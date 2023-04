Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230403 Juan Miguel Gómez Parodi

–Este fin de semana, ha participado del Plenario del Nordeste, en Chaco, que de alguna manera tuvo como objetivo romper con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner; así, al menos, lo señalaron los organizadores del encuentro. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada?

Un balance más que positivo. Contó con la presencia de compañeros y compañeras de las provincias de Misiones, de Formosa, de Corrientes, de Chaco particularmente; una gran convocatoria. Un trabajo en comisiones con mucha presencia de la militancia y con una definición muy clara en favor de la candidatura de Cristina. Tanto los oradores que hicieron uso de la palabra al cierre del encuentro como los compañeros y las compañeras que participaron en el debate en comisiones había una síntesis mayoritaria sobre la necesidad de que Cristina sea candidata y que la militancia se organice para luchar contra esta proscripción que le fue impuesta por el Poder Judicial.

–¿Cristina Fernández de Kirchner es la mejor candidata del espacio?

Sí, yo estoy convencido de que es la mejor candidata del peronismo pero, particularmente, de que sería la mejor presidenta que puede tener la República Argentina en este momento. Nos enfrentamos a una situación mundial muy complicada, a una deuda muy pesada en materia económica, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y me parece que necesitamos que la Argentina esté conducida por una mujer con el coraje, con las convicciones necesarias para enfrentar demasiadas presiones, fundamentalmente del sector externo, y para recuperar algo que fue un emblema de los dos gobiernos de ella y del gobierno de Néstor Kirchner, que fue la recuperación del poder adquisitivo, que nos parece que hoy es la deuda más importante que tiene el gobierno nacional con la sociedad argentina.

–¿Y qué pasa, diputado, en el caso de que Alberto Fernández tenga la intención de presentarse a la reelección? Hace ya algunas semanas, ha decidido no volver a hablar del tema, pero ¿en caso de que decida presentarse?

Bueno, a mí me parece que para eso existen las primarias abiertas. Muchas veces no se han utilizado, a mi entender de manera equivocada. Si hay una parte de la sociedad que considera que Alberto Fernández es el mejor candidato del FdT, va a ganar las primarias. Yo no lo considero así. Me parece que le tocó enfrentar situaciones muy complicadas en estos tres años de gobierno, que es entendible, pero que la propuesta que tiene que hacer el FdT es una propuesta distinta, una propuesta que se pretenda mejor que lo que se hizo en estos tres años de gestión.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y nos parece que el nombre que mejor lo representa es el de Cristina. Y si hay otros candidatos que, difícilmente, quieran enfrentarla a Cristina en un proceso electoral, me parece que está bien.

–¿Y a Axel Kicillof le gustaría volver a verlo un mandato más en la Provincia? Porque también suena su nombre a nivel nacional.

A mí me parece que para el peronismo a nivel nacional la provincia de Buenos Aires tiene un rol estratégico, por las características de nuestra provincia, que es una provincia fundamentalmente arraigada en la producción, y que necesitamos, para que la Argentina tenga un proyecto nacional, que la provincia esté gobernada por el peronismo. Y creo que Axel es el mejor candidato que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque en estos años de gestión, a pesar de las dificultades que relatábamos antes que se encontró toda la sociedad argentina, se ha logrado llevar adelante un proceso de transformación en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en materia educativa, que me parece que es una de las prioridades de la gestión. Lo vemos al gobernador todos los días inaugurando escuelas, jardines, entregando las netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense... Nos parece que sería importante que esta gestión tenga continuidad, porque realmente fue un salto de calidad en comparación con otras gestiones anteriores, incluso del propio peronismo.

–‍¿Van a seguir generando este tipo de encuentros, como el del fin de semana en el Nordeste, para respaldar a Cristina Fernández?

Sí. Nosotros nos encontramos en una instancia de movilización permanente. Seguramente se hará otro encuentro en provincias argentinas, pero también una movilización muy importante el 13 de abril, que fue convocada por el Consejo del PJ de la provincia. Porque no es una campaña electoral normal, una campaña electoral más, sino que lamentablemente, como ha pasado en otros momentos de la historia argentina, es una campaña que está atravesada por una proscripción judicial, por una persecución de una parte de la Justicia argentina contra la persona que hoy electoralmente tiene más caudal de votantes, y vamos a movilizarnos el 13 de abril para decirle a la Justicia que ponga fin a ese tipo de mecanismos y que deje a la sociedad elegir libremente.