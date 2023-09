Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230911 Juan Carrara

–¿Por qué los bonaerenses deberían depositar su voto de confianza en Néstor Grindetti en las próximas elecciones? Usted ya manifestó que Grindetti es el único candidato a gobernador que le puede ganar a (Axel) Kicillof. ¿Por qué?

Primero, yo creo que Néstor tiene que ser gobernador porque tiene el mejor plan y el mejor equipo para gobernar la provincia de Buenos Aires. Ya la conoce. Es intendente de un distrito como Lanús hace ocho años. Lo ha cambiado radicalmente. Eso es lo primero.

Y lo segundo, porque hay una realidad: La Libertad Avanza (LLA), con Carolina Píparo a la cabeza, está más de un millón de votos de diferencia de Kicillof, y nosotros estamos a 350.000. Entonces, quien está más cercano y tiene más posibilidades reales de gobernar la provincia de Buenos Aires y ganar el distrito que en principio, como se dieron las PASO, va a ser el aguantadero del kirchnerismo, y a partir de ahí generar conflictos hacia arriba sea quien sea el presidente o la presidenta, yo creo que quien tiene más posibilidades y quien es más capaz para hacerlo es Néstor Grindetti, sin duda.

–Hoy ¿qué cambios urgentes necesita la provincia de Buenos Aires?

El más urgente es tener un gobierno que gestione. Ese es el principal.

–¿No gestiona hoy Axel Kicillof?

No, absolutamente no. Y se ve. Hay obras paradas, tenés problemas de salud, de educación. Ni hablar de seguridad, es casi inexistente la gestión de seguridad. Te roban y te matan en cualquier esquina de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar del conurbano. Ellos hablan de “tener un estado presente”. Tener una oficina pública no es estar presente. Presente es generar políticas, estar; mejorar la calidad de vida de los vecinos. No poner oficinas públicas y llenar de funcionarios y de empleados públicos el gobierno. Estar presente es otra cosa.

Entonces, eso es lo primero y principal que necesita cambiar la provincia de Buenos Aires. Y después, dejar de tener un discurso productivo y hacerla productiva realmente. Porque yo escucho al kirchnerismo hablar de producción, de industria, de empleo, y lo único que creció en empleo fue el empleo público. Entonces, me parece que tenemos que dar una discusión seria sobre qué programa productivo y qué proyecto productivo queremos para la provincia de Buenos Aires, y realmente impulsarla a lo que es: el corazón productivo de la Argentina. El 40% del producto agrícola del país sale de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar de la cantidad de pymes, medianas, pequeñas, grandes industrias que tiene la provincia de Buenos Aires. Tenés mar, tenés campo, tenés todo, todo para ser el corazón productivo de la Argentina.

–A nivel nacional ¿también considera que hay un gobierno ausente?

Bueno, no hace falta mucho para darse cuenta: un presidente que no aparece hace un año y pico, y cada vez que aparece dice barbaridades; un ministro de Economía que a la vez funciona de presidente y a la vez es candidato, una cosa muy extraña, que toma medidas y dice barbaridades solo porque necesita ganar las elecciones para seguir sosteniendo el poder; y el Estado hace agua por todos lados. No hace falta ser mago o vidente para darse cuenta. Como decía anteriormente con el tema de la provincia, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de salud, tenemos problemas económicos, inflación que se estima de dos dígitos para lo que fue agosto. Claramente es un Estado ausente, y en donde está presente es bastante ineficiente.

–¿Qué piensa de la posibilidad que planteó Massa de, en caso de ser presidente, quitar el impuesto a las ganancias? ¿Es algo viable, factible? ¿Son promesas de campaña?

Son promesas de campaña. Si él lo quiere hacer, puede mandar el proyecto ahora a Diputados y plantear la discusión. Nada le prohíbe hacerlo ahora. Él es el ministro de Economía, con lo cual la decisión depende pura y exclusivamente de él. Entonces, que mande el proyecto al Congreso, que sea real lo que él propone, y después alguien le creerá. Yo, la verdad, ya a Massa no le creo absolutamente nada, porque él promete un montón de cosas que las puede hacer ahora. Es ministro de Economía hace más de un año y es parte de este gobierno hace cuatro. Y es una de las tres patas fundamentales que tuvo el triunfo de Alberto, que fueron Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Entonces, tranquilamente todo lo que él promete lo puede hacer ahora. Claramente son mentiras, a las cuales ya nos tiene acostumbrados, solo por el mero propósito de ganar una elección.

–Juan, por último, ¿cómo la ve posicionada a Patricia Bullrich de cara a los comicios generales? Ella ha denunciado públicamente que hay un intento de polarizar la elección entre Massa y Milei. ¿Coincide con la candidata?

Sí. Ahí hay un juego entre Massa y Milei para polarizar entre ellos. Básicamente son un poco lo mismo. Si uno mira, lo están mostrando los medios, con la candidata a diputada que era funcionaria de Kicillof; lo vemos en un montón de listas de la primera sección electoral, donde un montón de candidatos vienen del Frente Renovador; escuchamos al gobernador de Santiago del Estero decir que él bajó una lista de diputados liberales, con lo cual está claro que el peronismo está detrás de La Libertad Avanza (LLA), o de parte de LLA, con el mero propósito de tratar de restarnos votos a nosotros.

Pero eso nos tiene sin cuidado. Nosotros seguimos creyendo que la propuesta de Patricia, como lo creíamos en la interna, es la mejor propuesta para el país. En las PASO el resultado nos dejó muy cerca de Milei. Y bueno, seguiremos trabajando para poder ser alternativa. Como está la situación, seguramente habrá un ballotage; llegar al ballotage, ganar el ballotage, gobernar la Ciudad, gobernar la Provincia y gobernar la Nación, con Jorge Macri que también ha hecho una gran elección en la ciudad de Buenos Aires, y de esa manera empezar un camino de transformación para el país, para la provincia. Nosotros tenemos gobernadores, tenemos gobernabilidad, y la realidad es que si nosotros ganamos la elección, vamos a tener un amplio número de legisladores en el Congreso para realmente hacer lo que hay que hacer.