a desmentirlo categóricamente.

Sí, porque estamos hablando de un proyecto de ley que yo lo vengo planteando prácticamente desde el 2013 y de hecho me gustaría que el candidato le consulte a su espacio, porque la diputada Terada también tiene uno exactamente igual, similiar, y que venimos también discutiéndolo.

De hecho, en el 2016 tuvimos despacho de comisión, tanto de renta vitalicia como jubilación anticipada que después no se trató, entonces decir que el Gobierno quiere retirar…

No estamos hablando de retirar a las personas que están trabajando, estamos hablando de darle un derecho a aquellos que sí han trabajado, a aquellos que sí han aportado, que aportaron 30 años o más de su vida, que no eligieron quedarse sin trabajo.

➡️ Esta medida se otorgará a mujeres entre 55 y 59 años y hombres entre 60 y 64 años sin ingreso alguno, es decir, sin ningún otro beneficio como planes sociales, subsidios, pensión. Además deben tener PAMI como obra social.

Recordemos que a partir del 2015 hubo mucho desempleo para gente muy grande, o porque las empresas cerraron o porque los despidieron porque tomaron gente más joven, y se quedaron sin derechos porque –como dicen ellos- son jóvenes para jubilarse pero grandes para trabajar.

¿Quién quiere a una persona de 60 años o a un hombre o una mujer de 55 años trabajando? Si ya a partir de los 40 uno pasa a ser una persona grande y no es querida dentro de los trabajos.

Decir que el Gobierno quiere retirarlos, no. Es un proyecto que yo lo vine peleando conjuntamente con la diputada Terada que tenía su proyecto del espacio del candidato Santilli para darles derechos a personas que están sin trabajo, que no acceden a planes, que no acceden a créditos para tratar de poner un emprendimiento para poder jubilarse, para tener atención.

No tienen cobertura médica, no pueden comprarse los medicamentos, que dependen de los hijos, que muchas veces ahora los hijos con toda esta situación de la pandemia no los pueden asistir.

Entonces realmente hay que leer el proyecto, hay que leer el decreto, de qué se trata, no hablar por hablar y confundir a la gente.

¿Cree que hay intenciones electoralistas detrás de estas declaraciones?

Siempre hay declaraciones electoralistas en todos los aspectos. Cada uno utiliza sus armas. Lo que yo digo es que no utilicemos armas que puedan perjudicar o desconcertar a la gente porque el que está trabajando y que a lo mejor está en una situación que no quiere seguir trabajando dice ah, bueno, entonces yo me puedo jubilar.

No, el que está trabajando, el que sigue trabajando después del 30 de junio de 2021, que no fue despedido, que no se quedó sin trabajo, va a tener que seguir trabajando.

Esto es para los que se quedaron sin trabajo, no para que los eligen dejar de trabajar. Hay que ser un poco cauto, no confundir a la gente, no malinterpretar.

Confundir a la gente, decir que uno los quiere retirar, es un tanto intencionalista y malicioso.

Yo no sé si es que no lo leyó o hay intencionalidad. Yo lo respeto mucho a Santilli, lo conozco desde hace muchísimos años. Me parece una persona extraordinaria pero confundir a la gente, decir que uno los quiere retirar es un tanto intencionalista, malicioso, en el aspecto de que también genera malestar entre otra gente que está trabajando y dice ah bueno, jubilamos a todo el mundo.

En este caso es dar derecho. Como sigo peleando por las rentas vitalicias que cobran menos que el haber mínimo. Yo voy a seguir luchando, saque quien saque el proyecto, por derecho de la gente.

¿Cómo se pagará esta jubilación anticipada según lo determina el proyecto?

Recordemos que dentro del sistema previsional no solamente ingresan los aportes previsionales, también impuestos con la recaudación que el Gobierno viene manifestando que hay más recaudación, entonces esta recaudación que ingresa dentro del sistema de seguridad social, además con las ganancias que se puedan tener del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se van a ir abonando estas jubilaciones hasta cumplir…porque ellos cumplieron con el derecho.

Es muy triste porque yo que hablo generalmente con Hugo Daivez, que está en el Movimiento de Desocupados + 30, mucha de la gente que venía a verme ha fallecido y es muy triste.

Está bien, la mujer cobra pensión, pero en el mientras tanto tuvo una ilusión de poder tener un derecho y no lo tuvo.

Hay recursos para poder asistir a gente que aportó. No estamos hablando de regalar jubilaciones.

Estamos diciendo que tienen un derecho, que se les va a pagar menos de lo que debería corresponder y cuando cumplan la edad requerida cobrarán la totalidad de la jubilación que les corresponde. A las mujeres o a los hombres según el aporte que han hecho.

