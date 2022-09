Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Pablo Allan.

Juan Pablo Allan

-Usted está alineado a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. ¿Cuáles son los términos de la campaña de la titular del PRO pensando en el 2023?

Efectivamente Patricia está caminando todo el país, recogiendo y receptando un enorme malestar en todo el país. Muy preocupada por la inflación y la inseguridad, preparándonos para ofrecerles a todos los argentinos y a los bonaerenses una propuesta muy firme en materia de economía, seguridad y educación.

Armando equipos, hablando y dialogando con todos de manera tal de presentarle a la sociedad una propuesta alternativa para el año que viene, que termine con este flagelo de la inflación y que recupere la esperanza de los argentinos y que nuestros hijos y los jóvenes de nuestro país dejen de emigrar y recuperen la esperanza en el país.

-Han decidido trabajar junto a Cristian Ritondo con quien en algún momento han tenido algunas asperezas. ¿Esto es en términos electorales o solamente es trabajo legislativo?

Patricia habla y se reúne con todos los dirigentes del espacio y Cristian es el jefe del bloque en Diputados, ha sido ministro de Seguridad provincial. Hoy te diría que nuestros precandidatos son Javier Iguacel y Joaquín de la Torre.

Por supuesto que el diálogo con Cristian va a permanecer, va a haber actividades en conjunto, pero el tema de las candidaturas calculo que empezaran a definirse entre febrero y marzo. Hoy estamos bastante más preocupados por armar los equipos técnicos y las propuestas para que la gente pueda decidir el año que viene.

-¿Le ha preocupado este dato que surgió del mes de agosto del 7% de inflación?

Por supuesto. Todos esperábamos que empiece a bajar la inflación, que salga de un rango muy peligroso, y no hizo más que continuar.

Estamos en una zona de altísima inflación, las medidas que se toman son insuficientes. El Gobierno no está tomando dimensión de la profundidad del problema, toma medidas que no ayudan a una baja de la inflación y lamentablemente todo indica que no va a bajar por un buen tiempo.

Es realmente preocupante porque hay una pérdida del salario que se va a acentuar. La gente cada vez va a tener menos salario real, menos poder adquisitivo, y el año que viene vamos a estar en cifras de pobreza muy complicadas.

-Lo llevo a otro tema que también se estuvo hablando mucho en las últimas horas y es que pese al rechazo del Ejecutivo en el Frente de Todos gana terreno la idea de suspender las PASO. ¿Qué consideración le merece esta iniciativa?

La primera es que demuestra una enorme desesperación para evitar la derrota. Se dan cuenta que la gente no los apoya, se dan cuenta que la gente no los va a acompañar el año que viene y están tratando de hacer cualquier tipo de trampa para evitar la derrota.

La segunda es que el argumento de que cuidan los recursos de la Argentina es una excusa que no se la cree absolutamente nadie. Es una gran mentira del oficialismo