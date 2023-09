Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230921 Juan Carlos Alderete

–¿Qué balance pueden hacer desde la Corriente Clasista y Combativa de esta media sanción que se dio al proyecto para eliminar la cuarta categoría del mal llamado impuesto a las ganancias?

El movimiento obrero organizado viene reclamando hace muchos años, con promesas de distintos gobiernos de que se iba a sacar este impuesto, que lo han caracterizado de distinta manera distintos dirigentes. Principalmente el movimiento obrero ha dicho cómo puede ser que sea ganancia el salario de un trabajador. En este sentido, yo recuerdo que, cuando fue la campaña electoral en el 2015, Mauricio Macri dijo que apenas asumiera iba a sacar ese impuesto al salario, cosa que no hizo, porque en ese momento había un millón de trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias, y cuando él deja el gobierno, en el año ’19, lo ha dejado con 2.500.000 trabajadores. A partir de allí, Sergio Massa viene elevando anteproyectos de ley desde hace muchos años en el Congreso. Siempre hubo impedimentos, impedimentos que ha hecho la oposición al asumir este gobierno de Alberto Fernández. Pero se buscó el mecanismo para ir elevando la cuota para que sean cada vez menos los trabajadores que pagaran ese impuesto.

Bueno, justamente aquellos que nos decían y chicaneaban, cuando se convocaba una sesión no daban quórum y encima chicaneaban y demás, bueno, en esta oportunidad también se logró, gracias a los bloques intermedios, que incluso han sido provocados, llamados dirigentes vecinalistas o diputados vecinalistas, cuando son dirigentes de provincias que han ganado las elecciones con partidos políticos provinciales, y los han llamado vecinalistas. Es una provocación que han recibido, justamente, porque han permitido que haya quórum.

–Este es un primer paso de un largo camino que ahora terminará en el Senado de la Nación. ¿Piensa, Juan Carlos, que efectivamente se aprobará la eliminación de la cuarta categoría en la Cámara alta?

Yo creo que sí. Porque creo que allí la propia oposición, principalmente el radicalismo, tendrá que pensar, puesto que siempre ha dicho que es un partido que defiende los derechos de los trabajadores, defiende el derecho de otros sectores también. Es decir, yo no sé cómo van a fundamentar y argumentar para no aprobar. Hay dos diputados de extracción radical que han permitido que se dé el quórum. En el Senado seguramente se puede dar una discusión similar a la que se dio en Diputados, y ojalá que no sea con el show que se produjo anteayer, porque en un momento quisieron retirarse del recinto, después volvieron. Y los dirigentes sindicales que estaban en el palco han recibido también provocaciones de los mismos diputados. Estaban como un poco sacados, porque hubo quórum y ya se veía que era muy posible que los números dieran para aprobarlo.

–Ahora, ¿cómo impacta en las cuentas públicas la eliminación de este tributo, diputado?

Bueno, sí, justamente estuvimos charlando porque urgentemente hay que buscar de qué manera resarcir a las provincias, porque también, como es un impuesto coparticipable con las provincias, las provincias también pueden hacer un esfuerzo. Hay provincias en las que son alrededor de 100.000 los trabajadores que no van a pagar el impuesto, y lógicamente esa plata va a ir al consumo. Es decir, el Estado también puede hacer la devolución de una partecita, aunque sea, de lo que va a dejar de cobrar, es decir, de lo que entre a las arcas arca del Estado, pero hay que buscar otro tributo y otra manera para que también sean resarcidas las provincias, porque es un impuesto coparticipable. Y se hablaba incluso de que el impuesto al cheque sea también coparticipable con las provincias. Ahí habría otro monto de dinero que arrimaría a lo que van a perder las provincias, porque no van a tener ya acceso a este tributo.

–Bueno, seguramente será un debate en puerta. Diputado, ¿cómo lo ve posicionado a Sergio Massa? ¿Cómo lo posicionan de cara al electorado las medidas de este tipo, la quita del IVA, por ejemplo, también?

Han sido tres proyectos que tenían fundamental importancia, porque también se ha aprobado el proyecto de crear cinco universidades en el país, que eso también mueve la economía en el lugar en el que se va a instalar esta universidad. Algunas ya están instaladas, es decir, ya están funcionando como terciarios.

Por supuesto que también esto ayuda. Ayuda también el Empleo MiPyme. Todos sabemos que las pymes son las que generan los puestos de trabajo mayoritariamente. Es decir, son medidas que van ayudando. Es insuficiente porque la inflación, la situación económica, es grave, ¿no? Pero yo por lo menos tengo fe, porque vengo caminando y mis compañeros en todo el país van caminando casa por casa, barrio por barrio, charlando, discutiendo. Y también entramos a encontrar el debate que hay con esos vecinos que no fueron a votar, con aquellos que fueron y votaron a Milei, por ejemplo, que es transversal. Transversal, digo, porque son distintos intereses y hay cosas que en la propia discusión uno les hace ver, que ya no tendría más el derecho que hoy está gozando, ¿no? Y tengo la plena seguridad de que se va a revertir la situación de las PASO y seguramente Sergio Massa va a entrar al ballotage y nosotros vamos a ser gobierno de nuevo.