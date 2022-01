Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Carlos Alderete.

Juan Carlos Alderete

Recientemente presentó un proyecto para incorporar la vacuna contra el covid en el calendario nacional, ¿cuáles son los fundamentos de esta iniciativa?

Está clarísimo en el mundo que entre las medidas de prevención adoptadas para el control de la pandemia, las vacunas han demostrado ser una de las formas más seguras y efectivas, disminuyendo la mortalidad y la transmisión del virus, es decir que el desarrollo y el despliegue de una vacuna segura y eficaz para prevenir el covid-19 es determinante para lograr controlar el desarrollo de la enfermedad.

Por eso, ante los datos que nos han dado los científicos, los profesionales y uno que está en el territorio permanentemente recorriendo todo el país, vimos la preocupación en esta etapa de la Ómicron por ejemplo.

Inclusive en mi propia organización muchos de los compañeros que estaban trabajando en lo sanitario no tenían ni siquiera una sola dosis, y no porque sean antivacunas sino por dejadez, subestimación. Como están trabajando con los profesionales, pensaban también que no se podían infectar, y lamentablemente muchos de ellos se infectaron, algunos han llegado la muerte. Esta ha sido la preocupación de que la pandemia, todos sabemos que no se fue todavía.

¿Considera que el Gobierno debe ser más fuerte en su discurso para llegar a distintos sectores de la sociedad con la importancia de la vacunación?

Yo creo que sí, por esa misma razón, porque se cruzan dos derechos, el individual y el colectivo, y entiendo que el derecho colectivo es superior al individual.

Aquellos que a lo mejor no creen a la vacuna por religión o por idea, no pueden arriesgar a aquellos que sí se están cuidando y que sí tienen todo el tratamiento de las dosis, usan barbijo permanentemente, no puede ser que se ponga en riesgo a aquel que se está cuidando.

¿Cómo califica la gestión nacional en estos dos años de pandemia?

Ha dado un tratamiento muy bueno, que por supuesto eso no se registra demasiado, puesto que tenemos una dificultad que se ha profundizado que es lo económico.

Pero ha trabajado arduamente. No podemos olvidar de que cuando asumió el gobierno del Frente de Todos teníamos secretaría de Salud donde trabajaban cinco personas nada más, y no era un ministerio qué tuviera una función justamente de salvaguardar la salud de la población.

¿Qué opinión le merecen los movimientos antivacunas?

Tendrían que dejar de politizar el problema de la pandemia y escuchar que las autoridades del ministerio de Salud, de la Sociedad Argentina de Infectología, han dicho públicamente que más del 80% de los internados en la actualidad en Argentina por covid-19 no poseen vacunas o poseen un esquema incompleto contra el virus.

Esto pone en evidencia por un lado la alta efectividad de la vacunación para evitar transitar la enfermedad de manera severa, como se está viendo en este momento