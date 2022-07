Mirá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Carrara.

-En las últimas horas recorrió Pilar con la ex gobernadora bonaerense y actual diputada, María Eugenia Vidal. Visitaron a empresarios de la producción. ¿Cómo vive el sector estos aumentos de precios constantes?

Estuvimos recorriendo dos pequeñas pymes. Usando palabras de los propios dueños, están como en un campo en medio de la neblina, no ven un futuro prometedor. La primera problemática que tienen es el altísimo costo para mantener la empresa; entre los aportes patronales, la tasa de Seguridad e Higiene, e Ingresos Brutos se les va casi el 66 por ciento de la recaudación.

-¿Estas preocupaciones son recurrentes en los empresarios productivos de distintos puntos de la provincia?

Los cambios de reglas constantes sobre importaciones, costos y cómo obtener los dólares son las preocupaciones más frecuentes. Sobre todo porque en el sector productivo hay muchos insumos que son importados.

-¿Cuál es el rumbo económico que debe tomar el gobierno para revertir esta situación?

Lo primero que debe hacer es achicar el gasto público, no podemos estar imprimiendo 1.2 millones de pesos por mes para pagar el déficit fiscal. El Estado tiene que aprender a gastar lo que recauda.

-En este sentido, la ministra Silvina Batakis anunció el congelamiento de ingresos al Estado. Eso caldeó el ánimo de los sindicatos.

Si, bueno, pero hay que tener en cuenta cuál es la realidad del país. Nosotros no podemos seguir aumentando el gasto público a costa de ahogar a los sectores productivos que son los que pagan los impuestos y generan las divisas.

Porque si gasto más y recaudo menos, cada vez imprimo más y genero más inflación. Además, al tener más pesos la gente se los quiere sacar de encima y eso aumenta los precios. Tenemos que bajar el gasto público y llegar al equilibrio fiscal.

-¿Qué piensa del pedido de un Salario Básico Universal?

La propia ministra de Economía lo dijo: no hay plata. La situación social es complicada, pero eso no se modifica generando más gasto público. Para pagar (el Salario Básico Universal) necesitaría emitir mucho más y por más que el gobierno diga que la emisión no genera inflación es lo que está generando la inflación galopante que hoy tenemos.

-Ahora lo llevo a la campaña por el 2023. Cristian Ritondo se calzó el traje de candidato en la provincia. Usted forma parte de sus equipos técnicos. ¿Qué destaca de la figura del ex ministro de Seguridad bonaerense?

Resalto su experiencia en la provincia. Fue ministro de una de las áreas más calientes. Tiene un conocimiento real de la provincia porque la ha caminado y ha solucionado problemas.

Entendemos que las políticas se tienen que tomar en las primeras 100 horas, ya no hay 100 días. La situación de la provincia es alarmante en todo sentido. Entonces, las medidas hay que tomarlas alineados con el gobierno nacional.

Por eso es importante que el gobernador acompañe al Presidente, que sean del mismo color político. Sobre todo, el gobernador debe conocer la provincia. Como dice Cristian: para cambiar la provincia hay que quererla y para quererla hay que conocerla.

-¿Y Axel Kicillof conoce la provincia?

No. El otro día lo escuchaba criticar a la Ciudad de Buenos Aires, ciudad donde nació, se crió, estudió y vivió hasta antes de asumir como gobernador.

-Por último, me gustaría conocer cuáles considera que son los principales desafíos de Juntos a nivel nacional

Si nosotros no ajustamos las variables económicas, si no mejoramos la economía, todo lo demás se lo va a llevar puesto. Para calmar la falta de trabajo y la problemática social necesitamos acomodar las finanzas públicas.

También tenemos que volver a tener una educación de calidad. Yo quiero que mis hijos tengan las mejores herramientas para desenvolverse cuando sean adultos.

Por otro lado, en provincia de Buenos Aires vemos el crecimiento de la inseguridad que en muchos casos está atada al narcotráfico, pero que debe trabajarse con Nación. Los ministros de Provincia y Nación se pelean en lugar de terminar con este flagelo.