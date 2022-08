Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador bonaerense Juan Pablo Allan.

Sigue con las recorridas junto a Patricia Bullrich y diferentes referentes del PRO por distintas secciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se vive en el interior bonaerense la crisis económica que atraviesa el país?

Sí, efectivamente estamos acompañando a Patricia por toda la provincia de Buenos Aires. La angustia de la gente no reconoce secciones electorales. Hay una preocupación muy grande y una incertidumbre muy grande por los niveles de inflación crecientes en toda la Provincia.

Hay lugares que están un poco mejor, aquellos que están vinculados a la actividad agroindustrial tienen un panorama un poquito mejor, un poquito más alentador, pero las familias de toda la provincia de Buenos Aires la están pasando muy mal como todos los argentinos.

¿Le llamó la atención el índice de inflación que se dio a conocer días pasados, el más alto de los últimos 20 años?

No, porque la Argentina ya entró en otra categoría de inflación, entramos a una súper inflación.

Se hizo todo mal en particular en el año 2020 y 2021, donde no fueron prudentes en el gobierno en materia de gastos y esto era muy previsible. Estamos en niveles casi de la década del 80 y no hay un buen pronóstico para que la inflación deje de subir.

¿Cuáles son los desafíos de Juntos para el año que viene?

Primero, la unidad de Juntos por el Cambio. Dos, el país requiere una oposición que esté preparada para gobernar.

Y en eso estamos, trabajando en la unidad y trabajando en planes de gobierno por si la gente decide que seamos una alternativa a este presente tan mediocre y tan preocupante.

¿Le preocupan estos chispazos que se dieron los últimos días con las recientes declaraciones de Elisa Carrió?

Es un tema que nos preocupa. No es bueno lo que dijo e hizo Carrió. Me parece que hay cosas que corresponden hablarse en el seno institucional de la coalición y no por los medios. Me pareció fuera de lugar lo que hizo.

¿Pueden debilitar hechos como estos la unidad del espacio?

No lo creo porque la unidad del espacio está por sobre estos temas. La unidad del espacio no se negocia y la unidad del espacio es sagrada, pero estas cosas no nos ayudan. Lo vamos a resolver como lo hicimos otras veces.

Los argentinos demandan la unidad de un espacio opositor alternativo. No hay margen en esta Argentina para que la oposición entre en peleas o en fragmentaciones, porque no resiste la Argentina una oposición dividida