20221024 Juan Malpeli

–A partir de las 16.30, en el Palacio Legislativo, se llevará a cabo el encuentro “Jóvenes por la Identidad, la Memoria, la Verdad y la Justicia”. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Esta iniciativa surge de mi participación en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia, como presidente. Se nos ocurrió conmemorar, en el marco del 22 de octubre, que fue el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, esta sesión especial, con una idea que vemos interesante y llamativa, que es convocar a todos los jóvenes, estudiantes secundarios, integrantes de centros de estudiantes, a que participen desde las bancas, en el recinto de la Cámara, con sus palabras, haciéndonos saber, en principio sobre dos disparadores, qué piensan ellos: qué entienden por derecho a la identidad y cómo lo viven, y cuáles serían las herramientas que ellos creen necesarias, a presente y a futuro, para seguir manteniendo viva esta memoria, para seguir buscando la verdad y que esa verdad traiga justicia. Y seguir encontrando a tantos chicos que hace falta encontrar, esa lucha histórica que tienen las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo.

–Además de las organizaciones juveniles, estarán presentes referentes de derechos humanos y Abuelas de Plaza de Mayo.

La idea es que esta sesión especial, con todas las bancas llenas de chicos de escuelas secundarias, la presidan simbólicamente Estela de Carlotto y Buscarita Roa, dos abuelas históricas que para nosotros es un honor y un orgullo que nos puedan acompañar. Además de ellas dos y de lo que representan, va a haber compañeros y compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), nietos recuperados, y va a estar Leo Fossatti, que es un amigo, pingazo, que está a cargo del espacio de memoria de la ex Comisaría 5ª. Nos llena de orgullo que nos acompañen y que sean parte de esta jornada tan importante, porque esta búsqueda, esta lucha es permanente y tiene que ser entre todos.

–¿Cómo analiza el rol de la juventud hoy en la política?

Como siempre, podemos ver mucha juventud que se compromete y participa y mucha que no. Y eso es lógico. Es como la vida misma, y ahí ya no tiene que ver la edad. A partir de la aparición de Néstor, de Cristina, de esta nueva ola política que vino después de 2001, podemos decir que eso trajo mucha juventud comprometida y participativa. Hoy podemos ver que los dos frentes electorales principales tienen mucha juventud y hasta en nuevas expresiones, que en particular uno no comparte pero entiende que es el juego de la democracia, la juventud también juega y participa.

Nos parece interesante que haya mucha juventud que se comprometa, mucha juventud que participe activamente, y esto de los centros de estudiantes tiene que ver con algo lindo, que es buscar, fomentar y generar derechos, y también generar esa fuerza que tiene la educación pública, y en algunos casos privada. Y la participación de los chicos, que no sólo militan en la escuela, sino que algunos también lo hacen en la política partidaria.

–¿Cuál es la agenda de trabajo de la comisión de Derechos Humanos que usted preside en la Cámara baja?

Es muy variada. Obviamente, gran parte está tomada por lo que son los derechos humanos a partir de esta lucha debida a que tuvimos que soportar una dictadura cívico-militar, cosa que no escapa a nadie en este país y que a todos nos toca de una forma u otra. Pero también la comisión tiene una agenda bastante variada en lo que significa derechos humanos presentes y activos, hoy más que nunca. Todo lo que significa techo, tierra, trabjo me parece fundamental para trabajarlo y elaborarlo. En ese contexto, los diputados que participamos de la comisión, que tiene una representación política bastante variada, estamos todos de acuerdo en trabajar para darles forma a legislaciones que ayuden a que aparezcan nuevos derechos y que se conviertan en derechos para todos. Y que eso iguale a todo el mundo, por lo menos ante la Justicia y ante la necesidad de que todos tengan el mismo lugar de partida y las mismas herramientas. Es fundamental que en nuestro país empecemos a brindarles iguales herramientas a todo el mundo.